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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 12:09

Hametan kremi çatlaklara iyi gelir mi? Hametan hangi rengi hangi cilt sorununda kullanılır?

Cilt bakımında sıklıkla kullanılan ürünler arasında yer alan Hametan kremin özellikleri merak ediliyor. Birçok kullanıcı Hametan krem hakkında "Hametan kremi çatlaklara iyi gelir mi?" ve "Hametan hangi rengi hangi cilt sorununda kullanılır?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Hametan kremi çatlaklara iyi gelir mi? Hametan hangi rengi hangi cilt sorununda kullanılır? İşte detaylar...

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Editor
 Selime Albayrak
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Hametan kremi çatlaklara iyi gelir mi? Hametan hangi rengi hangi cilt sorununda kullanılır?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 12:09

Evde bakım ürünleri arasında sıkça tercih edilen hametan krem, cilt kuruluğu, çatlaklar, pişik ve yüzeysel yaralanmalar için kullanılıyor. Özellikle çatlayan ve kuruyan cildin bakımında kullanılan bu ürünün sarı ve mavi ambalajlı çeşitleri ise merakla araştırılıyor.

  • Hametan deri yüzeyindeki kuruluktan kaynaklı çatlaklara iyi gelir.
  • Hametan hamilelik ya da kilo değişiminden kaynaklı deri altı çatlaklarını geçirmez.
  • Hametan, kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında kullanılır.
  • Mavi hametan, ciltteki kuruluk ve çatlakların bakımında kullanılır.
  • Sarı hametan, kurumuş ve çatlamış cildin bakımında kullanır.

HAMETAN KREM ÇATLAKLARA İYİ GELİR Mİ?

Hametan krem, çatlamış, kurumuş ve yarılmış cildin bakımı ve korunması amacıyla kullanılır. Kremin içerisinde bulunan Hamamelis virginiana özü, ciltteki yüzeysel hasarların bakımına yardımcı olur. Özellikle cilt kuruluğuna bağlı oluşan çatlaklarda ve yüzeysel deri tahrişlerinde kullanılan hametan krem, derin cilt çatlaklarını ya da çatlak izlerini yok eden bir krem değildir.

Hametan kremi çatlaklara iyi gelir mi? Hametan hangi rengi hangi cilt sorununda kullanılır?

Hametan deri yüzeyindeki kuruluktan kaynaklı çatlaklara iyi gelir fakat hamilelik ya da kilo değişiminden kaynaklı deri altı çatlaklarını geçirmez. Hametan kremin, hızı kilo değişimi, hamilelik ya da büyüme nedeniyle oluşan deri çatlaklarında kesin sonuç sağlanması beklenmemelidir. 

Hametan kremi çatlaklara iyi gelir mi? Hametan hangi rengi hangi cilt sorununda kullanılır?

Kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında kullanılan hametan krem, kuruma, soğuk veya sürtünme nedeniyle oluşan yüzeysel deri yarılmaları ile emzirme dönemindeki meme başı çatlaklarının onarımında etkilidir.

Bu noktada çatlakların kanaması, ağrıya neden olması, derinleşmesi ya da uzun süre iyileşememesi durumunda dermatoloji uzmanına başvurulması gereklidir. Kısacası cilt kuruluğu, çatlaklar, pişik ve yüzeysel yaralanmalar için kullanılan hametan krem, çatlaklara iyi gelmektedir.

Hametan kremi çatlaklara iyi gelir mi? Hametan hangi rengi hangi cilt sorununda kullanılır?

HAMETAN KREMİN HANGİ RENGİ HANGİ CİLT SORUNUNDA KULLANILIR?

Hametan kremin farklı ambalajlarda piyasaya sunulan iki tür çeşidi bulunmaktadır. Sarı ve mavi olmak üzere 2'ye ayrılan hametan kremin sarı olanı; Hametan %5,35 krem, mavi olanı; Hametan %25 merhemdir. İki ürünün de formülü ve yardımcı maddeleri birbirinden farklılık gösterir. 

Hametan kremi çatlaklara iyi gelir mi? Hametan hangi rengi hangi cilt sorununda kullanılır?

Hametan, pomad ve krem formları arasında içerik ve kullanım açısından farklılıkları bulunmaktadır. Bu noktada Hametan kremin 'krem' formu daha hafif yapısıyla ön plana çıkar. Hametan kremin Pomad formu daha yağlı bir dokuya sahip olduğundan dolayı çok sık kullanılmaz.

Hametan kremi çatlaklara iyi gelir mi? Hametan hangi rengi hangi cilt sorununda kullanılır?

Hametan krem, ciltteki yüzeysel tahrişlerin ve bazı küçük deri hasarlarının bakımında kullanılıyor. Etken maddesi hamamelis virginiana olan bu cilt ürününün doktor önerisi olmadan kullanılmaması gerektiği tavsiye ediliyor. Ürünün formuna ve kullanım talimatlarına bağlı olarak değerlendirilebilecek başlıca kullanım alanları şu şekilde kendini gösteriyor:

Hametan kremi çatlaklara iyi gelir mi? Hametan hangi rengi hangi cilt sorununda kullanılır?
  • Bebeklerin ve küçük çocukların pişiklerinde
  • 1. ve 2. derece yanıklarda / güneş yanıklarında
  • Çizik ve kesik gibi yüzeysel deri lezyonlarında
  • Emziren annelerde meme başı çatlaklarının bakımı ve korunmasında
  • Kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında
Ürün AdıKullanım Alanları
Mavi Hametan %25 Merhem
  • Ciltteki kuruluk ve çatlakların bakımı
  • Bebeklerde ve küçük çocuklarda pişik tedavisi
  • Güneş yanıkları ve 1. ile 2. derece yanıklar
  • Çizik ve kesik gibi yüzeysel deri lezyonlarının bakımı
  • Emziren annelerde meme başı çatlaklarının bakımı ve korunması
Sarı Hametan %5,35 Merhem
  • Kurumuş ve çatlamış cildin bakımı ve tedavisi
  • Pişik ve yüzeysel deri lezyonları
  • 1. ve 2. derece yanıklar ile güneş yanıklarının tedavisi
  • Emziren annelerde meme başı çatlaklarının bakımı

Hametan kremin her iki rengi de benzer kullanım alanlarına sahip olsalar da formülasyonları birbirlerinden farklılık gösterir. Bu nedenle hametan krem seçimi yapılırken, sadece ambalaj rengine değil, aynı zamanda kullanım talimatına ve cildin ihtiyacına dikkat edilmelidir. 

 

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#cilt kuruluğu
#Güzellik
#Hametan Krem
#Sarı Hametan
#Mavi Hametan
#Hamamelis Virginiana
#Mavi Kadin
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