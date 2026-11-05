Fucidin kremi pişiğe iyi gelir mi? Fucidin kremi nereye sürülür? Fucidin kremi kaşıntı kremi mi?

İltihaplanma, kızarıklık ve ciltte enfeksiyon belirtileri görüldüğünde doktor tarafından reçete edilen Fucidin krem, antibiyotikli bir ilaçtır. Ciltte oluşan bazı bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan Fucidin krem, sodyum fusidat etken maddesini içerir.

Fucidin krem, ciltteki bakteriyel enfeksiyonları tedavi eder.

Fucidin krem, pişik bölgesindeki bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Fucidin krem, cilt yüzeyine haricen uygulanır.

Fucidin krem, doğrudan kaşıntıyı gidermek amacıyla kullanılmaz.

Fucidin krem, kortizon içermez.

FUCİDİN KREM PİŞİĞE İYİ GELİR Mİ?

Enfekte yanık ve yaralar, impetigo, enfekte ekzema, follikülit, enfekte olan akne, abse, akne vulgaris, paronişya, sikozis barbae, hidrozadenit ve eritrazma gibi belli başlı endikasyonların tedavisinde kullanılan Fucidin krem, sıradan pişik tedavisinde kullanılan bir krem değildir. Bu ilacın temel amacı ciltteki bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmektir.

Pişik, çoğunlukla cildin sürtünme, terleme, nem ya da tahriş nedeniyle zarar görmesiyle meydana gelir. Fucidin krem, bu noktada pişik bölgesinde bakteriyel enfeksiyon gelişmişse reçete edilebilir. Özellikle iltihaplanma, enfeksiyon belirtileri ve sarı kabuklanma şikayetleri pişiğe eşlik ediyorsa cildin uzman tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Özellikle bebeklerde bez bölgesindeki her kızarıklık için Fucidin krem kullanılmamalıdır. Ciltte oluşan bazı bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotik içerikli bu krem, gereksiz kullanıldığında bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesine yol açabilir.

FUCİDİN KREM NEREYE SÜRÜLÜR?

Stafilokok, streptokok, propionibakterium aknes, corynebacterium minutissimum gibi organizmaların oluşturduğu deri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan Fucidin krem, cilt yüzeyine haricen uygulanır.

Bakteriyel enfeksiyon bulunan cilt bölgelerine haricen uygulanan Fucidin kremin içeriğindeki fusidik asit, bakterilerin çoğalmasını engelleyerek enfeksiyonun tedavisine yardımcı olur. Fucidin krem, doktorun önerdiği miktarda ve sürede uygulanmalıdır. Gözlerle ya da ağız içi gibi mukozal bölgelerle kesinlikle temas ettirilmemelidir.

Fucidin krem, doktorun uygun gördüpü durumlarda şu cilt problemleri için reçete edilir:

İmpetigo (bakteriyel cilt enfeksiyonu)

Enfekte olmuş egzama

Yüzeysel kıl kökü iltihabı (folikülit)

Enfekte kesik ve sıyrıklar

Bazı bakteriyel cilt enfeksiyonları

FUCİDİN KREM KAŞINTI KREMİ Mİ?

Etkin maddesi Fusidik asit olan Fucidin krem, doğrudan kaşıntıyı gidermek amacıyla kullanılan bir ilaç değildir. İçeriğindeki antibiyotik özelliği sayesinde bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmek amacıyla kullanılan bu krem, alerji, mantar, kuruluk veya tahriş kaynaklı kaşıntılarda uygun bir tedavi seçeneği değildir.

Eğer ciltteki kaşıntının sebebi bakteriyel enfeksiyonsa; enfeksiyonun iyileşmesiyle birlikte kaşıntı da etkisini azaltabilir. Bu noktada kaşıntının nedenini bilmeden ve belirlemeden antibiyotikli krem kullanmak şikâyetlerin devam etmesine neden olabilir.

FUCİDİN KREM KORTİZON İÇERİR Mİ?

Fucudium cuccineum kültüründen elde edilen bir antibiyotik olan fusidik asit etken maddeli Fucidin krem, kortizon içermez. İlacın etken maddesi fusidik asittir. Bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan fusudik asit, güçlü antibakteriyel etkiye sahip bir antibiyotiktir.

Bu noktada Fucidin H krem ile Fucidin %2 krem birbirine karıştırılmamalıdır. Fucidin H'nin içeriğinde hem fusidik asit hem de kortikosteroid grubundan hidrokortizon asetat bulunur. Bu nedenle Fucidin krem, kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalı ve kutusundaki tam ürün adını kontrol etmelisiniz.