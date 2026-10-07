Aile sırları, güç mücadeleleri ve geçmişten bugüne taşınan hesapların örüldüğü Karakuyu dizisi için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinine etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu büyük ses getirdi. Ferda'nın kendi hayatını ve toprağını geri alma mücadelesini ekrana taşıyacak olan Karakuyu dizisi, sete çıktı. Başrollerinde Onur Tuna ve Özge Törer'in yer aldığı iddialı projenin detayları ise seyirci tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni sezonun büyük bir merakla beklenen dizileri arasında yer alan Karakuyu'nun çok yakında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Peki, Karakuyu dizisi konusu ne? Karakuyu dizisi oyuncuları kim? Karakuyu dizisi hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Karakuyu dizisine dair bilinmeyenler...

KARAKUYU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı projeleri arasında yer alan Karakuyu dizisi sete çıktı. Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu, Deniz Akçay'ın ise kaleme aldığı OGM Pictures imzalı dizi için geri sayım başladı. Yeni sezonun büyük bir merakla beklenen iddialı yapımları arasında yer alan Karakuyu, geçmişinden uzaklaşarak kendine yeni bir hayat kuran Ferda’nın, yıllar sonra aldığı beklenmedik bir mirasla doğup büyüdüğü topraklara dönmesini konu alıyor.

Aile sırları, güç mücadeleleri ve geçmişten bugüne taşınan hesapların örüldüğü Karakuyu dizisinde Ferda’nın (Özge Törer) kendi hayatını ve toprağını geri alma mücadelesi izleyiciyle buluşacak. Yıllar önce geride bıraktığı ailesi ve Karakuyu’nun güçlü isimleriyle yeniden karşı karşıya gelen Ferda, kendisine bırakılan toprakların yalnızca bir miras olmadığını fark edecek.

Ferda, geçmişin izleriyle yüzleşirken Karakuyu’daki dengelerin de değişmesine neden olacak. Bir yandan kardeşlerini korumaya ve kendi hayatının kontrolünü yeniden eline almaya çalışan Ferda, diğer yandan kendisini hiç beklemediği bir mücadelenin içinde bulacak. Bu süreçte karşısına çıkan Kahraman (Onur Tuna) ise Ferda’nın hayatında yeni bir kapı aralayacak. Böylece ikili arasında güçlü bir çekim ve çatışma başlayacak.

Çalışmalarına büyük bir titizlikle ve hızla devam edilen Kara Kuyu dizisi çok yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yenilenen senaryosuyla Tokat'ta sete çıkan dizi için nefesler tutuldu. Aile sırları, güç mücadeleleri ve geçmişten bugüne taşınan hesaplarla örülü 'Karakuyu', Ferda'nın kendi hayatını ve toprağını geri alma mücadelesini de ekrana taşıyacak.

KARAKUYU DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Yıllar önce ailesi tarafından kuyuya atılıp öldüğü sanılan ve trajik bir geçmişe sahip olan Fikriye'nin (Öğretmen Ferda'nın) doğduğu topraklara geri dönerek, onur mücadelesi vermesini ve geçmişiyle hesaplaşmasını konu alan Karakuyu dizi, hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hem duygusal hem de psikolojik açıdan çarpıcı bir anlatı vaat eden Karakuyu dizisinin başrollerinde Onur Tuna ve Özge Törer yer alıyor. Sete çıkan ve çok yakında izleyiciyle buluşması planlanan dizi, birbirinden başarılı isimleriyle dikkat çekiyor. Geçmişinden uzaklaşarak kendine yeni bir hayat kuran Ferda’nın yıllar sonra aldığı beklenmedik bir mirasla yeniden doğup büyüdüğü topraklara dönmesini konu alan Karakuyu dizisinin oyuncuları şu şekilde: