Geleneksel ev yapımı şalgam suyu nasıl yapılır? Ramazan Bingöl’den geleneksel şalgam suyunun lezzet sırrı

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İstanbul
Geleneksel şalgam suyu, temel olarak siyah havuç, şalgam turpu, bulgur unu veya bulgur ve tuzla hazırlanıyor. Malzemelerin suyla bir araya getirilmesinin ardından fermantasyon süreci başlıyor. Şalgam suyunun kendine özgü ekşi tadı da bu doğal süreçte ortaya çıkıyor. Hazırlanışında kullanılan malzemelerin oranı, bekletilme süresi ve ortam sıcaklığı lezzeti doğrudan etkiliyor. Ramazan Bingöl’ün adıyla merak edilen şalgam suyu tarifi, evde geleneksel içecek hazırlamak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.
Gerekli malzeme
5 litrelik bidon için:
1. Bulgur, nohut ve kaya tuzunu temiz bir tülbendin ortasına koyun. Malzemeler dışarı dökülmeyecek şekilde bohça şeklinde bağlayarak 5 litrelik bidonun dibine yerleştirin.
2. Kırmızı havuçları iyice yıkayıp üzerlerindeki toprağı temizleyin. Kabuklarını ince bir şekilde soyun. Soyduğunuz temiz kabukları atmayın, bir kenara ayırın.
3. Havuçları uzunlamasına, kalın çubuklar halinde kesin. Çok uzun olanları bidona sığacak şekilde kısaltarak tülbendin üzerine yerleştirin.
4. Şalgam turplarını (çelemleri) iyice yıkayıp temizleyin. İri parçalar halinde doğrayarak havuçların üzerine ekleyin.
5. Ayırdığınız temiz havuç kabuklarını da bidonun içerisine koyun.
6. Bidonun aldığı kadar içme suyu ekleyin.
7. Bidonun kapağını sıkıca kapatın. Serin bir yerde 25 gün boyunca bekletin.
Acılı şalgam sevenler hazırlık aşamasında içerisine acı biber de ekleyebilir.
25 günün sonunda ev yapımı şalgamınız hazır. Soğutarak, dilerseniz içerisindeki kırmızı havuçlarla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet şifa olsun.
Şalgam suyu tuz içerir. Yüksek tansiyonu olanların, böbrek hastalarının ve tuz tüketimini sınırlandırması gerekenlerin miktar konusunda dikkatli olması gerekir. Ayrıca şalgam suyu tek başına herhangi bir hastalığı tedavi etmez.