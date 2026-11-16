Konya'nın köklü yemek kültürünü yansıtan ekmek salması, az sayıda malzemeyle hazırlanmasına rağmen kendine özgü bir pişirme tekniğine sahiptir. Peki, ekmek salması nedir, hangi malzemelerle hazırlanır ve geleneksel tarifi nasıl uygulanır?

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HABERİN ÖZETİ Konya usulü ekmek salması nasıl yapılır? Ekmek salması nedir? Ekmek salması, Konya'ya özgü, az malzemeyle hazırlanan ve kendine has pişirme tekniği olan geleneksel bir et yemeğidir. Kuşbaşı kırmızı et, kuyruk yağı veya kaburga yağı ile pişirilip tandır ekmeğiyle birleştirilir. Ekmekler, et piştikten sonra ortaya çıkan yağın içine konulup kapalı tencerede yaklaşık 30 dakika bekletilir. Yemeğin hazırlanmasında 500 gr kuşbaşı kuzu eti, 200 gr kuyruk veya kaburga yağı, 500 gr tandır ekmeği, 60 gr tereyağı ve 10 gr tuz kullanılır. Lezzetini belirleyen püf noktaları arasında kullanılan etin ve yağın niteliği, bayat tandır ekmeği kullanımı ve ekmeklerin tencerede bekleme süresinin doğru ayarlanması yer alır. Konya Ekmek Salması, 2022 yılında mahreç işaretiyle coğrafi işaret tescili almıştır.

• Konya yöresine ait geleneksel bir et yemeğidir.

• Tarifinde kuşbaşı kırmızı et, kuyruk yağı veya kaburga yağı kullanılır.

• Tandır ekmeği, yemeğin en önemli bileşenlerinden biridir.

• Ekmekler, et piştikten sonra ortaya çıkan yağın içine yerleştirilir.

• Kapalı tencerede yaklaşık 30 dakika bekletilen ekmekler, etin yağını çekerek yemeğin karakteristik dokusunu kazanır.

EKMEK SALMASI NEDİR?

Ekmek salması, kuşbaşı doğranmış etin kuyruk yağı veya kaburga yağıyla pişirilmesi ve tandır ekmeğiyle birleştirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir Konya yemeğidir.

Yemeğin en belirgin özelliği, ekmeklerin etin pişirilmesinden sonra tencerede kalan yağla buluşturulmasıdır.

Özellikle bayramlarda hazırlanan bu yemek, Konya'da aile sofralarının geleneksel lezzetleri arasında bulunur.

Tarifte kullanılan tandır ekmeği, etin yağını emerek yemeğin doyurucu yapısını tamamlar.

KONYA USULÜ EKMEK SALMASI MALZEMELERİ

Geleneksel tarifi hazırlamak için belirli malzemelerin kullanılması gerekiyor.

Malzemelerin ölçüsü, yemeğin hem et hem de ekmek dengesini koruması açısından önem taşıyor.

500 gram kuşbaşı kırmızı et, tercihen kuzu eti

200 gram kuyruk yağı veya kaburga yağı

500 gram tandır ekmeği

60 gram tereyağı

10 gram tuz

KONYA EKMEK SALMASI NASIL YAPILIR?

Yemeğin hazırlanmasına öncelikle kuyruk yağı veya kaburga yağının kavrulmasıyla başlanır.

Yağ, geniş bir tencerede yaklaşık 10 dakika kadar kavrulur.

Ardından kuşbaşı doğranmış etler tencereye eklenir.

Etler kısık ateşte, ara sıra karıştırılarak yumuşayana kadar pişirilir.

Etler istenilen kıvama geldiğinde tereyağı ilave edilir.

Tereyağı tamamen eriyene kadar malzemeler karıştırılır ve son olarak tuz eklenir.

Diğer tarafta tandır ekmekleri dilimlenerek hazırlanır.

Pişen etlerin bulunduğu tenceredeki yağın üzerine ekmek dilimleri yerleştirilir.

Tencerenin kapağı kapatılarak ekmeklerin yaklaşık 30 dakika boyunca etin yağını çekmesi beklenir.

Bu aşamada ekmeklerin yağı dengeli şekilde emmesi ve fazla dağılmaması önemlidir.

Hazırlanan yemek sıcak olarak servis edilir.

EKMEK SALMASININ LEZZETİNİ BELİRLEYEN PÜF NOKTALARI

Konya ekmek salmasının geleneksel lezzetini belirleyen en önemli unsur, kullanılan etin ve yağın niteliğidir.

Kuzu eti, yöresel tarifte tercih edilen et çeşididir.

Tandır ekmeğinin bayat olması da hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken ayrıntılardan biridir.

Bayat ekmek, pişirme sonrasında ortaya çıkan yağı emerek dokusunu daha iyi koruyabilir.

Ekmeklerin tencerede bekletildiği sürenin doğru ayarlanması da yemeğin kıvamını etkiler.

Çok uzun süre bekletilen ekmekler fazla yumuşayabileceği için geleneksel tarifte belirtilen süreye dikkat edilmesi gerekir.

ET VE EKMEK DENGESİNE DİKKAT EDİLMELİ

Gıda teknolojisi ve beslenme ilkeleri açısından değerlendirildiğinde ekmek salmasının hazırlanmasında yağ oranı, pişirme süresi ve kullanılan malzemelerin dengesi önem taşıyor.

Yemeğin temel özelliğini oluşturan kuyruk yağı ve tereyağı, enerji değerini yükselten bileşenler arasında bulunuyor.

Bu nedenle özellikle yağ tüketimini sınırlandırması gereken kişilerin porsiyon miktarına dikkat etmesi gerekiyor.

Etin kısık ateşte yeterince pişirilmesi, hem istenen yumuşaklığın elde edilmesine hem de güvenli tüketim açısından uygun pişirme koşullarının sağlanmasına yardımcı olur.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, dengeli beslenmede besin çeşitliliğinin ve sebze tüketiminin önemine dikkat çekmektedir.

Bu doğrultuda, yağ oranı yüksek geleneksel yemeklerin yanında mevsim sebzeleri ve taze salata tüketilmesi, öğünün besin değerini artırarak daha dengeli hâle gelmesine katkı sağlayabilir.

Sebzelerden alınan lif, vitamin ve mineraller sağlıklı beslenmeyi destekler. Ayrıca porsiyon kontrolü ve besin çeşitliliği de önemlidir.

KONYA MUTFAĞININ TESCİLLİ LEZZETLERİ ARASINDA

Konya Ekmek Salması, 2022 yılında mahreç işaretiyle coğrafi işaret tescili aldı.

Bu tescil, yemeğin Konya ile özdeşleşen geleneksel özelliklerinin korunması bakımından önem taşıyor.

Özellikle bayramlarda hazırlanan ekmek salması, tandır ekmeği ve etin bir araya geldiği yöresel yemek kültürünün günümüzde de yaşatılan örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

