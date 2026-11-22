Ekran macerasına geçtiğimiz sezonlarda başlayan Güller ve Günahlar dizisi yeni sezondaki başarısını tüm hızıyla devam ettiriyor. Geçtiğimiz akşam 42. bölümüyle izleyici karşısına çıkan iddialı projenin yeni bölüm fragmanı da araştırılıyor. Son bölümüyle adeta nefesleri kesen Güller ve Günahlar dizisinin 43. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. NGM imzalı iddialı proje etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu? Güller ve Günahlar 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar 43. bölüm fragmanına dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölüm fragmanı hakkında bilinmeyenler...

GÜLLER VE GÜNAHLAR 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Güller ve Günahlar, geçtiğimiz akşam 42. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cumartesi akşamlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi son bölümüyle adeta nefesleri kesti. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitleyen NGM imzalı iddialı projenin 42. bölümünde neler olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda da adından söz ettirmeyi başaran Güller ve Günahlar'ın son bölümü büyük bir ilgiyle takip edildi.

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in üstlendiği Güller ve Günahlar dizisinin 42. bölümünde; Serhat, Zeynep ve Mustafa; Sonay’ı yakalamak için harekete geçti. Sonay, Mustafa’nın yaralanmasına sebep olarak kaçmayı başardı. Sonay’ın komplosu ortaya çıktığı için Serhat ve Zeynep ilişkilerine kaldıkları yerden devam etti. Ancak Zeynep’in kocasına dönmesi Candan ailesinde kriz yaşattı.

Cumartesi akşamlarının sevilen projeleri arasında yer alan Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde heyecan doruktaydı. Zeynep'in Serhat'a dönmesiyle birlikte işler karışırken, çaresiz kalan Berrak mecburen Tülay ve Erkan’ın evine sığındı. Diğer yandan Serhat’tan öcünü almak için Kaan’ı manipüle etmeye devam etti. Her yerde aranan Sonay’ın ise durmaya niyeti yoktu. Sonay'ın son hamlesi Serhat’ı derinden sarsacak kadar etkili oldu.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Reytinglerde göstermiş olduğu başarılı performansla yeni sezonda da konuşulmaya devam eden Güller ve Günahlar dizisinin nefes kesen son bölümünün ardından 43. bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Cumartesi akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Güller ve Günahlar'ın 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarının resmi internet sitesinde yayınlanan fragman izleyici tarafından merak edildi.

"Kızının donmuş bedenine sarılacaksın!" başlığıyla servis edilen Güller ve Günahlar dizisinin 43. bölüm fragmanı, yeni bölüm heyecanını ikiye katladı. İlkim'e karşılık Zeynep'i isteyen Sonay, karşısında polisi görünce Serhat'a bir daha kızını asla göremeyeceğini söyledi. İkili arasında yaşanan gergin anlar fragmana damga vuran sahnelerden biri oldu. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciden tam puan almayı başaran fenomen dizinin gelecek bölümü için nefesler tutuldu.

Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Güller ve Günahlar dizisi, yeni bölümüyle 28 Kasım Cumartesi saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yerini alacak. Son bölümüyle nefesleri kesen iddialı proje 43. bölümüyle de adeta heyecanı iki katına çıkaracak.