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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 22:26

Makarna sosu çeşitleri ve tarifleri! Domatesli, yeşil, salçalı makarna sosu nasıl yapılır?

En çok tüketilen besinlerden biri olan makarnanın yanında yapacağınız sos, tadını oldukça büyük değiştiriyor. Domatesli, pestolu, salçalı gibi birçok makarna sosu bulunuyor. İşte en lezzetli makarna sos tarifleri!

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Editor
 Gonca Işık
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Makarna sosu çeşitleri ve tarifleri! Domatesli, yeşil, salçalı makarna sosu nasıl yapılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 22:26

Makarna yemeklerine farklı bir lezzet katmak isteyenler için domatesli, kremalı, peynirli ve sebzeli makarna soslarını hazırlamak mümkün. İşte çeşitli tarifler!

EN LEZZETLİ MAKARNA SOSLARI: 7 FARKLI TARİF

İşte en lezzetli 7 farklı makarna sos tarifi!

Domatesli makarna sos:

- 3 adet rendelenmiş domates
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- Tuz, karabiber, kekik.

İlk olarak zeytinyağında ince doğranan sarımsağı kavurunuz. Salçayı ekleyiniz. Rendelenmiş domatesleri, tuzu ve baharatları ekleyiniz. Kısık ateşte 10 dakika pişiriniz.

Makarna sosu çeşitleri ve tarifleri! Domatesli, yeşil, salçalı makarna sosu nasıl yapılır?

Kremalı mantarlı sos

  • 200 ml sıvı krema
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan veya kaşar peyniri
  • Tuz ve karabiber

Sarımsağı bir süre kavurduktan sonra kremayı ekleyiniz. Rendelenmiş peyniri, tuzu ve karabiberi ilave ediniz.

Makarna sosu çeşitleri ve tarifleri! Domatesli, yeşil, salçalı makarna sosu nasıl yapılır?

FARKLI MAKARNA SOS TARİFLERİ 

Alfredo Sos

- 200 ml krema
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım su bardağı parmesan peyniri
- 1 diş sarımsak
- Karabiber
Öncelikle tereyağını eritin ve sarımsakları kavurun. Kremayı ekledikten sonra 5 dakika ısıtınız. Karabiber ve parmesanı ekleyiniz.

Makarna sosu çeşitleri ve tarifleri! Domatesli, yeşil, salçalı makarna sosu nasıl yapılır?

Pesto sos

- 1 demet taze fesleğen
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı parmesan
- 1 yemek kaşığı çam fıstığı veya ceviz
- 1 diş sarımsak
- Tuz

Fesleğen, zeytinyağı, parmesan, fıstık ve sarımsağı blenderdan geçiriniz. Pürüzsüz olmasının ardından makarnaya eklemeye hazır olacaktır.

Kıymalı makarna sos

  • 200 gram kıyma
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 küçük soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber, kekik

Zeytinyağında soğanı kavurunuz. Kıymayı ekledikten sonra rengi değişene kadar pişiriniz. Rendelenmiş domates ve salçayı ekleyin. Baharatları da ekledikten sonra 15 dakika daha pişiriniz.

Makarna sosu çeşitleri ve tarifleri! Domatesli, yeşil, salçalı makarna sosu nasıl yapılır?

Peynirli makarna sosu

- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar
- 1 tatlı kaşığı un
- Tuz ve karabiber

Tereyağını eritin ve unu ekleyin. Sütü yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın. Koyulaşmasının ardından kaşar peyniri ekleyin. Sos hazır.

Makarna sosu çeşitleri ve tarifleri! Domatesli, yeşil, salçalı makarna sosu nasıl yapılır?

Ton balıklı makarna sosu

  • 1 kutu ton balığı
  • 2 adet domates
  • 1 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • İsteğe bağlı zeytin
  • Tuz ve karabiber

Zeytinyağının içerisine sarımsağı ekleyin ve kavurun. Domatesleri ekledikten sonra 10 dakika pişirin. Süzülen ton balığı ve zeytinleri ekleyiniz. 2 dakika pişirin ve servis edin.

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ETİKETLER
#Yemek Tarifleri
#Domatesli Makarna Sosu
#Kremalı Mantarlı Sos
#Alfredo Sos
#Pesto Sos
#Kıymalı Makarna Sosu
#Mavi Kadin
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