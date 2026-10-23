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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 18:45

Hem salata hem ana yemek! İtalyanların efsanesi tavuklu mantarlı salata tarifi

Hem salata olarak hem de akşam ana yemek olarak tüketebileceğiniz bir salata tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İtalya'da oldukça sık tüketilen tavuklu mantarlı salata tarifini sizler için hazırladık. Hem doyurucu hem lezzetli.

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Editor
 Gonca Işık
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Hem salata hem ana yemek! İtalyanların efsanesi tavuklu mantarlı salata tarifi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 18:45

'da en çok tüketilen yemeklerden biri olan tavuklu mantarlı salata tarifini bir kez deneyen sürekli yemek istiyor. Hem öğle yemeği hem de ana yemek olarak tüketebilirsiniz.

TAVUKLU SALATA TARİFİNİ DENEYEN BAYILIYOR

Son yıllarda oldukça popüler olan tavuklu mantarlı salata  tarifini bir kez deneyen her akşam yemek istiyor. Hem hafif hem sağlıklı olan salata tarifi için gerekenleri derledik.

Hem salata hem ana yemek! İtalyanların efsanesi tavuklu mantarlı salata tarifi

TAVUKLU MANTARLI SALATA İÇİNDE NELER VAR?

İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:

- 1 adet tavuk göğsü
- 200 gram
- 1 adet marul veya kıvırcık
- 8-10 adet cherry domates
- 1 adet salatalık
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber ve kekik

Hem salata hem ana yemek! İtalyanların efsanesi tavuklu mantarlı salata tarifi


Sosu için:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı)
- 1 küçük diş sarımsak
- Bir tutam tuz

Hem salata hem ana yemek! İtalyanların efsanesi tavuklu mantarlı salata tarifi

TAVUKLU MANTARLI SALATA NASIL YAPILIR?

İlk olarak tavuk göğüsünü küp halinde kesiniz. Tavaya zeytinyağını ekleyin ve tavukları pişirin. Kekik, karabiber ve tuzu ekledikten sonra tavukları bir tabağa alın.

Hem salata hem ana yemek! İtalyanların efsanesi tavuklu mantarlı salata tarifi

Aynı tavaya mantarları ekleyin ve kızarana kadar pişirin. Marulları yıkayıp doğradıktan sonra kaseye alınız. Ardından domates, salatalık, tavuk ve mantarları ekleyiniz. Tarifiniz hazır, afiyet olsun.

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ETİKETLER
#mantar
#İtalya
#Tavuk Göğsü
#Marul
#Yemek Tarifleri
#Tavuklu Mantarlı Salata
#Mavi Kadin
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