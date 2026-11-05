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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:09

Ekşi mayadan yapılan en eski pizza! İtalyanlar bu tarifi kıskanıyor

Pizza denilince akıllara İtalyanlar gelse de bu günlerde ekşi mayadan yapılan en eski pizza tarifi merak konusu oluyor. Özellikle de İtalyanların bile kıskanacağı iddia edilen bu tarif de yok yok. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Ekşi mayadan yapılan en eski pizza! İtalyanlar bu tarifi kıskanıyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:09

Son zamanlarda evde yapılan pizzalar daha bir ön plana çıkmaya başladı. Özellikle de birbirinden güzel ve özel pizzalar deli gibi araştırılmaya devam ederken denilince akıllara gelen İtalyanların bile kıskanacağı tarif gün yüzüne çıktı. Ekşi mayadan yapılan en eski pizza tarifi merak konusu oldu. İşte detaylar…

EKŞİ MAYADAN YAPILAN EN ESKİ PİZZA!

Pizzada en çok sevilen tatlar ’da çıksa da son zamanlarda oldukça popüler olan bir pizza tüm bilinenleri yok etmeye karar verdi. Özellikle de son zamanlarda pizzaların sıklıkla değişkene uğramasıyla bu yeni pizza, ekşi mayadan yapılmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ekşi mayadan yapılan en eski pizza! İtalyanlar bu tarifi kıskanıyor

Ekşi maya, ve suyun doğal fermantasyonuyla oluşturulan bir canlı olsa da içerisinde yer alan maya ve laktik asit bakterileri hamurun zamanla kabarmasına olanak sağlarken ortaya çıkan sonuç daha güzel oluyor. Çünkü fermente edilmiş bir hamur sindirim konusunda da oldukça başarılı işleri ortaya koyar.

Ekşi mayadan yapılan en eski pizza! İtalyanlar bu tarifi kıskanıyor

Bol miktarda kullanılan malzemelerle ekşi mayalı pizza yapmak probiyotik açısından da önemli bir nokta da dururken uzun saatleri ve uzun günler dinlenme süresi olan bu hamurlar oldukça sevilerek tüketilen yapımlardan biri oluyor. Üstelik yapımının kolay olması da pizzanın evde canı isteyen kişiler tarafından yapılabilecek kolaylıkta yapılabiliyor.

Ekşi mayadan yapılan en eski pizza! İtalyanlar bu tarifi kıskanıyor

Malzemeler;

800 gram Un (Pastacılık unu

600-650 gram

40 -50 gram Ekşi maya

3-4 çay kaşığı kaya tuzu

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Ekşi mayadan yapılan en eski pizza! İtalyanlar bu tarifi kıskanıyor

Yapılışı;

Pizza hamurunda az maya kullanmak gereklidir. Çok maya hamurun dokusunu bozar, esnekliğini yok eder. Az maya ve uzun soğuk mayalama ile güçlü ve kabarık pizza hamuru yaparız. Hamuru yoğurur. 2-3 saat içinde 3-4 kere katlar ve 8-12 saat soğukta mayalanır.

Hamuru dolaptan çıkarır, eğer hamur çok sulu ise bol unla topaklar ve 3-4 saat tepsi mayası olacak gibi serin bir yerde tutarız. Hamur sulu yapılmamışsa unsuz da topaklanır. Tepsi mayası olan hamurlar, bol bol açılır.

Unu silkelenir ve üzeri döşenerek 220-230 derecede 25-30 dakika kızdırılmış fırında 15 dakikada pişer Sos için orijinalinde püre domates ve tuz olarak hazırlanır.

Ekşi mayadan yapılan en eski pizza! İtalyanlar bu tarifi kıskanıyor

İTALYANLAR BU TARİFİ KISKANIYOR

İtalyanların pizzasından artı olarak uzun saatler mayalanan tarifler mümkün. Evet İtalyanların da kendi mutfağında uzun saatler süren uzun mayalanma süreçleri yer alırken aslında bu evde yapılan tariflerden biri oluyor. Çünkü uzun saatlerle fermante olan bu hamur, çok eski dönemlere dayanarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Ekşi mayadan yapılan en eski pizza! İtalyanlar bu tarifi kıskanıyor

Çünkü hamurlar genelde fermantasyon olduğu zaman 10 ile 24 saat arasında bir bekleme süreleri olduğu bazı kaynaklarda yer alıyor. Ancak son zamanlarda bu süreler fazla geldiğinde artık 8 ya da 10 saat bekleme gibi durumlarla pizzalar yapılabiliyor.

Ekşi mayadan yapılan en eski pizza! İtalyanlar bu tarifi kıskanıyor

Hal böyle olunca da İtalyanların uzun saatler beklettiği pizza hamurları aslında kolay bir şekilde de evlerde yapılabilir. Ayrıca mayalı hamur olduğundan çoğu kez elle açılarak da sizlerin işini de kolaylaştırır.

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ETİKETLER
#pizza
#İtalya
#ekşi maya
#su
#un
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
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