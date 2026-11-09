TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Keşfet
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 17:45
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 17:45

Halılar soğuk havada yıkanmadan nasıl temizlenir? Evde halı temizlemenin yolları 2026

Soğuk havalarda halı yıkamak ve kurutmak zorlaşırken evde yıkamadan temizlik yöntemleri öne çıkıyor. Karbonat, elektrik süpürgesi ve doğru leke müdahalesiyle halılardaki günlük kirleri ve kötü kokuları azaltmak mümkün. Peki, halı yıkamadan nasıl temizlenir, hangi malzemeler kullanılabilir?

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Halılar soğuk havada yıkanmadan nasıl temizlenir? Evde halı temizlemenin yolları 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 17:45
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 17:45

Havaların soğumasıyla birlikte halı yıkamak isteyenler kurutma sürecinde zorluk yaşayabiliyor. Özellikle nemli kalan halılarda kötü koku ve küf oluşma riski bulunuyor. Bu nedenle soğuk havalarda halıları tamamen ıslatmadan temizlemek pratik bir alternatif sunuyor. Düzenli süpürme, karbonatla koku giderme ve lekeleri doğru şekilde silme, halının temiz görünmesine yardımcı olabiliyor.

HABERİN ÖZETİ

Halılar soğuk havada yıkanmadan nasıl temizlenir? Evde halı temizlemenin yolları 2026

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Soğuk havalarda halıların kuruma zorluğu ve küf riskine karşı ıslatılmadan, süpürme, karbonat ve tampon silme gibi yöntemlerle temizlenmesi pratik bir alternatif sunuyor.
Nemli kalan ve yeterince kurumayan halılarda kötü koku ve küf oluşma riski bulunur.
Koku gidermek için kuru halıya ince tabaka halinde serpilen karbonat, 20-30 dakika bekletildikten sonra süpürülmelidir.
Sıvı ve inatçı lekeler, kirin liflerin derinlerine işlememesi için ovalanmadan, temiz ve beyaz bir bezle tampon yapılarak alınmalıdır.
Kullanılan temizlik ürünleri öncelikle halının görünmeyen küçük bir bölümünde denenmelidir.
Yün, ipek gibi hassas dokulu halılarda üreticinin temizlik ve bakım talimatlarına uyulmalıdır.
Eski ve çıkması zor lekelerde kimyasalları karıştırmak yerine profesyonel temizlik desteği alınması önerilir.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
  • Halı önce elektrik süpürgesiyle iyice süpürülmeli.
  • Koku oluşan kuru yüzeylerde karbonat kullanılmalı ve ardından tamamen süpürülmeli.
  • Sıvı lekeler ovalamadan, temiz ve beyaz bir bezle tampon yaparak alınmalı.
  • Temizlik ürünleri önce halının görünmeyen küçük bir bölümünde denenmeli.
  • Halı fazla ıslatılmamalı; temizlik sonrası ortam havalandırılmalı.
  • Yün, ipek ve hassas dokulu halılarda üreticinin temizlik talimatlarına uyulmalı. 

HALILAR SOĞUK HAVADA YIKANMADAN NASIL TEMİZLENİR?

Soğuk havalarda halıları yıkamadan temizlemek için kuru temizlik yöntemlerinden yararlanılabilir. Elektrik süpürgesiyle toz ve kirler uzaklaştırılabilir, karbonatla kötü kokular azaltılabilir. Halı üzerindeki lekeler ise fazla su kullanmadan, uygun temizlik ürünleriyle silinebilir.

Halılar soğuk havada yıkanmadan nasıl temizlenir? Evde halı temizlemenin yolları 2026

Yıkama yapmadan temizlikte en önemli nokta, halının fazla nemlenmesini önlemektir. Çünkü yeterince kurumayan halılarda kötü koku ve küf oluşabilir. Kullanılacak temizlik malzemesinin halının dokusuna uygun olması da önem taşır.

Halılar soğuk havada yıkanmadan nasıl temizlenir? Evde halı temizlemenin yolları 2026

KARBONATLA HALI TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

, halılarda oluşan kötü kokuları azaltmak ve yüzeydeki hafif kirlerin giderilmesine yardımcı olmak için kullanılabiliyor. Uygulama öncesinde halının tamamen kuru olması gerekiyor. İnce bir tabaka halinde serpilen karbonat, yaklaşık 20-30 dakika bekletildikten sonra elektrik süpürgesiyle iyice temizlenebilir.

Halılar soğuk havada yıkanmadan nasıl temizlenir? Evde halı temizlemenin yolları 2026

Ancak karbonat, halının derinlerine işlemiş lekeleri veya yoğun kirleri tek başına çıkarmaz. Ayrıca her halının dokusu aynı olmadığı için uygulamadan önce görünmeyen küçük bir bölümde deneme yapılması önerilir. Yün ve ipek gibi hassas halılarda üreticinin bakım talimatları dikkate alınmalıdır.

Halılar soğuk havada yıkanmadan nasıl temizlenir? Evde halı temizlemenin yolları 2026

HALIDAKİ İNATÇI LEKELER YIKAMADAN NASIL ÇIKARILIR?

Halıya dökülen çay, kahve veya yemek lekelerine mümkün olduğunca hızlı müdahale edilmesi gerekiyor. Öncelikle lekenin üzerindeki fazla sıvı, temiz ve beyaz bir bez ya da kağıt havluyla bastırılarak alınmalı. Bu sırada lekeyi ovalamamak gerekiyor. Ovalama işlemi, kirin halı liflerinin daha derinlerine işlemesine neden olabilir. Ardından halının dokusuna uygun bir temizlik ürünü, ürün talimatlarına göre uygulanabilir. Temiz ve hafif nemli bir bezle bölgeye tampon yapılmalı, temizlik sonrasında ise halının tamamen kuruması sağlanmalı. Özellikle eski ve çıkması zor lekelerde farklı kimyasalları karıştırmak yerine profesyonel temizlik desteği almak daha güvenli bir yöntemdir.

Halılar soğuk havada yıkanmadan nasıl temizlenir? Evde halı temizlemenin yolları 2026

Soğuk havalarda halıları yıkamadan temizlemek, hem kurutma zahmetini azaltıyor hem de günlük kirlerin giderilmesine yardımcı oluyor. Düzenli süpürme, karbonatla koku giderme ve lekelere doğru şekilde müdahale etme gibi yöntemlerle halıların temizliği korunabiliyor. Halının dokusuna uygun ürünler kullanmak ve temizlik sonrasında tamamen kurumasını sağlamak, kötü koku ve nem oluşumunu önlemek açısından önem taşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kışın pencerelerin buharlanması nasıl önlenir? Pencerelerinizi kışa hazırlayın  
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Banyo neden sürekli nemli olur? Banyodaki nem oranını hızla azaltmanın yolu
ETİKETLER
#karbonat
#halı temizliği
#ipek
#Keşfet
#Yün
#Elektrik Süpürgesi
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.