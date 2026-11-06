TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Güzellik
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 13:11

Hametan krem kuru cilde sürülür mü? Hametan hangi kremlerle karıştırılıp sürülür? Hametan ne işe yarar?

Cilt bakımında sıklıkla kullanılan ürünler arasında yer alan Hametan kremin özellikleri merak ediliyor. Birçok kullanıcı Hametan krem hakkında "Hametan krem kuru cilde sürülür mü?", "Hametan hangi kremlerle karıştırılıp sürülür?" ve "Hametan ne işe yarar?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Hametan krem kuru cilde sürülür mü? Hametan hangi kremlerle karıştırılıp sürülür? Hametan ne işe yarar? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Hametan krem kuru cilde sürülür mü? Hametan hangi kremlerle karıştırılıp sürülür? Hametan ne işe yarar?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 13:11

kuruluğu, tahriş ve kızarıklık gibi sorunlar yaşayanların sıkça başvurduğu kremler arasında yer alan Hametanın nasıl kullanıldığı araştırılıyor. Cilt bakımında birçok farklı amaçlarda kullanılan Hametan, daha çok cildi yenileme sürecini desteklemeye yardımcı oluyor.

  • Hametan krem, cilde sürülebilen bir ilaçtır.
  • Hametan krem, ciltteki yüzeysel tahrişlerin ve kurulukla birlikte görülebilen cilt problemlerinin tedavisinde kullanılır.
  • Hametan kremi başka kremlerle karıştırarak kullanmak doğru değildir.
  • Hametan kremi birden fazla cilt ürünüyle birleştirip kullanmak tahriş ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
  • Hametan krem, ciltteki yüzüysel tahrişin ve bazı küçük deri hasarlarının bakımında kullanılır.

HAMETAN KREM KURU CİLDE SÜRÜLÜR MÜ?

Son zamanlar özellikle sosyal medyada birçok kişinin kullandığı ve önerdiği Hametan kremin kuru ciltlere sürülüp sürülmediği merak ediliyor. Benim de cilt bakımında araştırdığım sorular arasında "Hametan krem kuru cilde sürülür mü?" yer alıyor. Peki, Hametan krem kuru cilde sürülür mü? Sizin için Hametan kremin kuru cilde sürülüp sürülmediğini araştırdım.

Hametan krem kuru cilde sürülür mü? Hametan hangi kremlerle karıştırılıp sürülür? Hametan ne işe yarar?

Hametan krem, kurulukla birlikte görülebilen cilt problemlerinin ve ciltteki yüzeysel tahrişlerin tedavisinde kullanılır. Bundan dolayı Hametan krem, kuru ciltlere sürülebilir. Fakat ürünün pomad ve krem formları arasında içerik ve kullanım açısından farklılıkları bulunmaktadır.

Hametan krem kuru cilde sürülür mü? Hametan hangi kremlerle karıştırılıp sürülür? Hametan ne işe yarar?

Bu noktada Hametan kremin 'krem' formu daha hafif yapısıyla ön plana çıkar. Hametan kremin Pomad formu daha yağlı bir dokuya sahip olduğundan dolayı çok sık kullanılmaz.

Hametan krem kuru ciltlere uygulanmadan önce cildin temiz ve kuru olduğundan emin olunmalıdır. Krem, prospektüsünde belirtilen şekilde ve ince tabaka halinde cilde sürülmelidir.

Cildinizde kuruluktan kaynaklı çatlama, kaşıntı ve pullanma varsa sadece Hametan krem tek başına yeterli değildir. Bu durumda uzmana başvurmalı ve cildinize uygun doğru bir nemlendirici seçmeli ve sorunun neyden kaynaklı olduğunu belirlemelisiniz.

Hametan krem kuru cilde sürülür mü? Hametan hangi kremlerle karıştırılıp sürülür? Hametan ne işe yarar?

HAMETAN HANGİ KREMLERLE KARIŞTIRILIP SÜRÜLÜYOR?

Genel itibarıyla ciltteki tahrişin hafiflemesine yardımcı olan Hametanın hangi kremlerle karıştırılıp cilde sürüldüğü merak ediliyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı Hametan kremin de içerisinde yer aldığı farklı birçok kremi karıştırarak cildine uyguluyor. Ancak uzmanlar, Hametan kremi başka kremlerle karıştırarak bilinçsizce kullanmanın doğru olmadığını savunuyor.

Hametan krem kuru cilde sürülür mü? Hametan hangi kremlerle karıştırılıp sürülür? Hametan ne işe yarar?

Bu noktada doktor kontrolüyle karıştırılarak sürülen karışımlardan ziyade kullanıcıların sosyal medyada görerek denedikleri krem karıştırma akımları, istenmeyen sonuçları beraberinde getirebiliyor. Özellikle kortizonlu kremler; antibiyotikli ürünler, mantar kremleri ya da asit içeren cilt bakım ürünleriyle uzman görüşü ve önerisi olmadan birlikte kullanılmamalıdır.

Hametan krem kuru cilde sürülür mü? Hametan hangi kremlerle karıştırılıp sürülür? Hametan ne işe yarar?

Hametan kremle karıştırılan birden fazla cilt ürünü ve çeşitli kremlerin bir araya getirilerek kullanılması; alerjik reaksiyon ve tahriş riskini artırabiliyor. Özellikle bu noktada hassas ciltlere sahip kişilerin son derece dikkatli olması ve Hametan kremi bilinçli bir şekilde uygulaması gerekiyor.

Hametan krem kuru cilde sürülür mü? Hametan hangi kremlerle karıştırılıp sürülür? Hametan ne işe yarar?

HAMETAN KREM NE İŞE YARAR?

Etken maddesi hamamelis virginiana olan cilt ürünü Hametanın ne işe yaradığı da merak ediliyor. Sosyal medyada bilinçsizce kullanımı git gide yaygınlaşan Hameta krem, ciltteki yüzeysel tahrişlerin ve bazı küçük deri hasarlarının bakımında kullanılıyor. Bu noktada Hametan krem her türlü cilt hastalığını tedavi eden bir krem olarak kullanılmıyor.

Hametan krem kuru cilde sürülür mü? Hametan hangi kremlerle karıştırılıp sürülür? Hametan ne işe yarar?

Özellikle bu kremin açık, enfekte ve derin yaralarda doktor önerisi olmadan kullanılmaması gerektiği tavsiye ediliyor. Ürünün formuna ve kullanım talimatlarına bağlı olarak değerlendirilebilecek başlıca kullanım alanları şu şekilde kendini gösteriyor:

  • Bebeklerin ve küçük çocukların pişiklerinde
  • 1. ve 2. derece yanıklarda / güneş yanıklarında
  • Çizik ve kesik gibi yüzeysel deri lezyonlarında
  • Emziren annelerde meme başı çatlaklarının bakımı ve korunmasında
  • Kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fucidin kremi pişiğe iyi gelir mi? Fucidin kremi nereye sürülür? Fucidin kremi kaşıntı kremi mi?
Advantan krem ne işe yarar? Advantan nereye sürülür? Advantan krem kortizonlu mu?
ETİKETLER
#pişik
#yanık
#cilt
#Güzellik
#Hametan Krem
#Hametan
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.