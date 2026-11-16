Konya usulü ekmek salması nasıl yapılır? Ekmek salması nedir?

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İstanbul
Konya'nın köklü yemek kültürünü yansıtan ekmek salması, az sayıda malzemeyle hazırlanmasına rağmen kendine özgü bir pişirme tekniğine sahiptir. Peki, ekmek salması nedir, hangi malzemelerle hazırlanır ve geleneksel tarifi nasıl uygulanır?
• Konya yöresine ait geleneksel bir et yemeğidir.
• Tarifinde kuşbaşı kırmızı et, kuyruk yağı veya kaburga yağı kullanılır.
• Tandır ekmeği, yemeğin en önemli bileşenlerinden biridir.
• Ekmekler, et piştikten sonra ortaya çıkan yağın içine yerleştirilir.
• Kapalı tencerede yaklaşık 30 dakika bekletilen ekmekler, etin yağını çekerek yemeğin karakteristik dokusunu kazanır.
Ekmek salması, kuşbaşı doğranmış etin kuyruk yağı veya kaburga yağıyla pişirilmesi ve tandır ekmeğiyle birleştirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir Konya yemeğidir.
Yemeğin en belirgin özelliği, ekmeklerin etin pişirilmesinden sonra tencerede kalan yağla buluşturulmasıdır.
Özellikle bayramlarda hazırlanan bu yemek, Konya'da aile sofralarının geleneksel lezzetleri arasında bulunur.
Tarifte kullanılan tandır ekmeği, etin yağını emerek yemeğin doyurucu yapısını tamamlar.
Konya ekmek salmasının geleneksel lezzetini belirleyen en önemli unsur, kullanılan etin ve yağın niteliğidir.
Kuzu eti, yöresel tarifte tercih edilen et çeşididir.
Tandır ekmeğinin bayat olması da hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken ayrıntılardan biridir.
Bayat ekmek, pişirme sonrasında ortaya çıkan yağı emerek dokusunu daha iyi koruyabilir.
Ekmeklerin tencerede bekletildiği sürenin doğru ayarlanması da yemeğin kıvamını etkiler.
Çok uzun süre bekletilen ekmekler fazla yumuşayabileceği için geleneksel tarifte belirtilen süreye dikkat edilmesi gerekir.
Gıda teknolojisi ve beslenme ilkeleri açısından değerlendirildiğinde ekmek salmasının hazırlanmasında yağ oranı, pişirme süresi ve kullanılan malzemelerin dengesi önem taşıyor.
Yemeğin temel özelliğini oluşturan kuyruk yağı ve tereyağı, enerji değerini yükselten bileşenler arasında bulunuyor.
Bu nedenle özellikle yağ tüketimini sınırlandırması gereken kişilerin porsiyon miktarına dikkat etmesi gerekiyor.
Etin kısık ateşte yeterince pişirilmesi, hem istenen yumuşaklığın elde edilmesine hem de güvenli tüketim açısından uygun pişirme koşullarının sağlanmasına yardımcı olur.
Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, dengeli beslenmede besin çeşitliliğinin ve sebze tüketiminin önemine dikkat çekmektedir.
Bu doğrultuda, yağ oranı yüksek geleneksel yemeklerin yanında mevsim sebzeleri ve taze salata tüketilmesi, öğünün besin değerini artırarak daha dengeli hâle gelmesine katkı sağlayabilir.
Sebzelerden alınan lif, vitamin ve mineraller sağlıklı beslenmeyi destekler. Ayrıca porsiyon kontrolü ve besin çeşitliliği de önemlidir.
Konya Ekmek Salması, 2022 yılında mahreç işaretiyle coğrafi işaret tescili aldı.
Bu tescil, yemeğin Konya ile özdeşleşen geleneksel özelliklerinin korunması bakımından önem taşıyor.
Özellikle bayramlarda hazırlanan ekmek salması, tandır ekmeği ve etin bir araya geldiği yöresel yemek kültürünün günümüzde de yaşatılan örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.