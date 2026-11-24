Ciltteki ağrı ve kaşıntı şikâyetlerini hafifletmek için kullanılan Anestol, özellikle bölgesel uyuşturucu etkisiyle biliniyor. Etken maddesi lidokain olan ilaç, uygulandığı bölgedeki sinirlerin ağrı iletimini geçici olarak baskılıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Anestol kremi kimler kullanır? Anestol krem etkisi ne kadar sürer? Anestol krem antibiyotikli mi? Anestol, etken maddesi lidokain olan ve bölgesel uyuşturucu etkisiyle bilinen, ciltteki ağrı ve kaşıntı şikayetlerini hafifletmek için kullanılan bir pomaddır. Yüzeysel yanıklar, çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar, meme ucu, anüs ve dudak çatlaklarının neden olduğu ağrıların hafifletilmesine yardımcı olur. Etken maddesi lidokain olup, uygulandığı bölgedeki sinirlerin ağrı iletimini geçici olarak baskılar. Uygulandıktan sonra etkisi genellikle 3-5 dakika içerisinde başlar ve süresi uygulanan bölgeye, kullanılan miktara, cildin durumuna ve emilim hızına göre değişir. Anestol antibiyotik değildir ve bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmez. Geniş cilt yüzeylerine ve sık aralıklarla kontrolsüz uygulanması sağlık açısından risk oluşturabilir. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanım öncesinde mutlaka sağlık uzmanına danışılmalıdır.

• Anestol, yüzde 5 lidokain içeren lokal anestezik bir pomaddır.

• Yüzeysel yanıklar ve çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılarda kullanılabilir.

• Meme ucu, anüs ve dudak çatlaklarının neden olduğu ağrıların hafifletilmesine yardımcı olur.

• Uygulandıktan sonra etkisi genellikle 3-5 dakika içerisinde başlamaktadır.

• Anestol antibiyotik değildir ve bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmez.

• Geniş cilt yüzeylerine ve sık aralıklarla kontrolsüz uygulanması sağlık açısından risk oluşturabilir.

ANESTOL KREM NEDİR, NE İŞE YARAR?

Anestol, lokal anestezikler ve kaşıntı giderici ilaçlar grubunda bulunan bir pomaddır.

Etken maddesi olan lidokain, sinir hücrelerinde ağrı uyarılarının iletilmesini geçici olarak engelleyerek uygulandığı bölgede uyuşma sağlar.

İlacın temel amacı ağrıyı ve kaşıntıyı hafifletmektir.

Bu nedenle doğrudan hastalığın nedenini ortadan kaldırmak yerine belirtilerin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Anestol özellikle yüzeysel yanıklar, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan kaşıntılar, meme ucu çatlakları, anüs çevresindeki çatlaklar ve dudak çatlaklarında kullanılabilir.

Ayrıca sağlık kuruluşlarında soluk borusuna tüp yerleştirilmesi işlemi sırasında anestezik kayganlaştırıcı olarak da kullanılmaktadır.

ANESTOL KREMİ KİMLER KULLANIR?

Anestol, belirli cilt ve mukoza sorunlarına bağlı ağrı veya kaşıntı yaşayan kişilerde kullanılabilir. Ancak her cilt probleminde tercih edilebilecek genel amaçlı bir krem değildir.

Özellikle yüzeysel yanıklar nedeniyle ağrı hisseden kişilerde, doktorun uygun görmesi durumunda kullanılabilir. Meme ucu çatlakları nedeniyle hassasiyet ve ağrı yaşayan kişilerde de kullanım alanı bulunmaktadır.

Anüs çevresinde çatlak ve ağrı şikâyeti bulunan kişilerde bölgesel rahatlama sağlamak amacıyla tercih edilebilir. Dudak çevresindeki çatlakların neden olduğu ağrıların hafifletilmesinde de kullanılabilir.

Farklı nedenlerle ortaya çıkan kaşıntı şikâyetlerinde de etkili olabilir. Ancak kaşıntının altında yatan alerji, enfeksiyon veya başka bir cilt hastalığı varsa öncelikle bu nedenin değerlendirilmesi gerekir.

Çocuklarda, yaşlılarda ve cilt bütünlüğü bozulmuş kişilerde kullanım konusunda özellikle dikkatli olunmalıdır. Dozun kişinin yaşı, kilosu ve sağlık durumuna göre belirlenmesi önemlidir.

ANESTOL KREMİN ETKİSİ NE KADAR SÜRER?

Dermatoloji uzmanı Fehmi Cihan Dikiş, anestol kremin yaygın yan etkileri arasında uygulama yerinde kızarıklık, kaşıntı veya yanma yer aldığını ifade ediyor.

Anestol'ün uyuşturucu etkisinin başlangıcı, ürünün kısa ürün bilgisine göre yaklaşık 3-5 dakika içerisinde gerçekleşir.

Ancak uyuşukluğun ne kadar devam edeceği konusunda herkese uygulanabilecek kesin bir süre bulunmamaktadır.

Etkinin süresi uygulanan bölgeye, kullanılan miktara, cildin durumuna ve ilacın emilim hızına göre değişebilir. Özellikle mukozalarda emilim, normal cilt yüzeyine kıyasla farklılık gösterebilir.

İlacın etkisi azaldığında ağrı veya kaşıntı hissi yeniden ortaya çıkabilir. Bu durum, şikâyetin nedeninin ortadan kalkmadığını ve ilacın yalnızca belirtileri geçici olarak hafiflettiğini gösterir.

Bu nedenle uyuşukluk devam etsin diye önerilenden daha fazla miktarda pomad uygulanmamalıdır. Kullanım sıklığı ve miktarı konusunda doktorun önerileri ile kullanma talimatına uyulmalıdır.

ANESTOL KREM ANTİBİYOTİKLİ Mİ?

Anestol antibiyotikli bir krem değildir. İçeriğinde antibiyotik bulunmaz ve etken maddesi yüzde 5 oranında lidokaindir.

Lidokain, bakterileri öldüren veya bakterilerin çoğalmasını engelleyen bir madde değildir. Temel görevi uygulandığı bölgede sinirlerin ağrı iletimini geçici olarak baskılamaktır.

Bu nedenle enfeksiyon, iltihap veya bakteriyel cilt hastalıklarının tedavisinde tek başına kullanılmamalıdır. Ciltte kızarıklık, şişlik, akıntı veya enfeksiyon belirtileri varsa uygun tedavi için doktora başvurulmalıdır.

Anestol kullanılması, mevcut bir enfeksiyonun tedavi edildiği anlamına gelmez. Ağrının azalması da altta yatan sağlık sorununun iyileştiğini göstermez.

ANESTOL KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Anestol'ün bilinçsiz ve aşırı kullanılması bazı istenmeyen etkilere yol açabilir. Özellikle geniş cilt yüzeylerine, sık aralıklarla veya kapalı pansuman altında uygulanması lidokainin vücuda emilimini artırabilir.

Lidokaine veya amid tipi lokal anesteziklere karşı alerjisi bulunan kişiler bu ilacı kullanmamalıdır. Ciddi şekilde hasar görmüş mukozalarda ve açık yara bulunan bölgelerde de doktor değerlendirmesi olmadan uygulama yapılmamalıdır.

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanım öncesinde mutlaka sağlık uzmanına danışılmalıdır. Anestol anne sütüne geçebildiğinden emzirme döneminde doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır.

Aşırı kullanım durumunda kalp ritminde bozukluk, nefes almada güçlük ve ciddi sistemik yan etkiler ortaya çıkabilir.

Uygulama sonrasında nefes darlığı, belirgin baş dönmesi, çarpıntı veya ciddi alerjik belirtiler gelişirse acil tıbbi yardım alınmalıdır.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Klinik farmakoloji açısından değerlendirildiğinde, lokal anestezik ilaçların temel özelliği ağrı iletimini geçici olarak engellemeleridir.

Bu nedenle Anestol kullanılırken ağrının azalması, ciltteki hasarın veya enfeksiyonun iyileştiği şeklinde yorumlanmamalıdır.

Sağlık uzmanlarının ilaç kullanımında dikkat çektiği önemli noktalardan biri de lidokainin uygulanan miktar ve yüzeye bağlı olarak vücut tarafından emilebilmesidir.

Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve geniş ya da hasarlı cilt yüzeylerinde kontrolsüz kullanım ciddi riskler oluşturabilir.

Anestol kullanmayı düşünen kişilerin şikâyetlerinin nedenini öğrenmesi ve uygun kullanım şeklini doktor veya eczacıyla değerlendirmesi önem taşımaktadır.

İlacın kullanım talimatına uyulması, olası yan etkilerin önlenmesi açısından büyük önem taşır.