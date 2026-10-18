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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 15:29

Yemek sonrası artan karın şişkinliğine anneanne çayı! Anında gazı bitiriyor

Sizin de yemekten sonra karnınız şişiyor ve neden olduğunu bilmiyorsunuz? O halde bu haber tam da size göre. Anneanne çayı olarak bilinen doğal karışım sayesinde anında gazınız bitiyor, şişkinliğe elveda diyorsunuz. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Yemek sonrası artan karın şişkinliğine anneanne çayı! Anında gazı bitiriyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 15:29

Yemek sonrası artan karın şişkinliği günlük yaşamı zorlaştırarak herkesin ortak noktası haline geliyor. Hal böyle olunca da insanlar bu durumdan kurtulmak için çözüm arıyorlar. Benim de son zamanlarda deneyimlediğim bitkisel çay, yemekten sonra meydana gelen şişkinliği ortadan kaldırıyor. Anneanne çayı olarak bilinen ve anında gazı bitiren karışımı sizin için paylaşıyorum.

HABERİN ÖZETİ

Yemek sonrası artan karın şişkinliğine anneanne çayı! Anında gazı bitiriyor

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Yemek sonrası yaşanan karın şişkinliği sorununa karşı, rezene, kimyon ve nane içeren geleneksel bir bitki çayı tarifi sunuluyor.
Yemeklerden sonra yaşanan karın şişkinliği ve gerginliği için çözüm olarak anneanne çayı öneriliyor.
Hızlı yemek, gazlı içecek tüketimi veya büyük porsiyonlar şişkinliğe neden olabiliyor.
Anneanne çayı, rezene, kimyon ve nane ile evdeki malzemelerle kolayca hazırlanabiliyor.
Rezene, kimyon ve nane, sindirimi rahatlatmaya ve gaz oluşumunu azaltmaya yardımcı oluyor.
Çayın tarifi: 1 çay kaşığı rezene, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kuru nane ve 1 su bardağı sıcak su ile demlenerek hazırlanıyor.
Yavaş yemek yemek, lokmaları iyi çiğnemek, porsiyonları küçültmek ve gazlı içecekleri sınırlamak da şişkinliği azaltmaya yardımcı oluyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

YEMEK SONRASI ARTAN KARIN ŞİŞKİNLİĞİNE ANNEANNE ÇAYI!

Yemeklerden sonra karnınızda bir ya da bir gerginlik hissettiğiniz oluyor mu? O halde benim de son zamanlarda bu durumlarla uğraştığım ve çözümü araştırdığım şişkinlik için geleneksel anneanne çayı, bu duruma son veriyor.

Yemek sonrası artan karın şişkinliğine anneanne çayı! Anında gazı bitiriyor

Özellikle de hızlı yemek, gazlı içecek tüketmek ya da büyük porsiyonlarla beslenmek kimi zaman hassasiyet gösterebiliyor. Hatta bu durum zamanla bağırsaklarda gaz birikmesine neden oluyor. Gaz birikmesi nedeniyle rahatsızlık görülmesi durumu da meydana gelebiliyor.

Yemek sonrası artan karın şişkinliğine anneanne çayı! Anında gazı bitiriyor

Bu durum karşısında benim de son zamanlarda araştırdığım ve denerken faydasını çokça gördüğüm anneanne çayı, şişkinlikle meydana gelen gaz durumuna rahatlama sağlıyor. Üstelik evdeki malzemelerle kolayca hazırlanabilmesi de çayın sevilerek tüketilmesini daha da ön plana çıkarıyor.

Yemek sonrası artan karın şişkinliğine anneanne çayı! Anında gazı bitiriyor

Sindirim sonrasında rahatlamak için tercih edilen bitkilerden olan rezene, kimyon ve bunların başında geliyor. Üstelik rahatlama verdiği de bilinen bu çaylar sayesinde mide de meydana gelen rahatsızlıklar da son buluyor. Yapımı kolay içimi olay olan anneanne çayı, gazla birlikte gelen ve günlük yaşamı da oldukça olumsuz etkileyen duruma el atıyor da diyebiliriz.

Yemek sonrası artan karın şişkinliğine anneanne çayı! Anında gazı bitiriyor

Anneanne Çayı Tarifi

BölümAçıklama / Detaylar
Malzemeler
  • 1 çay kaşığı rezene
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı kuru nane
  • 1 su bardağı sıcak su
Hazırlanışı
  1. Öncelikle bu tarifi isterseniz sıcak suyun içine atıp demleme yöntemiyle de yapabilirsiniz.
  2. Tüm malzemeleri kaynayan sıcak suyun içerisine atın.
  3. Daha sonrasında ocağın altını kapatın.
  4. Tüm malzemeler sadece sıcak suyun içerisinde demlenmeye bırakılmalıdır.

ANINDA GAZI BİTİRİYOR

Anında gazı bitiren bu karışım aslında içinde bulunan malzemeler sayesinde mide de meydana gelen rahatsızlıkları kolayca dışarıya çıkartmaya yardımcı oluyor. Rezene, kimyon ve nane ile yapılan çay, rahatlamaya yardımcı olurken diğer bir yandan da midede de meydana gelen gaz oluşumunu da en aza indiriyor.

Yemek sonrası artan karın şişkinliğine anneanne çayı! Anında gazı bitiriyor

Özellikle de kimyon, yemeklerde kullanılmasıyla bilinse de gaz oluşumu azaltma da yardımcı oluyor. Nane ferahlatıcı aroması ve geleneksel kullanımıyla sindirim çaylarının en çok tercih edileni oluyor. Özellikle de karın ağrısı ve diğer belirtileri hafifletmeye yaradığı da bilinen özellikleri arasında yer alıyor.

Yemek sonrası artan karın şişkinliğine anneanne çayı! Anında gazı bitiriyor

Yemek sonrası karında şişkinlik oluşmaması için yavaş yemek yenmesi gerekiyor. Lokmaları yavaş yavaş çiğnemek ve yutma konusunda aceleci davranmamak önemli noktalar arasında yer alıyor. Porsiyonları küçültmek, gazlı içecekleri sınırlamak, yemeklerden sonra yürümek de bağırsak hareketlerini destekleyerek şişkinlik ve gaz oluşumunu da en aza indiriyor.

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ETİKETLER
#şişkinlik
#kimyon
#rezene
#Nane
#Diyet
#Anneanne Çayı
#Mavi Kadin
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