Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından “Kurgulanmış Güzellikler” temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin ikinci gününde, güzellik standartlarının kadınlar üzerindeki toplumsal, dijital ve psikolojik etkileri ele alındı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panellerde, sosyal medya ve dijital platformların güzellik algısını nasıl şekillendirdiği, kadın bedeninin nesneleştirilmesi, şiddet ve güvenlik sorunları ile güzellik baskısının ruh sağlığı üzerindeki sonuçları değerlendirildi. Uluslararası uzmanların katkı sunduğu oturumlarda, kadınların belirli güzellik kalıplarına uymaya zorlanmasının bireysel yaşamdan aile ilişkilerine kadar uzanan etkileri farklı perspektiflerden masaya yatırıldı.

GÜZELLİKTE TEK BİR ÖLÇÜ YOK: KÜLTÜR, KİMLİK VE ESTETİK

“Tek Bir Güzellik Yok: Kültür, Kimlik ve Estetik” başlıklı panelde güzellik anlayışının kültürel kimlik, dijitalleşme ve toplumsal değerlerle ilişkisi ele alındı. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sevim Zehra Can Kaya’nın moderatörlüğündeki oturumda, güzellik standartlarının farklı toplumlarda nasıl şekillendiği ve dijital dünyanın bu standartlar üzerindeki etkisi tartışıldı.

Fransız-Uygur yazar ve girişimci Guzelya Marisova, “Dijital Çağda Güzelliğin Sömürgecilikten Arındırılması: Özgünlüğü Yeniden Kazanmak” başlıklı konuşmasında, dijital platformların güzellik algısını biçimlendirmedeki rolüne dikkat çekti. Müslüman kadınların kültürel özgünlüklerini ve kimliklerini koruyarak güzellik anlayışlarını yeniden tanımlayabilmelerinin önemini vurguladı. Marisova “Zihnimizi sömürgeci geçmişin izlerinden özgürleştirmeli ve güzelliği kendi değerlerimiz üzerinden yeniden tanımlamalıyız.” dedi.

Katar Doha Uluslararası Aile Enstitüsü Direktörü Dr. Sharifa Nomaan Al-Emadi, “Aile Refahı: Güzelliğin Psikolojik Bedeli” başlıklı sunumunda güzellik baskısının aile yaşamı ve psikolojik iyi oluş üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Al-Emadi, “Çocuklara dış görünüşlerinden ziyade kişiliklerinin, davranışlarının ve içsel değerlerinin önemli olduğu öğretilmelidir.” dedi.

Şair ve sanatçı Basirah Raheem, “Güzelliğin Çözülüşü: Kutsal Kalp Sanatı, Teslimiyet ve İlahi Bakış” başlıklı konuşmasında güzellik endüstrisinin kadın bedeni üzerindeki nesneleştirici etkisini kendi deneyimleri ve sanatsal yaklaşımı üzerinden ele aldı. Güzelliğin dış görünüşle sınırlanamayacağını, insanın iç dünyası ve manevi kimliğiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eti ve bakışımızı İlahi Güzelliğe çevirmemiz gerektiğini belirtti.

The Beautywell Project Kurucusu ve Direktörü Amira Adawe ise “Kurgulanmış Güzelliklerin Maskesini Düşürmek: Zararlı Cilt Beyazlatma Ürünleri, Kimyasal Maruziyet ve Sağlıkta Eşitlik Mücadelesi” başlıklı sunumunda, cilt beyazlatıcı ürünlerin insan sağlığı üzerindeki risklerine dikkat çekti. Güzellik algısı adı altında normalleştirilen cilt beyazlatma uygulamalarının, küresel ölçekte önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirti.

Güney Kore Seul Ulusal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seok-Kyeong Hong da “Güzelliğin Gündelik Mesaisi: K-Beauty, Öz Bakım ve Erişilebilir Dönüşüm” başlıklı konuşmasında, Kore kültürünün küresel güzellik anlayışına etkisini değerlendirdi. K-pop ve Kore dizileriyle yaygınlaşan güzellik trendlerinin dijital medya aracılığıyla dünya genelinde nasıl karşılık bulduğunu anlattı. Hong, “Sosyal medya, güzellik standartlarını çeşitlendirmek yerine giderek tek tipleştiriyor.” dedi.

GÜZELLİĞİN BEDELİ: PİYASA, BEDEN VE KADININ YAŞAM DÖNGÜSÜ

“Güzelliğin Bedeli: Piyasa, Bedenler ve Kadının Yaşam Döngüsü” başlıklı panelde güzellik endüstrisinin kadınlar üzerindeki ekonomik, toplumsal ve psikolojik etkileri ele alındı. Sosyolog ve araştırmacı Dr. Esra Özdil Gümüş’ün moderatörlüğündeki oturumda, güzellik standartlarının kadınların gündelik yaşamına ve beden algısına yansımaları değerlendirildi.

Berlin Humboldt Üniversitesi öğretim üyesi ve FORLAB Başkanı Prof. Dr. Tuba Işık, “Öz Bakım Olarak Güzellik: Neoliberal Bir Zorunluluk mu?” başlıklı sunumunda, öz bakım kavramının zamanla kadınlar üzerinde bir güzellik yükümlülüğüne dönüşmesini ele aldı. Güzellik baskısının beden memnuniyetsizliği, yaş alma ve annelik gibi yaşam deneyimleri üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nesrin Akıncı Çötok, “İdeal Bedenin Peşinde: Medya, Güzellik Kültürü ve Sağlık Endüstrisi” başlıklı konuşmasında medya aracılığıyla üretilen ideal beden algısının güzellik ve sağlık endüstrileriyle ilişkisini değerlendirdi. Estetik turizminden zayıflama ürünlerine uzanan sektörün kadınların beden algısı üzerindeki etkilerine değinerek, bedene emanet bilinciyle yaklaşmanın önemini vurguladı.

Malezya Kadın, Aile ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı Genel Sekreteri Dr. Maziah Che Yusoff da kamu yönetimi, ekonomi, politika geliştirme ve stratejik planlama alanlarındaki uzun yıllara dayanan deneyimi çerçevesinde kadınların güçlenmesi ve toplumsal refah konularına katkı sundu.

DİJİTAL GÜZELLİK ALGORİTMALARIN AYNASINDA TARTIŞILDI

“Algoritmik Ayna: Dijital Güzellik” başlıklı panelde sosyal medya filtreleri, algoritmik sıralamalar, yüz düzenleme uygulamaları ve yapay zekâ destekli görsel üretimin güzellik normlarını nasıl yeniden şekillendirdiği ele alındı. Gazeteci, akademisyen ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Meryem İlayda Atlas’ın moderatörlüğündeki oturumda dijital okuryazarlık, platform sorumluluğu ve algoritmik şeffaflık konuları değerlendirildi.

Curtin Üniversitesi Kore Araştırmaları ve Etkileşim Merkezi Direktörü Prof. Dr. Joanna Elfving-Hwang, “Güney Kore’de Medya, Güzellik Emeği ve Yaşlanan Bedenin İdealize Edilen Güzellik Estetiği” başlıklı konuşmasında, Güney Kore örneği üzerinden güzellik standartlarının toplumsal kabul, mesleki fırsatlar ve ekonomik ilişkilerle bağlantısını inceledi. Elfving-Hwang medya temsillerinin yalnızca güzellik algısını değil, aynı zamanda hangi bedenlerin nasıl algılanacağını da şekillendirdiğini vurguladı.

Hawaiʻi Üniversitesi Mānoa Kampüsü öğretim üyesi Dr. S. Heijin Lee, “Güzelliği Dijitalleştirmek: Irk, Toplumsal Cinsiyet ve Küresel Kore Görünümü” başlıklı sunumunda, dijital platformlar ve popüler kültür aracılığıyla güzellik ideallerinin küresel ölçekte yayılmasını ele aldı. Güzellik algoritmalarının tarafsız olmadığını vurgulayan Lee, bu sistemlerin kültürel ve etnik farklılıkları silikleştirerek tek tip güzellik normlarını yaygınlaştırmasına dikkat çekti. Lee “Dijital medya, estetik cerrahiyi yalnızca bir sağlık hizmeti olmaktan çıkararak küresel bir tüketim ve güzellik kültürünün parçası hâline getiriyor.” dedi.

Gazeteci ve yazar Elise Hu, “Aynılığa Karşı: İnsanı Önceleyen Bir Güzellik Kültürüne Doğru” başlıklı konuşmasında, küresel medya ve teknoloji şirketlerinin güzellik ideallerini nasıl dolaşıma soktuğunu değerlendirdi. Güzellik standartlarına uymakta zorlanan bedenlerin sorunlu olmadığını belirten Hu, “Sorun, bedenleri tek bir kalıba sokmaya çalışan standartların kendisidir.” dedi.

NESNELEŞTİRMEDEN ONURA: KADININ GÜVENLİĞİ VE İNSAN HAKLARI

“Nesneleştirmeden Onura: Şiddet ve Kadının Güvenliği” başlıklı panelde kadın bedeninin nesneleştirilmesi, teşhir kültürü ve savaş, işgal ile zorunlu göç koşullarında kadınların maruz kaldığı hak ihlalleri ele alındı. Gazeteci, yazar ve KADEM Yönetim Kurulu Üyesi S. Sena Polat Castro de Castro’nun moderatörlüğünü üstlendiği oturumda, kadınların güvenliği ve insan onurunun korunması uluslararası deneyimler üzerinden tartışıldı.

Monash Üniversitesi Sosyal Uyum ve Demokrasi Merkezi Direktör Yardımcısı Dr. Susan Carland, “Kimin Bedeni Kamusal? Zorla Teşhirin Onur Kırıcılığı ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı İslamofobi” başlıklı konuşmasında, Müslüman kadınların bedenleri ve kimlikleri üzerinden maruz kaldıkları ayrımcılığı ele aldı. Carland “Başörtüsü, kadının kendi bedeni ve kadınlığı üzerindeki tercihinin görünür bir ifadesidir. Bu tercihin toplumsal normların dışında görülmesi, kimi zaman fiziksel şiddetle karşılık buluyor.” dedi.

Fordham Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aseel Sawalha, “Hareketsizlikle Baş Etmek: İşgal Altındaki Batı Şeria’da Filistinli Kadınların Giyimi ve Kontrol Noktalarıyla Gündelik Karşılaşmalar” başlıklı sunumunda, işgal koşullarında Filistinli kadınların gündelik yaşam deneyimlerini değerlendirdi. Sawalha Filistinlilerin hareketine yönelik kısıtlamalar arttıkça kıyafet ve beden sunumunun, “hareket özgürlüğü, görünürlük ve toplumsal cinsiyet rolleri üzerine yürütülen gündelik müzakerenin bir parçası hâline geliyor.” dedi.

Ottawa Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nadia Abu-Zahra, “Failin Yönlendirdiği Soykırımcı Ataerkilliğe Karşı Hayatta Kalanların Öncülük Ettiği Bir Yaklaşımı Desteklemek” başlıklı konuşmasında, kriz ve çatışma ortamlarında kadınların haklarının korunmasına odaklandı. Abu-Zahra, “Soykırımdan hayatta kalanların ve soykırımın hedefindekilerin sesi her zaman duyulmalı ve öncülüğü onlar üstlenmelidir.” dedi.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen KADEM Yönetim Kurulu Üyesi S. Sena Polat Castro de Castro da “Bir Kadının Yüzü Savaş Alanına Dönüştüğünde” başlıklı konuşmasında gazetecilik ve saha deneyimlerinden hareketle çatışma koşullarında kadınların yaşadığı hak ihlallerine, İslamofobiye ve medya temsillerine dikkat çekti. Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda yaşadıklarını da aktaran Castro de Castro “Bir kadının yüzü güzellik, cinsellik, onur ve sosyal değerin sembolü haline geldiğinde, aynı zamanda bir savaş alanı haline de gelebilir.” dedi.

Medica Zenica Direktörü, psikoterapist ve araştırmacı Dr. Sabiha Husić ise “Onuru Geri Kazanmak: Bosna-Hersek’te Çatışmaya Bağlı Cinsel Şiddetten Hayatta Kalan Kadınların Sesleri, Gücü ve İyileşmesi” başlıklı sunumunda savaşla bağlantılı cinsel şiddetten sağ kalan kadınların iyileşme süreçlerini ele aldı. Kadın ve çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmalarından örnekler paylaşan Husić, “Hayatta kalanlara yalnızca yaşadıkları acı üzerinden bakmayı bırakmalı, onların onurunu, bilgisini, cesaretini ve öncülüğünü tanımalıyız.” dedi.

GÜZELLİĞİN PSİKOLOJİK YÜKÜ: YETERSİZLİK HİSSİNE KARŞI GÜÇLENME

Günün son oturumu olan “Yetersizlik Hissi: Güzelliğin Psikolojik Yükü” başlıklı panelde, güzellik baskısının beden memnuniyetsizliği, öz-nesneleştirme ve yeme bozuklukları üzerindeki etkileri ele alındı. KADEM Denetim Kurulu Üyesi Dr. Zeynep Coşkun Koç’un moderatörlüğündeki panelde, psikolojik dayanıklılık, medya okuryazarlığı ve aile ile okul temelli koruyucu yaklaşımlar değerlendirildi.

Black Muslims Now Collective Kurucusu ve İcra Direktörü Sahr Ali, “Seni Memnun Eden Bir Hikâye: Güzellik, Kimlik, İnanç ve Kendi Anlatını Yeniden Yazma Gücü” başlıklı konuşmasında, güzellik, kimlik ve inanç arasındaki ilişkiyi kendi deneyimleri üzerinden ele aldı. Siyah Müslüman kadınların temsili ve toplumsal görünürlüğü üzerine çalışmalarını paylaşan Ali, “Gerçek dönüşüm, başkalarının bizim hakkımızda oluşturduğu anlatıyı sorgulamakla başlar.” dedi.

Psikiyatrist, psikoterapist ve nörobilim doktoru Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, “Bir Sanal Havuç Olarak Güzellik: Kusursuzluğun Peşinde Koşmanın Psikolojik Yükü” başlıklı sunumunda, kusursuz görünme arayışının kadınların ruh sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Güzellik baskısının, fiziksel görünümün çok ötesine geçebildiğini vurgulayan Dönmez, bunların “yeme bozuklukları ve beden algısı bozukluğu gibi ciddi psikolojik rahatsızlıklara yol açabildiğini” ifade etti.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Zeynep Temizer Atalar, “Bakışın Bittiği Yerde Başlayan Güzellik: Menopoz ve Olgunluğun Estetiği” başlıklı konuşmasında menopoz dönemini gelişim psikolojisi perspektifinden değerlendirdi. Kadınların yaşam döngüsünde çoğu zaman görünmez kılınan menopoz ve olgunluk dönemine dikkat çeken Atalar, “Kendi bedenimize şefkatle yaklaşmamız, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en önemli miraslardan biridir.” dedi.

Pakistan Riphah Uluslararası Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Arooj Arshad ise “Yetersiz Hissetmek Üzere Kurgulanmak: Öz-Nesneleştirmeden Yeniden Sahiplenilen Benliklere” başlıklı sunumunda, medya içeriklerinin kadınların beden algısı ve öz değer duygusu üzerindeki etkilerini Pakistan örneği üzerinden anlattı. Genç kadınlarla yürüttüğü araştırmalara değinen Arshad, “Medya okuryazarlığı, kadınların ve genç kızların gördükleri görsellerin çoğu zaman kurgulanmış, manipüle edilmiş ve gerçeklikten uzak olduğunu fark etmeleri açısından büyük önem taşır.” dedi.

ZİRVE SONUÇ BİLDİRİSİYLE TAMAMLANDI

İki gün boyunca güzellik algısının kültürel, toplumsal, ekonomik, dijital ve psikolojik boyutlarının ele alındığı 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, oturumlarda ortaya konulan değerlendirme ve önerilerin bir araya getirildiği sonuç bildirisiyle tamamlandı.

Sonuç bildirgesinde sekiz temel ilkeden söz edildi ve zirve çağrısı yapıldı.

Sekiz temel ilke ve çağrımız

Bir: İnsanın değeri görünüşüyle ölçülemez.

Güzel bulunmak; saygı görmenin, başarılı sayılmanın veya herhangi bir hakka erişmenin ön şartı olamaz. Kadınların dış görünüşlerine ilişkin tercihleri, görünüşlerini değiştirmeme kararları da dâhil olmak üzere, aynı ölçüde saygı görmelidir.

İki: Güzellik kriterlerinin toplumsal ve kurumsal boyutları vardır.

Medya, işverenler, dijital platformlar ve sektör temsilcileri, ürettikleri ve yaygınlaştırdıkları güzellik standartlarının kadınların hayatında doğurduğu sonuçlardan sorumludur. Kadınların mesleki yeterlilikleri, bilgi ve becerileri yerine dış görünüşlerine göre değerlendirilmesi, fırsat eşitliğini zedeleyen bir ayrımcılık biçimidir.

İşe alımda, terfide ve kamusal hayatta yaş, fiziksel özellikler, kıyafet ve dış görünüş üzerinden yapılan ayrımcılık normalleşmemelidir. İşverenleri, mesleki yeterlilikle ilgisi olmayan görünüş şartlarından vazgeçmeye davet ediyoruz. Bu alandaki ihlallerin tespit edilmesi ve giderilmesi için etkili prosedürler ve takip mekanizmaları geliştirilmelidir.

Üç: Dijital teknolojiler, farklılıkları ve çeşitliliği gözetmelidir.

Filtreler, rötuşlar ve yapay zekâyla üretilen görseller, bir yüzün nasıl olması gerektiğine dair algımızı giderek daha fazla şekillendiriyor. Bu teknolojilerin yanıltıcı kullanımına karşı şeffaflık sağlanmalı; algoritmaların yaş, ten rengi ve fiziksel özelliklere dayalı önyargıları yeniden üretmesi önlenmelidir.

Özellikle reklam ve ticari içeriklerde gerçek dışı güzellik standartlarını yaygınlaştıran dijital müdahalelerin açıkça belirtilmesini istiyoruz. Reklam verenlerin, içerik üreticilerinin ve dijital platformların görsel düzenlemeler konusunda şeffaf olmasını; kullanıcıları, özellikle çocukları ve gençleri yanıltıcı uygulamalara karşı korumasını bekliyoruz. Kadınların bilgisi ve rızası dışında üretilen veya yayılan manipüle edilmiş görsellere karşı etkili hukuki koruma sağlanmalıdır.

Dört: Güzellik beklentilerinin ekonomik ve toplumsal yükleri görünür kılınmalıdır.

Bu yükün bedelini kadınlar zamanlarıyla, paralarıyla ve emekleriyle ödüyor. Güzellik beklentilerinin kadınların zamanına, ekonomik imkânlarına ve çalışma hayatına etkilerinin araştırılmasını ve bu eşitsizliklerin somut verilerle görünür kılınmasını istiyoruz. Benzer ürün ve hizmetlerde cinsiyete göre farklı fiyatlandırma, tüketici hakları ve ekonomik adalet açısından değerlendirilmelidir.

Kadınlarda yetersizlik duygusunu besleyen pazarlama yöntemleri ve yanıltıcı reklamlar etkili biçimde denetlenmelidir. Kozmetik ve estetik sektörlerinde tüketici güvenliği kadar bu sektörlerde çalışanların sağlığı, güvenliği ve çalışma koşulları da gözetilmelidir.

Piyasa, ürettiklerinin hesabını vermelidir. Tabii özellikleri ve değişimleri birer kusur olarak sunan yeni standartları sürekli üretenler, bunların sorumluluğunu üstlenmelidir. Ürün, hizmet ve estetik müdahalelerin pazarlanmasında kadınların yetersizlik duyguları istismar edilmemeli; ticari olarak kurgulanmış güzellik idealleri birer zorunluluk gibi sunulmamalıdır.

Beş: Bu baskılara karşı farkındalık erken yaşlarda geliştirilmelidir.

Hiçbir çocuk, kendi değerini görünüşü veya başkalarının beğenisi üzerinden ölçerek büyümemelidir. Bu nedenle okullarda eleştirel medya okuryazarlığının güçlendirilmesini, ailelerde çocukların özsaygısını destekleyen bir dilin yaygınlaştırılmasını ve ihtiyaç duyan herkesin psikososyal destek hizmetlerine erişebilmesini önemsiyoruz.

Özellikle ergenlik döneminde dış görünüş üzerinden yaşanan karşılaştırma ve yetersizlik duygularının, gençlerin ruhsal iyilik hâli üzerindeki etkileri göz ardı edilmemelidir. Eğitim ortamlarında dış görünüş üzerinden alay etme, aşağılama ve akran zorbalığına karşı önleyici ve iyileştirici çalışmaların artırılmasını istiyoruz.

Altı: Kadınlar yaşamlarının her döneminde saygıyı hak eder.

Ergenlik, adet döngüsü, gebelik, doğum sonrası dönem, menopoz ve yaşlanma, kadınların hayatının doğal parçalarıdır; düzeltilmesi gereken sorunlar değildir. Yaşlılık, bertaraf edilmesi gereken bir hastalık değil, hayatın olağan bir döngüsüdür. Yaşlanmayla birlikte yüzde oluşan çizgiler, silinmesi gereken kusurlar değil, yaşanmış bir hayatın izleridir.

Bu değişimlerin kusur gibi görülmesine ve kadınlara sürekli olarak nasıl görünmeleri gerektiğinin dayatılmasına karşı çıkıyoruz. Kadınlar yaşamlarının her döneminde sağlık hizmetlerine, doğru bilgiye ve ihtiyaç duydukları desteğe erişebilmelidir. Gebelik, doğum sonrası ve menopoz dönemlerinde kadınların sağlık ihtiyaçları, dış görünüş beklentilerinin gölgesinde kalmamalıdır.

Yedi: Tek bir güzellik standardı bütün kadınlara dayatılamaz.

Ten rengi, saç yapısı, yaş veya engellilik, kadınların görünmez kılınmasına ya da dışlanmasına gerekçe olamaz. Kadınların kıyafetlerine ve inançlarını ifade biçimlerine ilişkin tercihleri, eğitim, istihdam ve kamusal hayata katılımlarının önünde engel oluşturmamalıdır.

Güzellik anlayışları tarih boyunca ve kültürden kültüre değişmiştir. Küresel medya ve piyasa aracılığıyla evrensel ölçüt gibi sunulan belirli görünüşler, yerel ve kültürel farklılıkları değersizleştirmemelidir. Hiçbir güzellik anlayışı, kadınlar üzerinde üstünlük kurmanın veya onların değerini belirlemenin aracı hâline gelmemelidir.

Medyada ve bütün iletişim mecralarında kadınların farklı yaşları, görünümleri ve hayat deneyimleriyle yer bulmasını; her şeyden önce emekleri, bilgileri, düşünceleri ve başarılarıyla görünür olmasını istiyoruz.

Sekiz: Kadınların dış görünüşleri ve mahremiyetleri üzerinden baskı kurulmasına karşıyız.

Kadınlar, toplumun her alanında olduğu gibi kamusal alanda da kendilerini güvende hissetmelidir. Kadınların dış görünüşleri üzerinden nesneleştirilmeleri, aşağılanmaları, utandırılmaları, tehdit edilmeleri veya kontrol altında tutulmaları kabul edilemez. Kadınların mahremiyetine ve kişisel sınırlarına her koşulda saygı gösterilmelidir.

Bu ilke savaş ve çatışma koşullarında da geçerlidir. Şiddetten etkilenen kadınların acıları ve görüntüleri seyirlik malzemeye dönüştürülmemeli; mahremiyetleri, rızaları ve insan onurları korunmalıdır. Kadınlara yönelik şiddette cezasızlıkla mücadele edilmeli; etkili soruşturma, adil yargılama ve mağdurların korunmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilmelidir. Şiddet mağduru kadınların sözleri ve ihtiyaçları esas alınmalı, uzun vadeli destek mekanizmalarına erişimleri sağlanmalıdır.

Üç gün sonra 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü idrak edeceğiz. Sekiz maddelik çağrımızla birlikte bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Kadınların insanlık onuruna, mahremiyetine, tercihlerine ve güvenliğine saygı gösterilmesi, adil bir toplumun temel şartlarından biridir.

Kadınların dış görünüşleri üzerinden sistematik biçimde aşağılanması, değersizleştirilmesi, utandırılması veya kontrol altında tutulması psikolojik şiddetin bir biçimine dönüşebilir. Kadınları sindirmek, cezalandırmak veya üzerlerinde baskı kurmak amacıyla kullanılan görünüş odaklı söylem ve davranışların normalleştirilmesine karşıyız. Kadınların dış görünüşlerinin ve mahremiyetlerinin başkalarının denetimine açık olduğu düşüncesini reddediyoruz.

KADEM olarak kamu kurumlarını, akademiyi, medyayı, dijital platformları, güzellik sektörünü ve sivil toplumu; araştırma, eğitim, etik rehberler ve uygulanabilir politikalar yoluyla bu sorumluluğu paylaşmaya davet ediyoruz. Zirvede ortaya konulan görüş ve önerileri tüm bu kurum ve paydaşlarla paylaşacak; bu alandaki araştırma, farkındalık ve iş birliği çalışmalarını birlikte sürdüreceğiz.

Zirvemize bir soruyla başladık: Kadınların nasıl görünmesi gerektiğine kim karar veriyor? Sözlerimizi, hiç kimsenin aksi karar veremeyeceği bir hakikatle tamamlıyoruz:

Her kadın, önce insan olduğu için onurlu ve değerlidir.