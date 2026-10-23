Hem salata hem ana yemek! İtalyanların efsanesi tavuklu mantarlı salata tarifi

İtalya'da en çok tüketilen yemeklerden biri olan tavuklu mantarlı salata tarifini bir kez deneyen sürekli yemek istiyor. Hem öğle yemeği hem de ana yemek olarak tüketebilirsiniz.

TAVUKLU SALATA TARİFİNİ DENEYEN BAYILIYOR

Son yıllarda oldukça popüler olan tavuklu mantarlı salata tarifini bir kez deneyen her akşam yemek istiyor. Hem hafif hem sağlıklı olan salata tarifi için gerekenleri derledik.

TAVUKLU MANTARLI SALATA İÇİNDE NELER VAR?

İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:

- 1 adet tavuk göğsü

- 200 gram mantar

- 1 adet marul veya kıvırcık

- 8-10 adet cherry domates

- 1 adet salatalık

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- Tuz, karabiber ve kekik



Sosu için:

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı limon suyu

- 1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı)

- 1 küçük diş sarımsak

- Bir tutam tuz

TAVUKLU MANTARLI SALATA NASIL YAPILIR?

İlk olarak tavuk göğüsünü küp halinde kesiniz. Tavaya zeytinyağını ekleyin ve tavukları pişirin. Kekik, karabiber ve tuzu ekledikten sonra tavukları bir tabağa alın.

Aynı tavaya mantarları ekleyin ve kızarana kadar pişirin. Marulları yıkayıp doğradıktan sonra kaseye alınız. Ardından domates, salatalık, tavuk ve mantarları ekleyiniz. Tarifiniz hazır, afiyet olsun.