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Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 20:10

Geleneksel ev yapımı şalgam suyu nasıl yapılır? Ramazan Bingöl’den geleneksel şalgam suyunun lezzet sırrı

Sofraların geleneksel içeceklerinden şalgam suyu, kendine özgü ekşi tadı ve ferahlatıcı aromasıyla kebapların yanında sıkça tercih ediliyor. Mor rengini siyah havuçtan alan özel içecek, Anadolu mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Peki, evde doğal şalgam suyu nasıl yapılır? İşte Ramazan Bingöl’den şalgam suyuna dair merak edilenler.

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Editor
 Funda Aydın
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Geleneksel ev yapımı şalgam suyu nasıl yapılır? Ramazan Bingöl’den geleneksel şalgam suyunun lezzet sırrı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 20:10

Geleneksel şalgam suyu, temel olarak siyah havuç, şalgam turpu, unu veya bulgur ve tuzla hazırlanıyor. Malzemelerin suyla bir araya getirilmesinin ardından fermantasyon süreci başlıyor. Şalgam suyunun kendine özgü ekşi tadı da bu doğal süreçte ortaya çıkıyor. Hazırlanışında kullanılan malzemelerin oranı, bekletilme süresi ve ortam sıcaklığı lezzeti doğrudan etkiliyor. Ramazan Bingöl’ün adıyla merak edilen şalgam suyu tarifi, evde geleneksel içecek hazırlamak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

GELENEKSEL EV YAPIMI ŞALGAM SUYU TARİFİ

Gerekli malzeme

5 litrelik bidon için:

  • 2,5 kg kırmızı havuç
  • 4 adet şalgam turpu (çelem)
  • 1 çay bardağı kaya tuzu
  • 1 çay bardağı bulgur
  • 1 çay bardağı nohut
  • Aldığı kadar içme suyu
  • Temiz bir tülbent veya ince bez.
Geleneksel ev yapımı şalgam suyu nasıl yapılır? Ramazan Bingöl’den geleneksel şalgam suyunun lezzet sırrı

EV YAPIMI ŞALGAM SUYU NASIL YAPILIR?

1. Bulgur, nohut ve kaya tuzunu temiz bir tülbendin ortasına koyun. Malzemeler dışarı dökülmeyecek şekilde bohça şeklinde bağlayarak 5 litrelik bidonun dibine yerleştirin.

2. Kırmızı havuçları iyice yıkayıp üzerlerindeki toprağı temizleyin. Kabuklarını ince bir şekilde soyun. Soyduğunuz temiz kabukları atmayın, bir kenara ayırın.

3. Havuçları uzunlamasına, kalın çubuklar halinde kesin. Çok uzun olanları bidona sığacak şekilde kısaltarak tülbendin üzerine yerleştirin.

4. Şalgam turplarını (çelemleri) iyice yıkayıp temizleyin. İri parçalar halinde doğrayarak havuçların üzerine ekleyin.

Geleneksel ev yapımı şalgam suyu nasıl yapılır? Ramazan Bingöl’den geleneksel şalgam suyunun lezzet sırrı

5. Ayırdığınız temiz havuç kabuklarını da bidonun içerisine koyun.

6. Bidonun aldığı kadar içme suyu ekleyin.

Geleneksel ev yapımı şalgam suyu nasıl yapılır? Ramazan Bingöl’den geleneksel şalgam suyunun lezzet sırrı

7. Bidonun kapağını sıkıca kapatın. Serin bir yerde 25 gün boyunca bekletin.

Acılı şalgam sevenler hazırlık aşamasında içerisine acı biber de ekleyebilir.

Geleneksel ev yapımı şalgam suyu nasıl yapılır? Ramazan Bingöl’den geleneksel şalgam suyunun lezzet sırrı

25 günün sonunda ev yapımı şalgamınız hazır. Soğutarak, dilerseniz içerisindeki kırmızı havuçlarla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet şifa olsun.

ŞALGAM SUYUNUN FAYDALARI

  • Siyah havuca rengini veren antosiyaninler, antioksidan özellikleriyle bilinir.
  • Fermantasyon sürecinde oluşan mikroorganizmalar sindirim sistemi açısından ilgi çekicidir. Ancak her şalgam suyunun canlı probiyotik içerdiği söylenemez.
Geleneksel ev yapımı şalgam suyu nasıl yapılır? Ramazan Bingöl’den geleneksel şalgam suyunun lezzet sırrı
  • Şeker ilavesiz çeşitleri, şekerli içeceklere alternatif olarak tercih edilebilir.
  • Siyah havuçtan gelen bazı vitamin ve antioksidan bileşenleri içerir.
  • Özellikle kebap ve et yemeklerinin yanında tercih edilen geleneksel bir içecektir.

ŞALGAM SUYU TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Şalgam suyu tuz içerir. Yüksek tansiyonu olanların, böbrek hastalarının ve tuz tüketimini sınırlandırması gerekenlerin miktar konusunda dikkatli olması gerekir. Ayrıca şalgam suyu tek başına herhangi bir hastalığı tedavi etmez.

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ETİKETLER
#bulgur
#Ramazan Bingöl
#Yemek Tarifleri
#Şalgam Suyu
#Siyah Havuç
#Şalgam Turpu
#Mavi Kadin
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