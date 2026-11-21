Zirvenin açılışında konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, “Çünkü kadınlar topluma belirli güzellik kalıplarına uymayı borçlu değildir. Aksine, toplum, kadınlara saygı ve adalet borçludur!” dedi.

GÜZELLİK STANDARTLARININ KADINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ TARTIŞILIYOR

İDEAL GÜZELLİĞİ KİM BELİRLİYOR?

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, “Kurgulanmış Güzellikler” temasıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı.

14 ülkeden 27 konuşmacının yer aldığı zirve, politika yapıcıları, akademisyenleri, uzmanları, medya ve sivil toplum temsilcilerini, kadınların görünüşleri üzerinden değerlendirilmelerinin haklara, fırsatlara ve toplumsal hayata katılımlarına etkilerini ele almak üzere bir araya getirdi.

KADEM’in kadın ve adalet alanındaki uluslararası tartışmalara katkı sunmak amacıyla düzenlediği zirvenin açılış programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, uluslararası davetliler ve panelistler ile çok sayıda davetli katıldı.

İki gün sürecek zirvede politika yapıcılar, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve farklı alanlardan uzmanlar; güzellik algısının nasıl şekillendiğini, toplumsal güzellik baskısının kadınların eğitimden istihdama, ekonomik bağımsızlıktan kamusal hayata katılımına kadar uzanan etkilerini değerlendiriyor olacak.

Kadının görünüşü emeğinin önüne geçirildiğinde mesele adalettir!

Açılış konuşmasında Kadın ve Adalet Zirvelerinin farklı ülkelerden ve disiplinlerden bilgi ve deneyimleri buluşturduğunu belirten Av. Canan Sarı, kadınların haklardan ve fırsatlardan eşit biçimde yararlanmasının önündeki engellere birlikte çözüm aradıklarını söyledi.

Bu yılki temanın, kişisel bir beğeni alanı olarak görülen güzelliğin hangi koşullarda haklara ve fırsatlara erişimi etkileyen bir meseleye dönüştüğünü sorguladığını vurgulayan Sarı, şöyle konuştu:

“Bir kadının emeğinin, bilgisinin ve yetkinliğinin önüne görünüşü geçirildiğinde, mesele kişisel beğenilerin ötesine geçerek haklara ve fırsatlara erişimi etkileyen bir adalet meselesine dönüşüyor.”

Sarı; medya, piyasa, dijital platformlar ve toplumsal beklentilerin neyin güzel, neyin makbul sayılacağına ilişkin algıları şekillendirdiğine dikkat çekti. Zirvenin güzelliğe, bakıma veya kadınların kişisel tercihlerine karşı bir yaklaşım taşımadığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Güzelliği, bakımı ya da kadınların kişisel tercihlerini yargılamıyoruz. Kadınların değerini görünüşlerine indirgeyen, kadınların özneliklerini yok sayan ve onları belirli kalıplara uymaya mecbur bırakan baskı mekanizmalarını sorguluyoruz.”

Küresel güzellik kalıpları yerel kimlikleri nasıl etkiliyor?

Zirvenin uluslararası tartışma başlıklarından biri de bazı coğrafyaların ve ekonomik güç merkezlerinin estetik ölçütlerinin evrenselmiş gibi sunulması. Ten rengi, saç dokusu, yüz ve göz hatları üzerinden kurulan hiyerarşiler; kültürel aidiyet, temsil ve ayrımcılık bağlamında ele alınıyor.

Sarı, bu baskının yalnızca görünüşe ilişkin olmadığını, kadınların kimlikleriyle kurdukları ilişkiye de uzanabildiğini belirterek, “Böylece kadınlardan yalnızca görünüşlerini değiştirmeleri değil, kendi kimliklerine ve kültürel aidiyetlerine mesafe koymaları da beklenebiliyor.” dedi.

Sömürgecilikten miras kalan kabullerin güzellik hiyerarşilerini nasıl beslediğinin de sorgulanacağını ifade eden Sarı, farklı toplumların özelliklerini düzeltilmesi gereken eksiklikler gibi sunan anlayışa dikkat çekti.

Değişen bedenler karşısında değişmeyen beklentiler

Sarı, algoritmaların öne çıkardığı görünümlerin, filtrelerin ve dijital müdahalelerle kusursuzlaştırılan görüntülerin, gerçekte var olmayan bedenleri ve yüzleri ölçüt hâline getirebildiğini söyledi.

Ergenlik ve gençlik dönemlerinde görünüşün toplumsal kabulün koşulu gibi sunulmasının beden memnuniyetsizliğini ve yetersizlik duygusunu beslediğine işaret etti.

Yaşlanmanın, hamileliğin ve doğumun kadın bedeninde oluşturduğu doğal değişimlerin giderilmesi gereken kusurlar gibi gösterilmesini de eleştiren Sarı, kadınların hayatları ve sorumlulukları değişirken her koşulda genç ve kusursuz görünme beklentisinin sürdüğünü belirtti. Bu beklentilerin zaman, emek ve para bakımından oluşturduğu yükün, kadınların ekonomik bağımsızlığı ve çalışma hayatındaki fırsat eşitliğiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Açılış programında Zirve Bilim Kurulu Üyesi, sosyolog ve yazar Dr. Nazife Şişman, “Güzelliğin Psikopolitikası: Faillik ve Yapısal Adaletsizlik” başlıklı tematik çerçeve konuşmasını yaptı. Şişman, güzelliğin, kişisel bir tercih olmaktan çıkarak insanın değerini ölçen bir ölçüte dönüştüğünü vurguladı. “Güzellik rejimi, özgürlük vaadiyle işler; ama birey üzerinde yeni baskılar oluşturur.” dedi.

Sekiz ülkeden üst düzey temsilci liderler oturumunda buluştu

Zirvenin ilk gününde Dr. Nazife Şişman’ın tematik çerçeve konuşmasının ardından “Kusursuz Suretlerin Ötesinde: Kadının Güçlenmesi için Küresel İş Birliği” başlıklı Liderler Oturumu gerçekleştirildi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın başkanlığındaki oturumda, Azerbaycan Cumhuriyeti Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Kamboçya Krallığı Kadın İşleri Bakanı Dr. Ing Kantha Phavi, Pakistan İslam Cumhuriyeti Federal İnsan Hakları ve Federal Hukuk ve Adalet Bakanı Azam Nazeer Tarar ile Senegal Cumhuriyeti Aile, Sosyal Eylem ve Dayanışma Bakanı Marie Angélique Mame Selbé Diouf, Sırbistan Cumhuriyeti Kadın-Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ile Kadınların Ekonomik ve Siyasi Açıdan Güçlendirilmesinden Sorumlu Portföysüz Bakan Tatjana Macura, Singapur Cumhuriyeti Sosyal ve Aile Gelişimi Bakanı Masagos Zulkıflı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve Hırvatistan Cumhuriyeti Çalışma, Emeklilik Sistemi, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı adına Devlet Sekreteri Marija Pletikosa yer aldı.

Liderler oturumu, kadınların görünüşleri üzerinden değerlendirilmelerinin yol açtığı eşitsizliklere karşı insan onuru ve adalet temelinde geliştirilebilecek politika ve iş birliklerine odaklandı.

İDEAL GÜZELLİĞİ KİM BELİRLİYOR?

Günün devamında, “Güzellik Rejimi: İdeali Kim Belirliyor?” başlıklı açılış paneli düzenlendi.

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Klinik Psikolog Sultan Işık Atalan'ın moderatörlüğündeki panelde gazeteci ve televizyon programcısı Muna AbuSulayman, medyanın güzellik normlarını nasıl ürettiğini ve görünür olmanın kadınlar açısından taşıdığı bedeli ele aldı. Medyanın toplumsal normları şekillendirdiğini belirten AbuSulayman “Tekrarlanan görsel mesajlar, toplumun güzelliği nasıl tanımladığını ve neyi “normal” olarak kabul ettiğini etkiliyor,” dedi.

Ten rengine dayalı ayrımcılık üzerine uluslararası çalışmalarıyla tanınan Dr. Sarah L. Webb, güzellik politikalarının ırk, sömürgecilik ve ayrımcılıkla ilişkisine dikkat çekti. Açık ten renginin ayrıcalıklı, koyu ten renginin ise değersizleştirilmiş ve marjinalleştirilmiş konumlara yerleştirildiğini vurgulayan Webb ideal güzellik anlayışının küresel ölçekte bir hiyerarşi, dışlama ve tahakküm mekanizması olarak inşa edildiğini belirtti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaylagül Ceran Karataş konuşmasında güzelin iyi ve farklı olanla ilişkisi üzerinde durdu. Ceran “Yaşlanma, kırılganlık ve farklılık canlılığın varoluşsal imkânlarıdır; bunları silen bir güzellik anlayışı, canlının hayatının varoluşsal anlatısını kesintiye uğratır, hayatın bütünlük içinde “görülmesini” engeller.” dedi. Ceran, güzelin ahlâken iyinin simgesi olduğunu ifade etti.

Panelde, ideal güzellik ölçütlerinin kimler tarafından ve hangi araçlarla belirlendiği, medya ve kültürün bu süreçteki rolü ile tek tip güzellik anlayışının kadınların öz saygısı ve toplumsal konumu üzerindeki etkileri tartışıldı. “İdeal beden” ve “ideal görünüm” ölçütlerinin kadınların hayatını görünmez mekanizmalarla düzenlediği vurgulandı.

ZİRVENİN İKİNCİ GÜNÜNDE BEŞ TEMATİK PANEL DÜZENLENECEK

Zirvenin 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci gününde kültür ve kimlik, güzellik endüstrisi, dijital medya, kadın güvenliği ve psikolojik etkiler başlıklarında beş tematik panel düzenlenecek. “Tek Bir Güzellik Yok: Kültür, Kimlik ve Estetik”, “Güzelliğin Bedeli: Piyasa, Bedenler ve Kadının Yaşam Döngüsü”, “Algoritmik Ayna: Dijital Çağda Güzellik”, “Nesneleştirmeden Onura: Şiddet ve Kadının Güvenliği” ile “Yetersizlik Hissi: Güzelliğin Psikolojik Yükü” başlıklı oturumlarda güzellik standartlarının kadınların yaşamına yansımaları farklı perspektiflerden değerlendirilecek.

Zirvede ABD, İngiltere, Avustralya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Kanada başta olmak üzere farklı ülkelerden akademisyenler, gazeteciler, yazarlar ve sivil toplum temsilcileri görüşlerini paylaşacak. Dijital güzellik algısının ele alınacağı oturumlarda gazeteci ve yazar Elise Hu, Prof. Dr. Joanna Elfving-Hwang, Dr. S. Heijin Lee, kadın güvenliği ve şiddet başlıklı panelde ise Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) temsilcisi Mohammad Naciri, Dr. Aseel Sawalha, Prof. Dr. Nadia Abu-Zahra ve Dr. Sabiha Husić yer alacak. Zirve, 22 Kasım Pazar günü açıklanacak sonuç bildirisiyle sona erecek.

ALTI ZİRVEDE 62 ÜLKEDEN 8 BİN 50 KATILIMCI

KADEM tarafından bugüne kadar düzenlenen altı Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, 62 ülkeden 8 bin 50 katılımcıyı ve 220 konuşmacıyı bir araya getirdi.

Bu yıl “Kurgulanmış Güzellikler” temasıyla gerçekleştirilen zirveyle güzellik algısının toplumsal boyutlarına dikkat çekilmesi, tek tip güzellik standartlarının oluşturduğu eşitsizliklerin tartışılması ve kadınların onurunu, öz güvenini ve toplumsal hayata katılımını önceleyen daha adil bir anlayışın geliştirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.