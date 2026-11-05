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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:03

Fransızların ciğer pişirme yöntemi şaşırtıyor! İşte ciğer terrine tarifi

Fransız mutfağının geleneksel lezzetleri arasında yer alan ciğer terrine, alışılmış ciğer tariflerinden farklı hazırlanıyor. Fırında, kalıpta ve belirli aşamalardan geçirilerek pişirilen bu özel lezzet, sunumuyla da dikkat çekiyor. Peki, Fransız usulü ciğer terrine nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktalarıyla ciğer terrine tarifi…

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Fransızların ciğer pişirme yöntemi şaşırtıyor! İşte ciğer terrine tarifi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:03

Ciğer denildiğinde akla ilk olarak tavada kızartılan ya da kavrulan tarifler geliyor. Ancak Fransız mutfağında ciğer, çok daha farklı bir yöntemle sofralara taşınıyor. Terrine adı verilen pişirme tekniğinde ciğer, çeşitli malzemelerle harmanlanarak kalıpta fırınlanıyor. Piştikten sonra dinlendirilen bu özel lezzet, özellikle soğuk servis edilmesiyle diğer ciğer yemeklerinden ayrılıyor. Peki, Fransızların meşhur ciğer terrine tarifi nasıl hazırlanıyor? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Fransızların ciğer pişirme yöntemi şaşırtıyor! İşte ciğer terrine tarifi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Fransız mutfağında ciğerin fırınlanıp dinlendirilerek soğuk servis edildiği terrine tekniğinin malzemeleri, yapılış aşamaları ve püf noktaları aktarılmaktadır.
Geleneksel tarifte genellikle tavuk veya ördek ciğeri, tereyağı, krema, yumurta, soğan ve baharatlar kullanılmaktadır.
Mutfak robotundan geçirilerek pürüzsüz hale getirilen karışım, önceden ısıtılmış 160 derece fırında benmari usulü 45-60 dakika pişirilir.
Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında birkaç saat dinlendirilen yemek, kalıptan çıkarılmadan önce tamamen soğutulur.
Yemek genellikle soğuk olarak kızarmış ekmek dilimleri, kornişon turşu, karamelize soğan veya incir reçeli gibi eşlikçilerle servis edilir.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

FRANSIZ USULÜ CİĞER TERRİNE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Fransız mutfağının sevilen klasiklerinden biri olan ciğer terrine, birkaç temel malzemenin bir araya gelmesiyle hazırlanıyor. Geleneksel tarifte genellikle tavuk veya ördek ciğeri kullanılıyor. Krema, ve baharatlarla zenginleştirilen karışım, fırında kontrollü şekilde pişirilerek kendine özgü dokusuna kavuşuyor.

Ciğer terrine hazırlamak için gerekli malzemeler şöyle:

  • 500 gram tavuk ciğeri
  • 100 gram tereyağı
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 100 ml krema
  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Bir tutam kekik

  • İsteğe bağlı olarak muskat rendesi

    Fransızların ciğer pişirme yöntemi şaşırtıyor! İşte ciğer terrine tarifi

FRANSIZ USULÜ CİĞER TERRİNE NASIL YAPILIR?

Ciğer terrine hazırlamak için öncelikle ciğerler temizlenerek küçük parçalara ayrılır. Tavaya alınan zeytinyağı ve tereyağında doğranmış soğanlar yumuşayana kadar kavrulur. Ardından sarımsak ve ciğerler eklenerek kısa süre pişirilir.

Pişen karışım soğumaya bırakılır. Daha sonra krema, yumurta ve baharatlarla birlikte mutfak robotundan geçirilerek pürüzsüz bir kıvam elde edilir. Hazırlanan karışım, yağlanmış kabına veya terrine kalıbına aktarılır.

Fransızların ciğer pişirme yöntemi şaşırtıyor! İşte ciğer terrine tarifi

Kalıp, sıcak su dolu daha büyük bir fırın tepsisinin içerisine yerleştirilir. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, benmari usulü yaklaşık 45-60 dakika pişirilir. Pişme süresi kalıbın büyüklüğüne göre değişebilir.

Fırından çıkarılan terrine oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında birkaç saat dinlendirilir. Dilimlenerek servis edilen Fransız usulü ciğer terrine, özellikle kızarmış ekmek ve turşuyla birlikte sunulabilir.

Fransızların ciğer pişirme yöntemi şaşırtıyor! İşte ciğer terrine tarifi

CİĞER TERRİNE YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ciğer terrine tarifinde istenen kıvamı yakalamak için pişirme ve dinlendirme aşamalarına dikkat etmek gerekiyor. Ciğerlerin fazla pişirilmesi karışımın dokusunu sertleştirebilir. Bu nedenle fırında kontrollü bir sıcaklık tercih edilmeli ve benmari yöntemi kullanılmalı.

  • Ciğerlerin zarları ve damarları iyice temizlenmeli.
  • Malzemeler mutfak robotundan geçirilirken pürüzsüz bir kıvam elde edilmeli.
  • Fırında pişirme sırasında suyun kaynar şekilde fokurdamamasına dikkat edilmeli.
  • Terrine kalıptan çıkarılmadan önce tamamen soğutulmalı.
  • Servisten önce buzdolabında yeterince dinlendirilmelidir.

Bu püf noktaları, ciğer terrinenin daha dengeli, yumuşak ve kolay dilimlenebilir bir kıvam almasına yardımcı olur.

Fransızların ciğer pişirme yöntemi şaşırtıyor! İşte ciğer terrine tarifi

CİĞER TERRİNE HANGİ YİYECEKLERLE SERVİS EDİLİR?

Ciğer terrine, Fransız mutfağında genellikle soğuk servis edilen ve farklı lezzetlerle tamamlanan bir yemektir. Kızarmış ekmek dilimleri, kornişon turşu, karamelize soğan ve meyve reçelleriyle birlikte sunulabilir. Özellikle incir reçeli ve soğan marmelatı, ciğerin yoğun lezzetini dengeleyen eşlikçiler arasında yer alır.

Fransızların ciğer pişirme yöntemi şaşırtıyor! İşte ciğer terrine tarifi

Fransız mutfağının farklı pişirme tekniklerinden biriyle hazırlanan ciğer terrine, alışılmış ciğer tariflerinin dışına çıkmak isteyenler için dikkat çekici bir alternatif sunuyor. Yumuşak dokusu, baharatlarla zenginleşen aroması ve farklı sunumuyla sofralara yeni bir lezzet katıyor. Siz de evde farklı tarifler denemeyi seviyorsanız Fransız usulü ciğer terrine tarifini deneyebilir, bu özel lezzeti kızarmış ekmek ve sevdiğiniz eşlikçilerle servis edebilirsiniz.

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ETİKETLER
#fırın
#Fransız mutfağı
#Tereyağı
#Yemek Tarifleri
#Ciğer Terrine
#Tavuk Ciğeri
#Mavi Kadin
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