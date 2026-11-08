Hava sıcaklığının düşmesiyle iç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkı artarken, ev içerisindeki nem soğuk cam yüzeyleriyle temas ettiğinde yoğuşma meydana geliyor. Doğru havalandırma, dengeli ısıtma ve nem kontrolü uygulamalarıyla bu sorunun önüne geçmek mümkün.

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HABERİN ÖZETİ Kışın pencerelerin buharlanması nasıl önlenir? Pencerelerinizi kışa hazırlayın Kış aylarında iç ve dış ortam sıcaklık farkı arttığında ev içindeki nemin soğuk cam yüzeyleriyle temas ederek yoğuşmaya neden olduğu ve bu sorunun doğru havalandırma, dengeli ısıtma ve nem kontrolü ile önlenebileceği belirtiliyor. Sabah ve akşam kısa süreli pencereleri açarak evdeki nemli hava dışarı atılmalı. Yemek pişirirken ve duş alırken oluşan su buharının yaşam alanlarına yayılması engellenmeli. Çamaşırlar kapalı ve havalandırması olmayan odalarda kurutulmamalı. Ev içi sıcaklık ani değişikliklere maruz bırakılmadan dengeli korunmalı. Pencere kenarları, contalar ve doğramalar düzenli olarak kontrol edilmeli. Camlarda biriken su damlacıkları nemin çevre yüzeylere yayılmasını önlemek için bekletilmeden silinmeli.

• Sabah ve akşam saatlerinde pencereler kısa süreli açılarak ev içerisindeki nemli hava dışarı atılmalı.

• Yemek pişirirken ve duş alırken oluşan su buharının yaşam alanlarına yayılması engellenmeli.

• Çamaşırlar mümkün olduğunca kapalı ve havalandırması olmayan odalarda kurutulmamalı.

• Ev içerisindeki sıcaklık ani değişikliklere maruz bırakılmadan dengeli şekilde korunmalı.

• Pencere kenarları, contalar ve doğramalar düzenli olarak kontrol edilmeli.

• Camlarda biriken su damlacıkları bekletilmeden silinerek nemin çevre yüzeylere yayılması önlenmeli.

YOĞUŞMANIN NEDENİ SICAKLIK FARKI VE YÜKSEK NEM

Pencere camlarında görülen buğulanmanın temel nedeni, ev içerisindeki sıcak ve nemli havanın soğuk cam yüzeyine temas etmesidir.

Bu temas sonucunda havadaki su buharı sıvı hale dönüşerek cam üzerinde küçük damlacıklar oluşturur.

Özellikle yalıtımı yetersiz olan binalarda ve tek camlı pencerelerde bu sorun daha sık görülebilir. Çünkü cam yüzeyinin sıcaklığı düştükçe havadaki nemin suya dönüşme ihtimali artar. Ev içerisindeki nem oranının yüksek olması da bu süreci hızlandırır.

Bu nedenle yalnızca camları silmek, sorunun kalıcı olarak çözülmesini sağlamaz. Asıl önemli olan, evdeki nem miktarını kontrol altında tutmak ve cam yüzeylerinin aşırı soğumasını önlemektir.

HAVALANDIRMA ALIŞKANLIĞINIZI DEĞİŞTİRİN

Kış aylarında soğuk hava nedeniyle pencereleri açmaktan kaçınmak, ev içerisindeki nemin birikmesine yol açabilir. Ancak doğru zamanda yapılan kısa süreli havalandırma, nemli havanın dışarı çıkmasına yardımcı olur.

Özellikle sabah saatlerinde odaların havalandırılması önem taşıyor. Pencerelerde bulunan küçük havalandırma kanalları varsa bunların kapatılmaması gerekiyor.

Bu kanallar, hava dolaşımına katkı sağlayarak içerideki nemin birikmesini azaltabiliyor. Mekanik havalandırma sistemi bulunan evlerde ise filtrelerin ve aspiratörlerin düzenli bakımı ihmal edilmemeli.

MUTFAK VE BANYODAKİ NEMİ KONTROL EDİN

Ev içerisinde nemin en fazla oluştuğu alanların başında mutfak ve banyo geliyor. Sıcak duş sırasında ortaya çıkan su buharı, kapılar açık bırakıldığında diğer odalara yayılarak pencerelerde yoğuşmayı artırabiliyor.

Bu nedenle duş sırasında banyo kapısının kapalı tutulması ve sonrasında aspiratörün bir süre daha çalıştırılması öneriliyor. Mutfakta yemek pişirirken tencere kapaklarının kullanılması da havaya karışan buhar miktarını azaltabilir.

Davlumbazın dışarıya hava tahliye edecek şekilde çalışması, nemin ev içerisinde dolaşmasını önlemeye yardımcı olur. Çamaşırların ev içerisinde kurutulması gerekiyorsa oda düzenli havalandırılmalı ve mümkünse nem alma cihazından yararlanılmalı.

PENCERE YALITIMINI VE CONTALARI KONTROL EDİN

Pencerelerin kışa hazırlanmasında yalnızca temizlik değil, teknik kontroller de önemli bir yer tutuyor. Zaman içerisinde yıpranan contalar, doğramalarda hava sızıntılarına ve ısı kaybına neden olabiliyor.

Bu durum cam yüzeylerinin daha fazla soğumasına ve yoğuşma riskinin artmasına zemin hazırlayabiliyor.

Pencere kenarlarında çatlak, boşluk veya yıpranmış conta olup olmadığı kontrol edilmeli.

Gerekli durumlarda conta yenileme ve yalıtım işlemleri için uzman desteği alınmalı. Çift camlı sistemler, uygun koşullarda iç cam yüzeyinin daha sıcak kalmasına yardımcı olarak yoğuşma riskini azaltabilir.

Ancak çift camlı pencerelerde iki camın arasında buğulanma görülüyorsa durum farklı değerlendirilmeli. Bu görüntü, cam ünitesinin sızdırmazlığının bozulduğuna işaret edebilir ve teknik kontrol gerektirebilir.

EVDEKİ NEM ORANINI ÖLÇÜN

Pencerelerde sürekli buğulanma görülmesi, ev içerisindeki nem seviyesinin yüksek olduğuna dair önemli bir işaret olabilir. Bu nedenle nem ölçer cihazlarla ortamın bağıl nem oranını takip etmek fayda sağlayabilir.

İç mekânlarda ideal bağıl nem oranının genel olarak yüzde 30 ile 50 arasında tutulması öneriliyor. Nem seviyesinin yüzde 60'ın üzerine çıkması ise küf ve rutubet riskini artırabiliyor.

Nem oranının yüksek olduğu evlerde, gerekli koşullar sağlandığında nem alma cihazlarından da yararlanılabilir. Ancak cihaz kullanımı, yetersiz havalandırmanın veya binadaki su sızıntılarının yerine geçmez.

UZMANLARDAN YOĞUŞMA VE KÜF UYARISI

Jordan Swail, Kanada'daki Condominium Institute (CCI) tarafından yayımlanan 7 Mart 2024 tarihli Winter Window Condensation başlıklı yazısında kışın pencere buğulanmasına ilişkin önerilerini paylaşıyor.

Jordan Swail, ‘Kalın perde ve jaluzilerin sürekli kapalı tutulması, pencere çevresindeki sıcak hava dolaşımını azaltarak yoğuşmayı artırabilir’ diyor.

Yapı fiziği ve iç mekân hava kalitesi alanındaki uzmanlar, pencere buğulanmasının önlenmesinde nem kontrolü ve doğru havalandırmanın birlikte uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle yetersiz hava dolaşımının, soğuk yüzeylerde yoğuşmayı artırarak zamanla küf oluşumuna zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.