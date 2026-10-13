Şimdilerde benim gibi birçok kadın kişisel gelişimlerine ve kimliklerinin oluşmasına yardımcı olacak kitap önerilerini araştırıyor. 2026 yılında oldukça popüler olan kitaplar kişisel gelişimden, psikolojiye, klasik edebiyattan örnekler veren öyküleriyle kendi benliğini arayan kadınların okuması gereken kitaplar arasında yer alıyor. Bu yıl bitmeden mutlaka okunması gereken kitaplar, şimdiler de merakla araştırılmaya başlandı. Bizde sizin için kimlik oluşturan kadınların en çok okuduğu kitapları sizin için araştırdık. İşte detaylar…

KİMLİK OLUŞTURAN KADINLARIN EN ÇOK OKUDUĞU KİTAPLAR 2026!

Kimlik oluşturan kadınların en çok okuduğu kitaplar, 2026 yılında da merak konusu olarak arama motorlarında yer aldı. Benim de bizzat araştırdığım ve okuduğum deneyimlerden yola çıkarak sizlere bu kitapları açıklıyorum. Eğer sizde benim gibi kitap okumayı seviyor ve kendini geliştirmek isteyen kişilerden biriyseniz doğru yerdesiniz.

İnsanın Anlam Arayışı

Victor E. Frank’ın eseri olan İnsanın Anlam Arayışı kitabı, yaşamın anlamını ve insanın zorluklar karşısındaki tutumu karşısında yapacaklarını düşündüren kitaplar arasında yer alıyor. Kitap da yazar çoğunlukla kendi deneyimlerini anlatarak insanın koşullar ne kadar kötü olursa olsun hayata karşı duruşunu geliştirebileceğini ele alıyor. Kendini keşfetmek, değerini bilmek ya da başına gelen olayları farklı bir pencereden bakmak, hayat da neyin önemli olduğunu öğreten kitaplardan birisidir.

Kendine Ait Oda

Kadınların edebiyat dünyasında genel olarak neden toplumda geri planla kaldığını sorgulayan bu kitap, sizlerin adeta hayal gücünüzü konuşturuyor. Üretken olmak isteyen, hayal gücünü kullanabilmek ve kendi sesini bulmak isteyen kadınların okuması gereken etkili kitaplardan biri olan ‘Kendine Ait Oda’ Virginia Woolf'un 1929 yılında yayımladığı ünlü denemesi olarak karşımıza çıkıyor.

Duygusal Zeka

Daniel Goleman’ın kitabı olan Duygusal Zeka, duyguları tanıma, yönetme ve başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmanın yollarını anlatıyor. Kimlik oluşturma süreçlerinde sadece ne istediğini bilmek değil, kişinin öfkesini, kaygısını, mutluluğunu ve hayal kırıklığını tanıması, kararlarını daha bilinçli biçimde değerlendirmesine yardımcı olabilen kitaplar arasında yer alır. İlişkilerine sınır koymak, iletişim becerilerini geliştirmek ve duygusal tepkilerini daha iyi anlamak isteyen kadınlar tarafından ilgi görebilir.

Erkeksiz Kadınlar

Kadınların özgürlük mücadelesini konu alan bu kitap İranlı yazar Shahrnush Parsipur tarafından ele alınıyor. Eser de erkek egemen sisteminden ve toplumsal bakılardan kaçan 5 farklı kadının bir bağ evinde yollarının kesişmesini ele alıyor.

Bir Kadın

Annei Ernaux tarafından kaleme alınan bu kitap, yazarın vefat eden annesinin anısına yazdığı ve onun hayatını, anne-kız ilişkilerini anlatan bir kitaptır. Annesi ile karmakarışık bir ilişkisi olan kızın aralarındaki sevgi, çatışma ve bağımlılık döngülerini mercek altına alıyor.

Simyacı

Hayallerinin peşinden giden bir çobanın yolculuğunu ele alan roman Paulo Coelho’nun kaleminden çıkıyor. İnsanın kendi yolunu bulması, korkularıyla yüzleşmesi ve kişisel hedeflerini keşfetmesi gibi temalar ön plana çıkıyor. Kadınların kendi istekleriyle aile, çevre ya da toplumun beklentileri arasında kaldığı durumlarda farklı soruların sorulmasına yardımcı oluyor. Edebiyat üzerinden bir anlatımla kişisel gelişim alanlarında kendini keşfetmek isteyenler için uygun bir seçenek oluyor.