Hametan kremi çatlaklara iyi gelir mi? Hametan hangi rengi hangi cilt sorununda kullanılır?

Evde bakım ürünleri arasında sıkça tercih edilen hametan krem, cilt kuruluğu, çatlaklar, pişik ve yüzeysel yaralanmalar için kullanılıyor. Özellikle çatlayan ve kuruyan cildin bakımında kullanılan bu ürünün sarı ve mavi ambalajlı çeşitleri ise merakla araştırılıyor.

Hametan deri yüzeyindeki kuruluktan kaynaklı çatlaklara iyi gelir.

Hametan hamilelik ya da kilo değişiminden kaynaklı deri altı çatlaklarını geçirmez.

Hametan, kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında kullanılır.

Mavi hametan, ciltteki kuruluk ve çatlakların bakımında kullanılır.

Sarı hametan, kurumuş ve çatlamış cildin bakımında kullanır.

HAMETAN KREM ÇATLAKLARA İYİ GELİR Mİ?

Hametan krem, çatlamış, kurumuş ve yarılmış cildin bakımı ve korunması amacıyla kullanılır. Kremin içerisinde bulunan Hamamelis virginiana özü, ciltteki yüzeysel hasarların bakımına yardımcı olur. Özellikle cilt kuruluğuna bağlı oluşan çatlaklarda ve yüzeysel deri tahrişlerinde kullanılan hametan krem, derin cilt çatlaklarını ya da çatlak izlerini yok eden bir krem değildir.

Hametan deri yüzeyindeki kuruluktan kaynaklı çatlaklara iyi gelir fakat hamilelik ya da kilo değişiminden kaynaklı deri altı çatlaklarını geçirmez. Hametan kremin, hızı kilo değişimi, hamilelik ya da büyüme nedeniyle oluşan deri çatlaklarında kesin sonuç sağlanması beklenmemelidir.

Kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında kullanılan hametan krem, kuruma, soğuk veya sürtünme nedeniyle oluşan yüzeysel deri yarılmaları ile emzirme dönemindeki meme başı çatlaklarının onarımında etkilidir.

Bu noktada çatlakların kanaması, ağrıya neden olması, derinleşmesi ya da uzun süre iyileşememesi durumunda dermatoloji uzmanına başvurulması gereklidir. Kısacası cilt kuruluğu, çatlaklar, pişik ve yüzeysel yaralanmalar için kullanılan hametan krem, çatlaklara iyi gelmektedir.

HAMETAN KREMİN HANGİ RENGİ HANGİ CİLT SORUNUNDA KULLANILIR?

Hametan kremin farklı ambalajlarda piyasaya sunulan iki tür çeşidi bulunmaktadır. Sarı ve mavi olmak üzere 2'ye ayrılan hametan kremin sarı olanı; Hametan %5,35 krem, mavi olanı; Hametan %25 merhemdir. İki ürünün de formülü ve yardımcı maddeleri birbirinden farklılık gösterir.

Hametan, pomad ve krem formları arasında içerik ve kullanım açısından farklılıkları bulunmaktadır. Bu noktada Hametan kremin 'krem' formu daha hafif yapısıyla ön plana çıkar. Hametan kremin Pomad formu daha yağlı bir dokuya sahip olduğundan dolayı çok sık kullanılmaz.

Hametan krem, ciltteki yüzeysel tahrişlerin ve bazı küçük deri hasarlarının bakımında kullanılıyor. Etken maddesi hamamelis virginiana olan bu cilt ürününün doktor önerisi olmadan kullanılmaması gerektiği tavsiye ediliyor. Ürünün formuna ve kullanım talimatlarına bağlı olarak değerlendirilebilecek başlıca kullanım alanları şu şekilde kendini gösteriyor:

Bebeklerin ve küçük çocukların pişiklerinde

1. ve 2. derece yanıklarda / güneş yanıklarında

Çizik ve kesik gibi yüzeysel deri lezyonlarında

Emziren annelerde meme başı çatlaklarının bakımı ve korunmasında

Kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında

Ürün Adı Kullanım Alanları Mavi Hametan %25 Merhem Ciltteki kuruluk ve çatlakların bakımı

Bebeklerde ve küçük çocuklarda pişik tedavisi

Güneş yanıkları ve 1. ile 2. derece yanıklar

Çizik ve kesik gibi yüzeysel deri lezyonlarının bakımı

Emziren annelerde meme başı çatlaklarının bakımı ve korunması Sarı Hametan %5,35 Merhem Kurumuş ve çatlamış cildin bakımı ve tedavisi

Pişik ve yüzeysel deri lezyonları

1. ve 2. derece yanıklar ile güneş yanıklarının tedavisi

Emziren annelerde meme başı çatlaklarının bakımı

Hametan kremin her iki rengi de benzer kullanım alanlarına sahip olsalar da formülasyonları birbirlerinden farklılık gösterir. Bu nedenle hametan krem seçimi yapılırken, sadece ambalaj rengine değil, aynı zamanda kullanım talimatına ve cildin ihtiyacına dikkat edilmelidir.