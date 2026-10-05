Lipödemde ekmek yenir mi? Lipödemlilere yasak yiyecekler

Birçok kadının karşılaştığı vücut sağlığı problemleri arasında lipödemli kişilerin ekmek yiyip yemeyeceği yer alıyor. Lipödemli kişilere ekmeğin tamamen yasaklı olmadığı söyleniyor. Fakat beyaz ekmek ve rafine karbonhidratların çok fazla tüketilmesi önerilmiyor. Bu noktada günlük yaşamda beslenme düzenini oluşturan yiyecekler büyük önem taşıyor. Son zamanlarda birçok kadının sıklıkla şikayet ettiği ve araştırdığı "Lipödemde ekmek yenir mi?" ve "Lipödemlilere yasak yiyecekler neler?" konusunda şunlar ön plana çıkıyor:

Lipödemde ekmek tamamen yasak değildir.

Tam tahıllı ve çavdar ekmeği gibi yüksek lif içeren gıdalar iyi bir seçenek olabilir.

Beyaz ekmek ve rafine unla hazırlanan ürünlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır.

Lipödemli kişilerin yumurta, peynir, yoğurt gibi protein kaynağı besinler tüketmesi gerekir.

Önemli olan ekmeği tamamen kesmek değil, porsiyon kontrolü yapmaktır.

Ekmeği direk kesmek yerine sağlıklı karbonhidratlar tüketerek rafine karbonhidratlar azaltılmalıdır.

LİPÖDEMDE EKMEK YENİR Mİ?

Lipödem, daha çok bacaklarda, basen ve kalça bölgesinde yağ dokusunun orantısız bir şekilde birikmesiyle meydana gelen kronik bir hastalıktır. Lipödemli kişilerde hareket kadar beslenme düzeni de büyük önem taşımaktadır. Benim de son zamanlarda lipödemle alakalı en merak ettiğim sorular arasında "Lipödemde ekmek yenir mi?" yer aldı. Peki, lipödemde ekmek yenir mi? İşte cevabı:

Lipödem tanısı konulan kişilerin ekmeği tamamen hayatından çıkarması gerekmez.

Bu noktada önemli olan ekmek tüketiminden ziyade ekmeğin türü, porsiyonu ve kişinin genel beslenme düzenidir.

Özellikle lipödemde tam tahıllı ve lif içeriği yüksek ekmekler tercih edilmelidir.

Beyaz ekmek ve rafine karbonhidratların lipödemli kişiler tarafından kullanılması önerilmez.

Lipödemli kişilerde ekmek miktarı kişinin günlük enerji ihtiyacına, insülin direncine ve kan şekerine göre değişiklik gösterir.

Lipödemde ekmek tamamen yasak değildir.

Rafine unla hazırlanan ürünlerden uzak durmak gerekir.

Ekmeği tamamen kesmek yerine porsiyon kontrolü yapılmalıdır.

Rafine karbonhidratlar tamamen azaltılmalıdır.

LİPÖDEMLİ KİŞİLERE YASAK OLAN YİYECEKLER!

Lipödemde beslenme düzeni kişiden kişiye değişmektedir. Lipödemli kişilerde beslenmenin temel amacı; sağlıklı vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olmak, insülin dalgalanmalarını azaltmak, kan şekerini dengelemek ve genel olarak dengeli bir beslenme düzeni oluşturmaktır.

Bu yiyecekler lipödemli kişilerde 'kesinlikle yasak' olduğu anlamına gelmez. Fakat genel sağlığı ve kilo yönetimini olumsuz yönde etkiledikleri için sık ve fazla tüketilmemeleri önerilir. Elbette lipödemli kişilerin dikkat etmesi gereken bazı yiyecekler ve besinler bulunmaktadır. Bunlar:

Beyaz ekmek ve beyaz undan yapılan hamur işleri

Gazlı ve şekerli içecekler

Şekerli tatlılar ve pastalar

Paketli gıdalar (bisküvi, kek, gofret vb.)

Cips ve yüksek oranda işlenmiş atıştırmalıklar

Fast food tarzı yiyecekler

Fazla yağda kızartılmış yiyecekler

İşlenmiş et ve et ürünleri

Tuz oranı yüksek yiyecekler

Yüksek miktarda ilave şeker içeren ürünler

LİPÖDEMDE TÜKETİLMESİ ÖNERİLEN YİYECEKLER!

Lipödemde yasak olan yiyeceklerin yanı sıra tüketilmesi önerilen yiyecekler de bulunmaktadır. Sebze, lif, yeterli protein ve doymamış yağlardan oluşturulan beslenme düzeni, lipödemli kişilerin uygulaması gereken bir rutin oluyor. Özellikle Akdeniz tipi beslenmenin ön planda tutulduğu lipödemli kişilerde yeme alışkanlıkları kişiden kişiye değişebilir. Lipödemli kişilerde tüketilmesi önerilen yiyecekler şu şekilde:

Sebzeler: Kabaki brokoli, ıspanak, roka, marul, biber, karnabahar, semizotu vb.

Kabaki brokoli, ıspanak, roka, marul, biber, karnabahar, semizotu vb. Lif kaynağı besinler : Bulgur, yulaf, tam tahıllar ve baklagiller

: Bulgur, yulaf, tam tahıllar ve baklagiller Protein kaynakları: Balık, yumurta, tavuk, hindi, yoğurt, kefir

Balık, yumurta, tavuk, hindi, yoğurt, kefir Sağlıklı yağlar: Avokado, zeytinyağı, ceviz, badem ve fındık

Avokado, zeytinyağı, ceviz, badem ve fındık Baklagiller: Nohut, mercimek ve kuru fasulye

Nohut, mercimek ve kuru fasulye Tam tahıllı ekmek: Beyaz ekmeğe alternatif olarak kullanılır.

Beyaz ekmeğe alternatif olarak kullanılır. Su: Lipödemli kişilerde sıvı tüketimi, günlük beslenmenin büyük bir parçasıdır.

UZMANLAR LİPÖDEMLİ KİŞİLERİN BESLENMESİ HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR?

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlker Kiriş, lipödemde ekmek tüketimi noktasında şu ifadelere dikkat çekiyor:

"Lipödemde önemli olan ekmeği tamamen bırakmak değil; vücudun toleransına uygun, besleyici, saf (katıksız), mayasız (kabarmamış) ya da az mayalanmış ekmek türlerini seçmektir. Her bireyin sindirim ve inflamasyon yanıtı farklıdır.

Karabuğday dışındaki diğer ekmek türlerinde gluten bulunur ancak modern buğdaylara göre daha düşük miktarda ve daha doğal formdadır. Bu nedenle gluten intoleransı olmayan lipödemli bireylerde ölçülü ve bilinçli tüketimle, doğru tercihler yaparak lipödem yönetimini kolaylaştırmak mümkündür.

Unutmayın, doğru tercihler ve dengeli bir yaklaşım sürdürülebilir beslenmenin temelidir. Lipödemde de sürdürülebilir beslenme esastır."

Diyetisyen Mert Özpineci ise lipödemde beslenme konusunda şu ifadelere yer vermektedir:

"Lipödem beslenmede yiyecek listesi değişkenlik gösterebilir. Fakat bazı besinlerin tüketilmesi yasaktır. Bu besinler, lipödem hastaları için zararlı kabul edilir. Lipödem beslenme düzeninde tüketilmemesi gereken yiyecek ve içecekler şu şekilde sıralanır;