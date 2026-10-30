TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diyet
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:45

Filtre kahveye tarçın eklerseniz ne olur? Tarçınlı filtre kahve zayıflatır mı?

Filtre kahveye eklenen tarçın, içeceğe hoş bir aroma kazandırırken kahvenin tüketim şeklini de değiştiriyor. Peki, tarçınlı filtre kahve gerçekten kilo vermeye yardımcı oluyor mu? İşte tarçın ve kahvenin birlikte tüketilmesine ilişkin merak edilenler.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Filtre kahveye tarçın eklerseniz ne olur? Tarçınlı filtre kahve zayıflatır mı?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:45

Güne bir fincan filtre kahveyle başlayanlar için küçük ama etkili bir lezzet dokunuşu var: Kahvenin içerisine eklenen bir tutam , hem aromasını zenginleştiriyor hem de kilo kontrolüne yönelik beslenme rutinlerinde dikkat çekiyor. Peki, filtre kahveye tarçın eklerseniz vücudunuzda neler değişir? Tarçınlı filtre kahve gerçekten zayıflatır mı? İşte merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Filtre kahveye tarçın eklerseniz ne olur? Tarçınlı filtre kahve zayıflatır mı?

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Filtre kahveye eklenen bir tutam tarçın hem lezzeti zenginleştiriyor hem de kilo kontrolü ve tatlı isteğini bastırma gibi beslenme rutinlerinde alternatif bir içecek olarak öne çıkıyor.
Kahvedeki kafein uyanıklığı artırıp metabolizmayı kısa süreli hızlandırırken, tarçın antioksidan içeriği ve kan şekeri kontrolü üzerindeki olası etkileriyle dikkat çekiyor.
Yalnızca tarçınlı filtre kahve içerek kilo vermek mümkün değildir; kalıcı kilo kaybı için dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite gereklidir.
Karışım, demlenmiş kahveye yarım çay kaşığı tarçın eklenerek ya da demleme sırasında filtreye konularak hazırlanabilir.
Kafeinin uykuyu etkilememesi için sabah veya günün erken saatlerinde tüketilmesi tavsiye edilir.
Mide hassasiyeti yaşayanların bu kahveyi aç karnına içmemesi ve tarçın miktarını abartmaması önem taşır.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

FİLTRE KAHVEYE TARÇIN EKLERSENİZ VÜCUDUNUZDA NELER OLUR?

Kahvenin içerdiği , uyanıklığı artırmaya ve kısa süreli enerji artışına yardımcı oluyor. Tarçın ise kendine özgü aroması ve bitkisel bileşenleriyle bu karışıma farklı bir özellik katıyor. Özellikle şeker eklemeden tüketildiğinde tarçınlı filtre kahve, tatlı isteğini bastırmak isteyenler için de alternatif bir içecek olabiliyor.

Filtre kahveye tarçın eklerseniz ne olur? Tarçınlı filtre kahve zayıflatır mı?

Tarçının içerdiği antioksidan bileşikler vücudun oksidatif stresle mücadelesine katkı sağlayabiliyor. Kahveyle birlikte tüketildiğinde ise içeceğin lezzetini zenginleştiriyor. 

Filtre kahveye tarçın eklerseniz ne olur? Tarçınlı filtre kahve zayıflatır mı?

TARÇINLI FİLTRE KAHVE ZAYIFLATIR MI, YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIR MI?

Tarçınlı filtre kahve, kilo vermek isteyenlerin günlük içecek rutinine eklediği seçeneklerden biri. Kahvede bulunan kafein, metabolizma üzerinde kısa süreli uyarıcı etki göstererek enerji harcamasını bir miktar artırabiliyor. Tarçın ise kan şekeri kontrolü ve insülin duyarlılığı üzerindeki olası etkileriyle dikkat çekiyor. Bu iki malzemenin bir arada tüketilmesi, kilo kontrolünü destekleyen bir beslenme düzenine eşlik edebilir.

Filtre kahveye tarçın eklerseniz ne olur? Tarçınlı filtre kahve zayıflatır mı?

Ancak yalnızca tarçınlı filtre kahve içerek kilo vermek mümkün değil. Kalıcı kilo kaybı için dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sürdürülebilir alışkanlıklar önem taşıyor. Özellikle kahveye şeker veya şurup eklememek, gereksiz kalori alımını önlemeye yardımcı oluyor.

Filtre kahveye tarçın eklerseniz ne olur? Tarçınlı filtre kahve zayıflatır mı?

TARÇINLI FİLTRE KAHVE NASIL HAZIRLANIR, NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Tarçınlı filtre kahve hazırlamak için ihtiyacınız olan tek şey taze demlenmiş bir fincan filtre kahve ve bir tutam toz tarçın. Kahveniz demlendikten sonra içerisine yarım çay kaşığı kadar tarçın ekleyip iyice karıştırabilirsiniz. Tarçını kahve demlenirken filtreye eklemek de mümkün. Böylece tarçının aroması kahveye daha iyi geçebilir.

Filtre kahveye tarçın eklerseniz ne olur? Tarçınlı filtre kahve zayıflatır mı?

Bu karışımı özellikle sabah saatlerinde tercih edebilirsiniz. Ancak kafeinin uykuyu etkileyebileceğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle akşam saatlerinde tüketmek yerine günün erken saatlerini seçmek daha uygun olabilir. Ayrıca mide hassasiyeti yaşayanların kahveyi aç karnına içmemesi ve tarçın miktarını abartmaması önem taşıyor.

Filtre kahveye tarçın eklerseniz ne olur? Tarçınlı filtre kahve zayıflatır mı?

Filtre kahveye eklenen bir tutam tarçın, günlük kahve alışkanlığına hem farklı bir aroma hem de hoş bir lezzet katıyor. Şeker ilave etmeden tüketildiğinde daha hafif bir içecek alternatifi sunan bu karışım, dengeli beslenme rutinine de eşlik edebiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gece içilen zerdeçallı süt sabah yağları yakarak uyandırır! En sağlıklı gece atıştırması
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemek sonrası artan karın şişkinliğine anneanne çayı! Anında gazı bitiriyor
ETİKETLER
#zayıflama
#tarçın
#kilo kontrolü
#filtre kahve
#kafein
#Diyet
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.