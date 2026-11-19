Amerikan yapımı polisiye-komedi dizisi High Potential, zekası ve güçlü gözlem yeteneğiyle dikkat çeken Morgan Gillory'nin suç dünyasına uzanan hikayesini konu alıyor. Günlük hayatında üç çocuk annesi olarak yaşamını sürdüren Morgan, bir cinayet soruşturmasında ortaya koyduğu sıra dışı yetenek sayesinde polis teşkilatında danışman olarak çalışmaya başlıyor. Farklı karakterlerin bir araya geldiği dizi, sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor. Peki, High Potential dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler ve yapım kaç sezon sürdü?

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HABERİN ÖZETİ High Potential konusu ne? High Potential oyuncuları kim? High Potential kaç sezon? Amerikan yapımı polisiye-komedi dizisi High Potential, üstün zekâsı ve gözlem yeteneği sayesinde polis teşkilatında danışman olan üç çocuk annesi Morgan Gillory'nin hikâyesini anlatıyor. Morgan Gillory, Los Angeles Polis Departmanında temizlik görevlisiyken yeteneği fark edilerek cinayet bürosunda danışman yapılmış ve dedektif Adam Karadec ile çalışmaya başlamıştır. Dizinin başrollerini Morgan Gillory karakteriyle Kaitlin Olson ve Adam Karadec karakteriyle Daniel Sunjata paylaşmaktadır. Şu ana kadar 2 sezonu yayımlanan dizi, ilk sezonuyla 2024 yılında izleyici karşısına çıkmıştır. ABC kanalı diziye 3. sezon onayı vermiş olup yeni sezonun ABD'de 5 Ocak 2027 Salı günü yayınlanması planlanmaktadır. Yeni bölümler ABC yayınından bir gün sonra Hulu platformunda izlenebilecek ve dizi 14 Şubat 2027'de Super Bowl LXI sonrasında özel bir bölümle ekrana gelecektir.

HİGH POTENTİAL KONUSU NE?

Dizi, üç çocuk annesi Morgan Gillory'nin sıra dışı zekasını konu alıyor. Morgan, Los Angeles Polis Departmanında temizlik görevlisi olarak çalışırken bir suç soruşturmasındaki ipuçlarını alışılmadık biçimde bir araya getirerek dikkat çekiyor. Olağanüstü gözlem ve analiz yeteneği fark edilince cinayet bürosunda danışman olarak görevlendiriliyor. Burada kurallara bağlı, disiplinli dedektif Adam Karadec ile birlikte çalışmaya başlıyor. İkilinin birbirinden oldukça farklı yöntemleri, suç dosyalarını çözerken hem gerilimli hem de eğlenceli anlara yol açıyor.

HİGH POTENTİAL OYUNCULARI KİMLER?

High Potential dizisinin başrolünde Morgan Gillory karakteriyle Kaitlin Olson yer alıyor. Olson'a dizide Adam Karadec karakteriyle Daniel Sunjata eşlik ediyor. Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Selena Soto karakteriyle Judy Reyes, Daphne Forrester karakteriyle Javicia Leslie ve Lev "Oz" Özdil karakteriyle Deniz Akdeniz bulunuyor.

Dizide Morgan'ın çocukları Ava ve Elliot karakterlerine Amirah J ve Matthew Lamb hayat veriyor. İkinci sezonda kadroya katılan Steve Howey ise Nick Wagner karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

HIGH POTENTIAL KAÇ SEZON

High Potential dizisinin şu ana kadar yayımlanmış 2 sezonu bulunuyor. İlk sezonuyla 2024 yılında izleyici karşısına çıkan yapım, ikinci sezonuyla da hikâyesini sürdürdü. Dizinin başarısının ardından ABC, üçüncü sezon için de onay verdi.

Kaitlin Olson'ın Morgan Gillory karakteriyle yeniden ekrana geleceği üçüncü sezonun ABD'de5 Ocak 2027 tarihinde yayınlanması planlanıyor. Ayrıca dizi, 14 Şubat 2027'de Super Bowl LXI sonrasında özel bir bölümle de izleyici karşısına çıkacak. Böylece Morgan ve ekibinin yeni maceraları üçüncü sezonda devam edecek.

HIGH POTENTIAL 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

High Potential dizisinin merakla beklenen 3. sezonu için yayın tarihi belli oldu. ABC tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin yeni sezonu 5 Ocak 2027 Salı günü izleyiciyle buluşacak. Kaitlin Olson'ın Morgan Gillory karakteriyle geri döneceği yeni bölümler, ABD'de ABC ekranlarında saat 21.00'de yayınlanacak. Bölümler ertesi gün Hulu platformunda da izlenebilecek.

Dizinin üçüncü sezonunda heyecan bununla da sınırlı kalmayacak. High Potential, 14 Şubat 2027'de Super Bowl LXI karşılaşmasının hemen ardından özel bir bölümle ekrana gelecek. Böylece izleyiciler, ikinci sezon finalinde cevapsız kalan soruların yanıtlarını yeni sezonda takip edebilecek.