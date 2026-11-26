Havilland krem, özellikle cilt kuruluğu yaşayan ve günlük nemlendirici bakım arayan kişilerin merak ettiği ürünlerden biri. Yüzde kullanımı mümkün olmakla birlikte doğru ürün çeşidinin seçilmesi ve cildin içeriğe verdiği tepkinin takip edilmesi önem taşıyor.

• Cildin nem dengesinin korunmasına yardımcı olur.

• Kuru ciltlerde nem kaybını azaltarak yumuşaklık sağlar.

• Yağlı ve normal ciltler için yağsız formülü bulunur.

• Kuru ciltler için daha yoğun yapılı yağlı krem seçeneği vardır.

• Yüz, el ve vücut bakımında ürünün kullanım talimatlarına uygun şekilde değerlendirilebilir.

HAVILLAND KREM NE İŞE YARAR?

Havilland krem, temel olarak cilt bakımına yönelik nemlendirici bir kozmetik üründür. Cilt yüzeyindeki nemin korunmasına yardımcı olarak kuruluk nedeniyle oluşan gerginlik ve pürüzlü hislerin azalmasını destekler.

Özellikle soğuk hava, rüzgâr, sık el yıkama ve çevresel koşullar nedeniyle nem kaybeden ciltlerde nemlendirici bakım amacıyla kullanılabilir.

Ancak ürünün bir ilaç olmadığı ve egzama, mantar, sedef veya diğer cilt hastalıklarını tedavi etmek amacıyla değerlendirilmemesi gerektiği unutulmamalıdır.

Ürünün farklı cilt ihtiyaçlarına yönelik iki temel çeşidi bulunuyor. Yağlı krem daha yoğun bir nemlendirme ve koruyucu tabaka oluşturma amacı taşırken yağsız krem daha hafif bir dokuya sahiptir.

HAVILLAND KREM YÜZE SÜRÜLÜR MÜ?

Havilland krem, uygun çeşidi seçildiğinde yüz bölgesinde de kullanılabilir. Ancak her cilt tipi aynı formüle aynı şekilde tepki vermediği için kullanım öncesinde dikkatli olunmalıdır.

Yağsız Havilland krem, yağlı ve normal ciltlere yönelik bir seçenektir. Hafif yapısı ve kolay emilmesi, yüzde ağır bir nemlendirici kullanmak istemeyen kişiler açısından avantaj sağlayabilir.

Kuru ciltlerde ise yağlı krem seçeneği daha yoğun bir nemlendirme sağlayabilir. Bununla birlikte yağlı, akneye eğilimli veya gözenekleri kolayca tıkanan ciltlerde yoğun yapılı ürünler herkese uygun olmayabilir.

İlk kez yüzünde kullanacak kişilerin ürünü küçük bir bölgede denemesi, kızarıklık veya kaşıntı gibi belirtiler oluşup oluşmadığını takip etmesi önerilir.

HAVILLAND YAĞLI KREM İLE YAĞSIZ KREM ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Havilland ürünlerinde yağlı ve yağsız olmak üzere iki farklı formül öne çıkıyor. Bu iki ürün arasındaki temel fark, ciltte bıraktıkları his ve nemlendirme özellikleridir.

Yağlı Havilland krem, kuru ciltlerin bakımına yönelik daha yoğun bir nemlendirme seçeneğidir. İçeriğinde bulunan nemlendirici ve yumuşatıcı bileşenler, cilt yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşmasına yardımcı olabilir.

Bu formül, cildin nemini korumaya destek olurken özellikle kuruluk hissedilen bölgelerde tercih edilebilir. Ancak bazı içerikler hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabileceğinden ürünün içindekiler bölümü mutlaka incelenmelidir.

HAVILLAND KREM NASIL KULLANILIR?

Havilland kremi kullanırken cildin temiz olması önemlidir. Temizlenmiş ve kurulanmış cilde az miktarda ürün uygulanarak nazik hareketlerle yayılabilir.

Yüz bölgesinde kullanımda göz çevresine ve gözün içine temas ettirilmemelidir. Özellikle ilk kullanımda az miktarla başlamak, cildin ürüne verdiği tepkiyi gözlemlemek açısından önemlidir.

HAVILLAND KREM SİVİLCE VE LEKELERE İYİ GELİR Mİ?

Havilland krem, nemlendirici bakım ürünü olduğu için doğrudan sivilce tedavisi veya leke giderici olarak değerlendirilmemelidir. Cildin nem ihtiyacını karşılaması, kuruluğa bağlı pürüzlü görünümün azalmasına yardımcı olabilir.

Ancak sivilce izlerini, güneş lekelerini veya akne kaynaklı renk değişimlerini ortadan kaldırdığı kanıtlanmış bir tedavi etkisi bulunmuyor. Akneye yatkın ciltlerde özellikle yoğun yapılı yağlı kremler gözeneklerde tıkanma ve sivilce oluşumu açısından sorun oluşturabilir.

Bu nedenle sivilce problemi yaşayan kişilerin hafif yapılı, gözenekleri tıkamayan ve cilt tipine uygun ürünleri tercih etmesi daha doğru olacaktır. Kalıcı lekeler ve devam eden akne şikâyetleri için dermatoloji uzmanına başvurulması önerilir.

UZMANLAR HAVILLAND KREM KULLANIMI HAKKINDA NE ÖNERİYOR?

Dermatoloji uzmanlarının nemlendirici ürünlerle ilgili genel yaklaşımı, ürünün cilt tipine ve kişinin hassasiyet durumuna uygun seçilmesi yönündedir. Nemlendiricilerin cilt bariyerini desteklemesi önemli olmakla birlikte her ürünün her ciltte aynı sonucu vermesi beklenmemelidir.

Özellikle hassas ciltlerde parfüm, lanolin ve bazı koruyucu maddeler istenmeyen reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle hassas ciltlerde parfümsüz ve cilt tipine uygun ürünlerin tercih edilmesi önemlidir.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Sevilay Oğuz Kılıç, cilt kuruluğunda nemlendirici seçiminin önemine dikkat çekiyor.