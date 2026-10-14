Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diyet
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:22

Yemek yemeyerek kilo verilir mi? Kilo vermenin en sağlıklı yolu

Yemek yemeyerek kilo vermek mümkün olsa da uzun süre aç kalmak, sağlıklı ve kalıcı kilo kaybı için doğru bir yöntem değildir. Yetersiz beslenme kas kaybına, halsizliğe ve vitamin-mineral eksikliklerine yol açabilir. Peki, kilo verirken nelere dikkat etmek ve nasıl bir beslenme düzeni oluşturmak gerekir?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yemek yemeyerek kilo verilir mi? Kilo vermenin en sağlıklı yolu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:22

Kilo vermek isteyen pek çok kişi, öğün atlayarak veya gün boyunca çok az yemek yiyerek daha hızlı sonuç alabileceğini düşünüyor. Ancak tartıdaki düşüş, her zaman vücuttaki yağ oranının azaldığı anlamına gelmiyor. Sağlıklı kilo kaybı için önemli olan, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri alırken enerji dengesini korumak.

HABERİN ÖZETİ

Yemek yemeyerek kilo verilir mi? Kilo vermenin en sağlıklı yolu

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Kilo vermek isteyenlerin öğün atlayarak veya çok az yiyerek hızlı sonuç almayı düşünmesi, her zaman yağ kaybı anlamına gelmez ve sağlık riskleri taşır.
Besin alımı aniden azaltıldığında vücut su kaybedebilir, bu da ilk günlerdeki hızlı düşüşün yağ kaybı olmadığını gösterir.
Yetersiz beslenme, yağ dokusuyla birlikte kas dokusunun da kaybedilmesine yol açarak güçsüzlüğe neden olabilir.
Uzun süre çok az yemek, demir ve B12 vitamini gibi önemli besinlerin eksikliğine yol açabilir.
Vücudun temel işlevlerini sürdürebilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır ve besin alımının aşırı kısıtlanması bu işlevleri olumsuz etkileyebilir.
Sağlıklı kilo vermenin yolu, sebze-meyve tüketimini artırmak, protein ve lifli karbonhidrat kaynaklarını ihmal etmemek, şekerli içecekleri sınırlamak, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve uyku düzenine dikkat etmektir.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

•    Aç kalmak tartıda hızlı düşüşe neden olabilir. Besin alımı aniden azaltıldığında vücut, depoladığı glikojenle birlikte su kaybedebilir. Bu nedenle ilk günlerde görülen hızlı düşüşün tamamı yağ kaybı değildir. 
•    Yetersiz kas kaybına yol açabilir. Vücudun enerji ve protein ihtiyacı karşılanmadığında yalnızca yağ dokusu değil, kas dokusu da kaybedilebilir. Kas kaybı güçsüzlüğe ve günlük hareketlerin zorlaşmasına neden olabilir. 
•    Öğün atlamak herkeste aynı sonucu vermez. Bazı kişiler öğün atladıklarında günün ilerleyen saatlerinde daha fazla acıkabilir ve kontrolsüz yemek yiyebilir. 
•    Vitamin ve mineral eksiklikleri gelişebilir. Uzun süre çok az yemek, demir, B12 vitamini, folat ve diğer önemli besin öğelerinin yeterince alınmamasına yol açabilir. 

YEMEK YEMEDEN KİLO VERMEK NEDEN SAĞLIKLI DEĞİL?

Vücut; kalbin çalışması, solunum, vücut sıcaklığının korunması, hormonların düzenlenmesi ve hücrelerin yenilenmesi gibi temel işlevleri sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar.

Besin alımının aşırı kısıtlanması bu işlevleri olumsuz etkileyebilir.

Yemek yemeyerek kilo verilir mi? Kilo vermenin en sağlıklı yolu

Uzun süre aç kalmak bazı kişilerde baş ağrısı, sinirlilik, halsizlik, dikkat dağınıklığı ve kabızlık gibi sorunlara neden olabilir.

Özellikle hızlı kilo vermek amacıyla çok düşük kalorili beslenmek, sağlık açısından risk oluşturabilir. 

Yemek yemeyerek kilo verilir mi? Kilo vermenin en sağlıklı yolu

Diyabet gibi kronik hastalıkları bulunanlar, düzenli ilaç kullananlar, hamileler ve ergenlik dönemindeki bireyler için kontrolsüz beslenme kısıtlamaları ayrıca sakıncalı olabilir.

Yemek yemeyerek kilo verilir mi? Kilo vermenin en sağlıklı yolu

KİLO VERMENİN EN SAĞLIKLI YOLU NEDİR?

ve Beslenme Uzmanı Nurcan Demiröz, öğün atlamanın kısa vadede kalori alımını azaltıyor gibi görünse de açlık krizlerine ve kontrolsüz yeme davranışlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Yemek yemeyerek kilo verilir mi? Kilo vermenin en sağlıklı yolu

Beslenme uzmanlarının genel yaklaşımı, kısa sürede çok kilo vermeyi hedefleyen katı programlar yerine uzun vadede sürdürülebilecek alışkanlıklar geliştirmektir. Bu doğrultuda şu adımlar öne çıkar:

ÖneriAçıklama
Sebze ve meyve tüketimini artırınSebzeler, meyveler ve lif bakımından zengin diğer besinler, öğünlerin besin değerini artırmaya yardımcı olur. Çeşitli renklerde sebze ve meyvelere yer vermek, farklı vitamin ve minerallerin alınmasını destekler.
Protein kaynaklarını ihmal etmeyinYumurta, yoğurt, balık, tavuk, kuru baklagiller ve kişinin beslenme tercihine uygun diğer protein kaynakları, kas dokusunun korunması açısından önemlidir. Protein içeren besinleri ana öğünlere dengeli şekilde dağıtmak tokluk hissine de katkıda bulunabilir.
Lifli karbonhidratları tercih edinTam tahıllar, yulaf, bulgur ve kuru baklagiller gibi besinler lif alımını artırabilir. Bu besinler, dengeli bir öğünün parçası olarak kan şekeri kontrolüne ve tokluk hissine destek olabilir.
Şekerli içecekleri ve gereksiz atıştırmaları sınırlayınŞekerli içecekler, yüksek miktarda enerji sağlayabilir ancak her zaman uzun süreli tokluk oluşturmaz. Su tüketimine öncelik vermek ve açlıkla alışkanlıktan kaynaklanan yeme isteğini ayırt etmeyi öğrenmek yararlı olabilir.
Düzenli fiziksel aktivite yapınYürüyüş, bisiklet, yüzme ve kişinin kapasitesine uygun kuvvet egzersizleri kilo yönetimini destekler. Hareketsiz bir yaşam sürenlerin yoğun egzersizlere aniden başlamak yerine süreyi ve tempoyu kademeli olarak artırması daha uygundur.
Uyku düzenine dikkat edinYetersiz uyku, açlık ve toklukla ilişkili mekanizmaları ve yeme davranışlarını etkileyebilir. Düzenli uyku saatleri oluşturmak, sağlıklı beslenme ve hareket alışkanlıklarını destekleyen önemli bir adımdır.

KİLO VERMEK İÇİN GÜNDE KAÇ ÖĞÜN YEMEK GEREKİR?

Kilo vermek için herkesin günde mutlaka üç ana öğün ve iki ara öğün tüketmesi gerektiğine dair evrensel bir kural bulunmuyor. 

Yemek yemeyerek kilo verilir mi? Kilo vermenin en sağlıklı yolu

Bazı kişiler üç ana öğünle rahat ederken bazıları ihtiyaçlarına göre ara öğünlere de yer verebilir. Öğün sayısından çok, gün boyunca alınan toplam enerjinin, besin çeşitliliğinin ve düzenin kişiye uygun olması önem taşır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Diyet sürecimde tatlı krizine girdiğimde uyguladım! Hem pratik hem ferahlatıcı
Keçiboynuzu unuyla nefis bir tatlı yaptım! Diyet yapanlar bu tarife bayılacak
ETİKETLER
#kilo verme
#beslenme
#diyetisyen
#öğün
#Diyet
#Nurcan Demiröz
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.