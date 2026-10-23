Hem salata hem ana yemek! İtalyanların efsanesi tavuklu mantarlı salata tarifi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İtalya'da en çok tüketilen yemeklerden biri olan tavuklu mantarlı salata tarifini bir kez deneyen sürekli yemek istiyor. Hem öğle yemeği hem de ana yemek olarak tüketebilirsiniz.
Son yıllarda oldukça popüler olan tavuklu mantarlı salata tarifini bir kez deneyen her akşam yemek istiyor. Hem hafif hem sağlıklı olan salata tarifi için gerekenleri derledik.
İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:
- 1 adet tavuk göğsü
- 200 gram mantar
- 1 adet marul veya kıvırcık
- 8-10 adet cherry domates
- 1 adet salatalık
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber ve kekik
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı)
- 1 küçük diş sarımsak
- Bir tutam tuz
İlk olarak tavuk göğüsünü küp halinde kesiniz. Tavaya zeytinyağını ekleyin ve tavukları pişirin. Kekik, karabiber ve tuzu ekledikten sonra tavukları bir tabağa alın.
Aynı tavaya mantarları ekleyin ve kızarana kadar pişirin. Marulları yıkayıp doğradıktan sonra kaseye alınız. Ardından domates, salatalık, tavuk ve mantarları ekleyiniz. Tarifiniz hazır, afiyet olsun.