Hametan kremi çatlaklara iyi gelir mi? Hametan hangi rengi hangi cilt sorununda kullanılır?

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İstanbul
Evde bakım ürünleri arasında sıkça tercih edilen hametan krem, cilt kuruluğu, çatlaklar, pişik ve yüzeysel yaralanmalar için kullanılıyor. Özellikle çatlayan ve kuruyan cildin bakımında kullanılan bu ürünün sarı ve mavi ambalajlı çeşitleri ise merakla araştırılıyor.
Hametan krem, çatlamış, kurumuş ve yarılmış cildin bakımı ve korunması amacıyla kullanılır. Kremin içerisinde bulunan Hamamelis virginiana özü, ciltteki yüzeysel hasarların bakımına yardımcı olur. Özellikle cilt kuruluğuna bağlı oluşan çatlaklarda ve yüzeysel deri tahrişlerinde kullanılan hametan krem, derin cilt çatlaklarını ya da çatlak izlerini yok eden bir krem değildir.
Hametan deri yüzeyindeki kuruluktan kaynaklı çatlaklara iyi gelir fakat hamilelik ya da kilo değişiminden kaynaklı deri altı çatlaklarını geçirmez. Hametan kremin, hızı kilo değişimi, hamilelik ya da büyüme nedeniyle oluşan deri çatlaklarında kesin sonuç sağlanması beklenmemelidir.
Kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında kullanılan hametan krem, kuruma, soğuk veya sürtünme nedeniyle oluşan yüzeysel deri yarılmaları ile emzirme dönemindeki meme başı çatlaklarının onarımında etkilidir.
Bu noktada çatlakların kanaması, ağrıya neden olması, derinleşmesi ya da uzun süre iyileşememesi durumunda dermatoloji uzmanına başvurulması gereklidir. Kısacası cilt kuruluğu, çatlaklar, pişik ve yüzeysel yaralanmalar için kullanılan hametan krem, çatlaklara iyi gelmektedir.
Hametan kremin farklı ambalajlarda piyasaya sunulan iki tür çeşidi bulunmaktadır. Sarı ve mavi olmak üzere 2'ye ayrılan hametan kremin sarı olanı; Hametan %5,35 krem, mavi olanı; Hametan %25 merhemdir. İki ürünün de formülü ve yardımcı maddeleri birbirinden farklılık gösterir.
Hametan, pomad ve krem formları arasında içerik ve kullanım açısından farklılıkları bulunmaktadır. Bu noktada Hametan kremin 'krem' formu daha hafif yapısıyla ön plana çıkar. Hametan kremin Pomad formu daha yağlı bir dokuya sahip olduğundan dolayı çok sık kullanılmaz.
Hametan krem, ciltteki yüzeysel tahrişlerin ve bazı küçük deri hasarlarının bakımında kullanılıyor. Etken maddesi hamamelis virginiana olan bu cilt ürününün doktor önerisi olmadan kullanılmaması gerektiği tavsiye ediliyor. Ürünün formuna ve kullanım talimatlarına bağlı olarak değerlendirilebilecek başlıca kullanım alanları şu şekilde kendini gösteriyor:
|Ürün Adı
|Kullanım Alanları
|Mavi Hametan %25 Merhem
|Sarı Hametan %5,35 Merhem
Hametan kremin her iki rengi de benzer kullanım alanlarına sahip olsalar da formülasyonları birbirlerinden farklılık gösterir. Bu nedenle hametan krem seçimi yapılırken, sadece ambalaj rengine değil, aynı zamanda kullanım talimatına ve cildin ihtiyacına dikkat edilmelidir.