Lipödemde ekmek yenir mi? Lipödemlilere yasak yiyecekler

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İstanbul
Birçok kadının karşılaştığı vücut sağlığı problemleri arasında lipödemli kişilerin ekmek yiyip yemeyeceği yer alıyor. Lipödemli kişilere ekmeğin tamamen yasaklı olmadığı söyleniyor. Fakat beyaz ekmek ve rafine karbonhidratların çok fazla tüketilmesi önerilmiyor. Bu noktada günlük yaşamda beslenme düzenini oluşturan yiyecekler büyük önem taşıyor. Son zamanlarda birçok kadının sıklıkla şikayet ettiği ve araştırdığı "Lipödemde ekmek yenir mi?" ve "Lipödemlilere yasak yiyecekler neler?" konusunda şunlar ön plana çıkıyor:
Lipödem, daha çok bacaklarda, basen ve kalça bölgesinde yağ dokusunun orantısız bir şekilde birikmesiyle meydana gelen kronik bir hastalıktır. Lipödemli kişilerde hareket kadar beslenme düzeni de büyük önem taşımaktadır. Benim de son zamanlarda lipödemle alakalı en merak ettiğim sorular arasında "Lipödemde ekmek yenir mi?" yer aldı. Peki, lipödemde ekmek yenir mi? İşte cevabı:
Lipödemde beslenme düzeni kişiden kişiye değişmektedir. Lipödemli kişilerde beslenmenin temel amacı; sağlıklı vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olmak, insülin dalgalanmalarını azaltmak, kan şekerini dengelemek ve genel olarak dengeli bir beslenme düzeni oluşturmaktır.
Bu yiyecekler lipödemli kişilerde 'kesinlikle yasak' olduğu anlamına gelmez. Fakat genel sağlığı ve kilo yönetimini olumsuz yönde etkiledikleri için sık ve fazla tüketilmemeleri önerilir. Elbette lipödemli kişilerin dikkat etmesi gereken bazı yiyecekler ve besinler bulunmaktadır. Bunlar:
Lipödemde yasak olan yiyeceklerin yanı sıra tüketilmesi önerilen yiyecekler de bulunmaktadır. Sebze, lif, yeterli protein ve doymamış yağlardan oluşturulan beslenme düzeni, lipödemli kişilerin uygulaması gereken bir rutin oluyor. Özellikle Akdeniz tipi beslenmenin ön planda tutulduğu lipödemli kişilerde yeme alışkanlıkları kişiden kişiye değişebilir. Lipödemli kişilerde tüketilmesi önerilen yiyecekler şu şekilde:
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlker Kiriş, lipödemde ekmek tüketimi noktasında şu ifadelere dikkat çekiyor:
"Lipödemde önemli olan ekmeği tamamen bırakmak değil; vücudun toleransına uygun, besleyici, saf (katıksız), mayasız (kabarmamış) ya da az mayalanmış ekmek türlerini seçmektir. Her bireyin sindirim ve inflamasyon yanıtı farklıdır.
Karabuğday dışındaki diğer ekmek türlerinde gluten bulunur ancak modern buğdaylara göre daha düşük miktarda ve daha doğal formdadır. Bu nedenle gluten intoleransı olmayan lipödemli bireylerde ölçülü ve bilinçli tüketimle, doğru tercihler yaparak lipödem yönetimini kolaylaştırmak mümkündür.
Unutmayın, doğru tercihler ve dengeli bir yaklaşım sürdürülebilir beslenmenin temelidir. Lipödemde de sürdürülebilir beslenme esastır."
Diyetisyen Mert Özpineci ise lipödemde beslenme konusunda şu ifadelere yer vermektedir:
"Lipödem beslenmede yiyecek listesi değişkenlik gösterebilir. Fakat bazı besinlerin tüketilmesi yasaktır. Bu besinler, lipödem hastaları için zararlı kabul edilir. Lipödem beslenme düzeninde tüketilmemesi gereken yiyecek ve içecekler şu şekilde sıralanır;