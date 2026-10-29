Tam kıvamında fellah köftesi tarifi! Enfes sosu ile yöresel fellah köftesi nasıl yapılır?
Yöresel lezzetler arasında en çok sevilen fellah köftesini bir de bu tarif ile deneyin. Sosu efsane, yapımı kolay. Bu tarif ile yapıldığında asla dağılmayan, lezzetli fellah köftesi yapabilirsiniz. İşte yapılışı ve malzemeleri.
Herkesin bayılarak tükettiği fellah köftesi nasıl yapılır sizler için derledik. Yöresel lezzet denince akla ilk gelen yemeklerden biri olan fellah köftesi evde oldukça kolay yapılıyor.
TAM KIVAMINDA FELLAH KÖFTESİ TARİFİ
İnce bulgur kullanarak yapabileceğiniz en güzel tariflerden biri fellah köftedir. Enfes sosu ve ince bulgurla hazırlanan tarifin yanına yoğurt ve sos ekleyerek akşam yemeğine kurtarıcı ve lezzetli yemek yapabilirsiniz. Malzemeler hazır ise tarife başlayalım!
FELLAH KÖFTESİ MALZEMELERİ: İÇİNDE NE VAR?
Fellah köftesinin köftesi ve sosu için hazırlamanız gereken malzemeler şöyle:
Köfte:
2 su bardağı ince köftelik bulgur
1 su bardağı sıcak su
1 su bardağı irmik
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı kimyon
Tuz ve karabiber
Sos:
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı domates salçası
2 diş sarımsak
2 adet rendelenmiş domates
1 çay kaşığı pul biber
Tuz
Yarım demet maydanoz
FELLAH KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
İşte fellah köftenin yapılışı:
Öncelikle ince bulguru geniş bir kaba alınız ve üzerine sıcak su ekleyin. Yaklaşık 10 dakika şişmesi için bekleyin.