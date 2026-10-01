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Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 10:43

Kivi kabuğu yüze sürülür mü? Kozmetik ürünleri bir kenara bıraktıran bakım

Kivi kabuğu antioksidan bileşikler içeriyor. Ancak doğrudan yüze sürülmesi güvenli bir bakım yöntemi olarak kabul edilmiyor. İçeriğindeki bazı maddeler hassas ciltlerde tahrişe ve alerjik reaksiyona neden olabiliyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Kivi kabuğu yüze sürülür mü? Kozmetik ürünleri bir kenara bıraktıran bakım
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 10:43

Kivi, içerdiği ve antioksidanlarla sağlıklı beslenmenin önemli meyvelerinden biri olarak biliniyor. Son dönemde ise özellikle kabuğunun cilde sürülmesi sosyal medyada gündeme geliyor. Kabuğun cildi beslediği ve daha canlı bir görünüm sağladığı öne sürülüyor.

HABERİN ÖZETİ

Kivi kabuğu yüze sürülür mü? Kozmetik ürünleri bir kenara bıraktıran bakım

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Kivi kabuğunun cilt bakımı için popüler bir yöntem olarak sosyal medyada yer alması, uzmanların bu uygulamanın potansiyel riskleri hakkında uyarılmasına neden olmuştur.
Kivi kabuğunda polifenoller ve antioksidan bileşikler bulunsa da, ağız yoluyla alınması ile cilt üzerine uygulanması aynı etkiyi göstermez.
Kivide bulunan aktinidin adlı enzim, bazı kişilerde cilt reaksiyonlarına (kızarıklık, kaşıntı, yanma, şişlik) yol açabilir.
Kivi kabuğunun sert ve tüylü yapısı, cilde bastırılarak ovalandığında fiziksel tahrişe neden olabilir.
Doğal ürünler de ciltte reaksiyon oluşturabilir ve kiviye karşı alerjisi veya lateks alerjisi olanlar dikkat etmelidir.
Cilt bakımında kontrollü içerikler önemlidir ve belirgin bir cilt sorunu varsa dermatoloji uzmanına danışmak daha doğrudur.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

KİVİ KABUĞUNDA DİKKAT ÇEKEN İÇERİKLER VAR

Kivi kabuğunda polifenoller ve çeşitli antioksidan bileşikler bulunuyor. Meyvenin kendisi de C vitamini açısından zengin.

Fakat besinlerin ağız yoluyla alınması ile cilt üzerine uygulanması aynı etkiyi göstermiyor. Bu nedenle kivi kabuğundaki vitamin ve antioksidanların doğrudan yüze sürüldüğünde aynı faydayı sağlayacağı düşünülmemeli.

Dermatolog Dr. Elif Burcu Benar, kivi dahil C vitamini içeren kış meyvelerinin cilt sağlığı açısından öneminden söz ediyor. Ayrıca cilde uygulanacak C vitamininin serum formunda kullanımını öneriyor.

Kivi kabuğu yüze sürülür mü? Kozmetik ürünleri bir kenara bıraktıran bakım

AKTİNİDİN CİLTTE REAKSİYONA NEDEN OLABİLİR

Kivinin içeriğinde aktinidin adı verilen bir enzim bulunuyor. Bu madde bazı kişilerde cilt reaksiyonlarına yol açabiliyor.

DermNet'e göre kiviyle temas sonrasında irritan kontakt dermatit, alerjik kontakt dermatit ve kontakt ürtiker görülebiliyor. Bu reaksiyonlar kızarıklık, kaşıntı, yanma veya şişlik şeklinde ortaya çıkabiliyor

Bu nedenle özellikle hassas cilde sahip kişilerin kivi kabuğunu yüzünde denemesi önerilmiyor.

Kivi kabuğu yüze sürülür mü? Kozmetik ürünleri bir kenara bıraktıran bakım

KABUĞU YÜZE SÜRTEREK PEELİNG YAPMAYIN

Kivi kabuğunun yüzeyindeki sert ve tüylü yapı da cilt açısından sorun oluşturabilir. Kabuğu cilde bastırarak ovalamak fiziksel tahrişe yol açabilir.

Amerikan Dermatoloji Akademisi, cilt eksfoliasyonunda fazla baskı uygulanmasının tahrişe neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle hassas, kuru veya akneye eğilimli ciltlerde daha dikkatli olunması gerekiyor.

Bu nedenle kivi kabuğunu peeling amacıyla kullanmak yerine cilt tipine uygun ürünlerden yararlanmak daha kontrollü bir seçenek.

Kivi kabuğu yüze sürülür mü? Kozmetik ürünleri bir kenara bıraktıran bakım

UZMANLAR DOĞAL UYGULAMALARA KARŞI UYARIYOR

Dermatoloji uzmanlarının dikkat çektiği temel nokta, doğal ürünlerin de ciltte reaksiyon oluşturabileceği.

Kiviye karşı daha önce alerjik reaksiyon yaşayan kişilerin kabuğunu yüzüne sürmemesi gerekiyor. Tüketildiğinde ağız çevresinde kaşıntı veya dudaklarda şişme gibi belirtiler yaşayan kişiler de bu tür uygulamalardan uzak durmalı.

Ayrıca lateks alerjisi bulunan kişiler de dikkat etmeli. Kivi ile lateks arasında çapraz reaksiyon görülebiliyor.

Kivi kabuğu yüze sürülür mü? Kozmetik ürünleri bir kenara bıraktıran bakım

YÜZ BAKIMINDA KONTROLLÜ İÇERİKLER ÖNEMLİ

Cilt bakım ürünleri belirli içerik oranları ve kullanım talimatları doğrultusunda hazırlanıyor. Bu durum özellikle hassas ciltlerde önem taşıyor.

Amerikan Dermatoloji Akademisi, yüz maskesi veya bakım ürünü kullanırken yanma, batma ve kaşıntı görülmesi halinde uygulamanın bırakılmasını öneriyor.

Ciltte belirli bir sorun bulunuyorsa gelişigüzel mutfak ürünleri kullanmak yerine dermatoloji uzmanından görüş almak daha doğru bir yaklaşım.

Kivi kabuğu yüze sürülür mü? Kozmetik ürünleri bir kenara bıraktıran bakım

KİVİYİ YEMEKLE YÜZE SÜRMEK AYNI DEĞİL

Kivi kabuğunun yenilebilir olması ayrı bir konu. Cleveland Clinic, kabuğun tüketilebildiğini ve kabukla birlikte yenildiğinde lif alımının arttığını belirtiyor.

Ancak yenilebilir olması, yüz bölgesine uygulanabileceği anlamına gelmiyor. Cilt bakımında kullanılacak içeriklerin ciltle uyumu ve konsantrasyonu önem taşıyor.

Kısacası kivi kabuğunun besin değerleri bulunuyor. Buna karşın doğrudan yüze sürülmesinin kanıtlanmış bir cilt bakım yöntemi olduğuna dair yeterli veri bulunmuyor. Özellikle hassas ciltlerde tahriş ve alerji riski nedeniyle bu uygulamadan kaçınmak daha güvenli.

 

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ETİKETLER
#c vitamini
#Kivi
#Güzellik
#Amerikan Dermatoloji Akademisi
#Aktinidin
#Irritan Kontakt Dermatit
#Mavi Kadin
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