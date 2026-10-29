Makarna sosu çeşitleri ve tarifleri! Domatesli, yeşil, salçalı makarna sosu nasıl yapılır?

Makarna yemeklerine farklı bir lezzet katmak isteyenler için domatesli, kremalı, peynirli ve sebzeli makarna soslarını hazırlamak mümkün. İşte çeşitli tarifler!

EN LEZZETLİ MAKARNA SOSLARI: 7 FARKLI TARİF

İşte en lezzetli 7 farklı makarna sos tarifi!

Domatesli makarna sos:

- 3 adet rendelenmiş domates

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- Tuz, karabiber, kekik.

İlk olarak zeytinyağında ince doğranan sarımsağı kavurunuz. Salçayı ekleyiniz. Rendelenmiş domatesleri, tuzu ve baharatları ekleyiniz. Kısık ateşte 10 dakika pişiriniz.

Kremalı mantarlı sos

200 ml sıvı krema

1 yemek kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan veya kaşar peyniri

Tuz ve karabiber

Sarımsağı bir süre kavurduktan sonra kremayı ekleyiniz. Rendelenmiş peyniri, tuzu ve karabiberi ilave ediniz.

FARKLI MAKARNA SOS TARİFLERİ

Alfredo Sos

- 200 ml krema

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- Yarım su bardağı parmesan peyniri

- 1 diş sarımsak

- Karabiber

Öncelikle tereyağını eritin ve sarımsakları kavurun. Kremayı ekledikten sonra 5 dakika ısıtınız. Karabiber ve parmesanı ekleyiniz.

Pesto sos

- 1 demet taze fesleğen

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı parmesan

- 1 yemek kaşığı çam fıstığı veya ceviz

- 1 diş sarımsak

- Tuz

Fesleğen, zeytinyağı, parmesan, fıstık ve sarımsağı blenderdan geçiriniz. Pürüzsüz olmasının ardından makarnaya eklemeye hazır olacaktır.

Kıymalı makarna sos

200 gram kıyma

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 küçük soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kekik

Zeytinyağında soğanı kavurunuz. Kıymayı ekledikten sonra rengi değişene kadar pişiriniz. Rendelenmiş domates ve salçayı ekleyin. Baharatları da ekledikten sonra 15 dakika daha pişiriniz.

Peynirli makarna sosu

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar

- 1 tatlı kaşığı un

- Tuz ve karabiber

Tereyağını eritin ve unu ekleyin. Sütü yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın. Koyulaşmasının ardından kaşar peyniri ekleyin. Sos hazır.

Ton balıklı makarna sosu

1 kutu ton balığı

2 adet domates

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İsteğe bağlı zeytin

Tuz ve karabiber

Zeytinyağının içerisine sarımsağı ekleyin ve kavurun. Domatesleri ekledikten sonra 10 dakika pişirin. Süzülen ton balığı ve zeytinleri ekleyiniz. 2 dakika pişirin ve servis edin.