Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diyet
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:29

Lipödemde ekmek yenir mi? Lipödemlilere yasak yiyecekler

Vücudumun sağlığı noktasında son zamanlarda en sık sorduğum sorular arasında "Lipödemde ekmek yenir mi?" ve "Lipödemlilere yasak yiyecekler" yer aldı. Lipödem olan kişilerde ekmek yenilip yenilmeyeceği ve lipödemlilerin yememesi gereken yiyeceklerin neler olduğunu sizlere adım adım açıklıyorum. Peki, Lipödemde ekmek yenir mi? Lipödemlilere yasak yiyecekler neler? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Lipödemde ekmek yenir mi? Lipödemlilere yasak yiyecekler
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:29

Birçok kadının karşılaştığı vücut sağlığı problemleri arasında lipödemli kişilerin yiyip yemeyeceği yer alıyor. Lipödemli kişilere ekmeğin tamamen yasaklı olmadığı söyleniyor. Fakat beyaz ekmek ve rafine karbonhidratların çok fazla tüketilmesi önerilmiyor. Bu noktada günlük yaşamda beslenme düzenini oluşturan yiyecekler büyük önem taşıyor. Son zamanlarda birçok kadının sıklıkla şikayet ettiği ve araştırdığı "Lipödemde ekmek yenir mi?" ve "Lipödemlilere yasak yiyecekler neler?" konusunda şunlar ön plana çıkıyor:

  • Lipödemde ekmek tamamen yasak değildir.
  • Tam tahıllı ve çavdar ekmeği gibi yüksek lif içeren gıdalar iyi bir seçenek olabilir.
  • Beyaz ekmek ve rafine unla hazırlanan ürünlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır.
  • Lipödemli kişilerin yumurta, peynir, yoğurt gibi protein kaynağı besinler tüketmesi gerekir.
  • Önemli olan ekmeği tamamen kesmek değil, porsiyon kontrolü yapmaktır.
  • Ekmeği direk kesmek yerine sağlıklı karbonhidratlar tüketerek rafine karbonhidratlar azaltılmalıdır.

LİPÖDEMDE EKMEK YENİR Mİ?

Lipödem, daha çok bacaklarda, basen ve kalça bölgesinde yağ dokusunun orantısız bir şekilde birikmesiyle meydana gelen kronik bir hastalıktır. Lipödemli kişilerde hareket kadar beslenme düzeni de büyük önem taşımaktadır. Benim de son zamanlarda lipödemle alakalı en merak ettiğim sorular arasında "Lipödemde ekmek yenir mi?" yer aldı. Peki, lipödemde ekmek yenir mi? İşte cevabı:

Lipödemde ekmek yenir mi? Lipödemlilere yasak yiyecekler
  • Lipödem tanısı konulan kişilerin ekmeği tamamen hayatından çıkarması gerekmez.
  • Bu noktada önemli olan ekmek tüketiminden ziyade ekmeğin türü, porsiyonu ve kişinin genel beslenme düzenidir.
  • Özellikle lipödemde tam tahıllı ve lif içeriği yüksek ekmekler tercih edilmelidir.
  • Beyaz ekmek ve rafine karbonhidratların lipödemli kişiler tarafından kullanılması önerilmez.
  • Lipödemli kişilerde ekmek miktarı kişinin günlük enerji ihtiyacına, insülin direncine ve kan şekerine göre değişiklik gösterir.
  • Lipödemde ekmek tamamen yasak değildir.
  • Rafine unla hazırlanan ürünlerden uzak durmak gerekir.
  • Ekmeği tamamen kesmek yerine porsiyon kontrolü yapılmalıdır.
  • Rafine karbonhidratlar tamamen azaltılmalıdır.
Lipödemde ekmek yenir mi? Lipödemlilere yasak yiyecekler

LİPÖDEMLİ KİŞİLERE YASAK OLAN YİYECEKLER!

Lipödemde beslenme düzeni kişiden kişiye değişmektedir. Lipödemli kişilerde beslenmenin temel amacı; sağlıklı vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olmak, insülin dalgalanmalarını azaltmak, kan şekerini dengelemek ve genel olarak dengeli bir beslenme düzeni oluşturmaktır.

Lipödemde ekmek yenir mi? Lipödemlilere yasak yiyecekler

Bu yiyecekler lipödemli kişilerde 'kesinlikle yasak' olduğu anlamına gelmez. Fakat genel sağlığı ve kilo yönetimini olumsuz yönde etkiledikleri için sık ve fazla tüketilmemeleri önerilir. Elbette lipödemli kişilerin dikkat etmesi gereken bazı yiyecekler ve besinler bulunmaktadır. Bunlar:

Lipödemde ekmek yenir mi? Lipödemlilere yasak yiyecekler
  • Beyaz ekmek ve beyaz undan yapılan hamur işleri
  • Gazlı ve şekerli içecekler
  • Şekerli tatlılar ve pastalar
  • Paketli gıdalar (bisküvi, kek, gofret vb.)
  • Cips ve yüksek oranda işlenmiş atıştırmalıklar
  • Fast food tarzı yiyecekler
  • Fazla yağda kızartılmış yiyecekler
  • İşlenmiş et ve et ürünleri
  • Tuz oranı yüksek yiyecekler
  • Yüksek miktarda ilave şeker içeren ürünler
Lipödemde ekmek yenir mi? Lipödemlilere yasak yiyecekler

LİPÖDEMDE TÜKETİLMESİ ÖNERİLEN YİYECEKLER!

Lipödemde yasak olan yiyeceklerin yanı sıra tüketilmesi önerilen yiyecekler de bulunmaktadır. Sebze, lif, yeterli protein ve doymamış yağlardan oluşturulan beslenme düzeni, lipödemli kişilerin uygulaması gereken bir rutin oluyor. Özellikle Akdeniz tipi beslenmenin ön planda tutulduğu lipödemli kişilerde yeme alışkanlıkları kişiden kişiye değişebilir. Lipödemli kişilerde tüketilmesi önerilen yiyecekler şu şekilde:

Lipödemde ekmek yenir mi? Lipödemlilere yasak yiyecekler
  • Sebzeler: Kabaki brokoli, ıspanak, roka, marul, biber, karnabahar, semizotu vb.
  • Lif kaynağı besinler: Bulgur, yulaf, tam tahıllar ve baklagiller
  • Protein kaynakları: Balık, yumurta, tavuk, hindi, yoğurt, kefir
  • Sağlıklı yağlar: Avokado, zeytinyağı, ceviz, badem ve fındık
  • Baklagiller: Nohut, mercimek ve kuru fasulye
  • Tam tahıllı ekmek: Beyaz ekmeğe alternatif olarak kullanılır.
  • Su: Lipödemli kişilerde sıvı tüketimi, günlük beslenmenin büyük bir parçasıdır.
Lipödemde ekmek yenir mi? Lipödemlilere yasak yiyecekler

UZMANLAR LİPÖDEMLİ KİŞİLERİN BESLENMESİ HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR?

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlker Kiriş, lipödemde ekmek tüketimi noktasında şu ifadelere dikkat çekiyor:

"Lipödemde önemli olan ekmeği tamamen bırakmak değil; vücudun toleransına uygun, besleyici, saf (katıksız), mayasız (kabarmamış) ya da az mayalanmış ekmek türlerini seçmektir. Her bireyin sindirim ve inflamasyon yanıtı farklıdır.

Lipödemde ekmek yenir mi? Lipödemlilere yasak yiyecekler

Karabuğday dışındaki diğer ekmek türlerinde gluten bulunur ancak modern buğdaylara göre daha düşük miktarda ve daha doğal formdadır. Bu nedenle gluten intoleransı olmayan lipödemli bireylerde ölçülü ve bilinçli tüketimle, doğru tercihler yaparak yönetimini kolaylaştırmak mümkündür.

Unutmayın, doğru tercihler ve dengeli bir yaklaşım sürdürülebilir beslenmenin temelidir. Lipödemde de sürdürülebilir beslenme esastır."

Lipödemde ekmek yenir mi? Lipödemlilere yasak yiyecekler

Diyetisyen Mert Özpineci ise lipödemde beslenme konusunda şu ifadelere yer vermektedir:

"Lipödem beslenmede yiyecek listesi değişkenlik gösterebilir. Fakat bazı besinlerin tüketilmesi yasaktır. Bu besinler, lipödem hastaları için zararlı kabul edilir. Lipödem beslenme düzeninde tüketilmemesi gereken yiyecek ve içecekler şu şekilde sıralanır;

  • Trans yağ
  • Tatlandırıcı ve şeker içerikli içecekler (özellikle diyet içecekler)
  • Pizza
  • Makarna
  • Gluten içeren tahıl ürünleri
  • Unlu mamüller
  • Nişasta türleri
  • Tatlı turşular ve çeşniler
  • Kızartılmış yiyecekler"

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lipödem belirtileri nelerdir? Vücudunuzda kendiliğinden ortaya çıkan morluklara dikkat!
Diyet yapanlar selülit ve lipödemi karıştırmayın! İşte kalın bacakların baş belası
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#ekmek
#Lipödem
#Beyaz Ekmek
#Diyet
#Tam Tahıllı Ekmek
#Diyetisyen Mert Özpineci
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.