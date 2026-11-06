Geleneksel ev yapımı şalgam suyu nasıl yapılır? Ramazan Bingöl’den geleneksel şalgam suyunun lezzet sırrı

Geleneksel şalgam suyu, temel olarak siyah havuç, şalgam turpu, bulgur unu veya bulgur ve tuzla hazırlanıyor. Malzemelerin suyla bir araya getirilmesinin ardından fermantasyon süreci başlıyor. Şalgam suyunun kendine özgü ekşi tadı da bu doğal süreçte ortaya çıkıyor. Hazırlanışında kullanılan malzemelerin oranı, bekletilme süresi ve ortam sıcaklığı lezzeti doğrudan etkiliyor. Ramazan Bingöl’ün adıyla merak edilen şalgam suyu tarifi, evde geleneksel içecek hazırlamak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

GELENEKSEL EV YAPIMI ŞALGAM SUYU TARİFİ

Gerekli malzeme

5 litrelik bidon için:

2,5 kg kırmızı havuç

4 adet şalgam turpu (çelem)

1 çay bardağı kaya tuzu

1 çay bardağı bulgur

1 çay bardağı nohut

Aldığı kadar içme suyu

Temiz bir tülbent veya ince bez.

EV YAPIMI ŞALGAM SUYU NASIL YAPILIR?

1. Bulgur, nohut ve kaya tuzunu temiz bir tülbendin ortasına koyun. Malzemeler dışarı dökülmeyecek şekilde bohça şeklinde bağlayarak 5 litrelik bidonun dibine yerleştirin.

2. Kırmızı havuçları iyice yıkayıp üzerlerindeki toprağı temizleyin. Kabuklarını ince bir şekilde soyun. Soyduğunuz temiz kabukları atmayın, bir kenara ayırın.

3. Havuçları uzunlamasına, kalın çubuklar halinde kesin. Çok uzun olanları bidona sığacak şekilde kısaltarak tülbendin üzerine yerleştirin.

4. Şalgam turplarını (çelemleri) iyice yıkayıp temizleyin. İri parçalar halinde doğrayarak havuçların üzerine ekleyin.

5. Ayırdığınız temiz havuç kabuklarını da bidonun içerisine koyun.

6. Bidonun aldığı kadar içme suyu ekleyin.

7. Bidonun kapağını sıkıca kapatın. Serin bir yerde 25 gün boyunca bekletin.

Acılı şalgam sevenler hazırlık aşamasında içerisine acı biber de ekleyebilir.

25 günün sonunda ev yapımı şalgamınız hazır. Soğutarak, dilerseniz içerisindeki kırmızı havuçlarla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet şifa olsun.

ŞALGAM SUYUNUN FAYDALARI

Siyah havuca rengini veren antosiyaninler, antioksidan özellikleriyle bilinir.

Fermantasyon sürecinde oluşan mikroorganizmalar sindirim sistemi açısından ilgi çekicidir. Ancak her şalgam suyunun canlı probiyotik içerdiği söylenemez.

Şeker ilavesiz çeşitleri, şekerli içeceklere alternatif olarak tercih edilebilir.

Siyah havuçtan gelen bazı vitamin ve antioksidan bileşenleri içerir.

Özellikle kebap ve et yemeklerinin yanında tercih edilen geleneksel bir içecektir.

ŞALGAM SUYU TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Şalgam suyu tuz içerir. Yüksek tansiyonu olanların, böbrek hastalarının ve tuz tüketimini sınırlandırması gerekenlerin miktar konusunda dikkatli olması gerekir. Ayrıca şalgam suyu tek başına herhangi bir hastalığı tedavi etmez.