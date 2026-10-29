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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 18:53
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 18:53

Tam kıvamında fellah köftesi tarifi! Enfes sosu ile yöresel fellah köftesi nasıl yapılır?

Yöresel lezzetler arasında en çok sevilen fellah köftesini bir de bu tarif ile deneyin. Sosu efsane, yapımı kolay. Bu tarif ile yapıldığında asla dağılmayan, lezzetli fellah köftesi yapabilirsiniz. İşte yapılışı ve malzemeleri.

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Editor
 Gonca Işık
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Tam kıvamında fellah köftesi tarifi! Enfes sosu ile yöresel fellah köftesi nasıl yapılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 18:53
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 18:53

Herkesin bayılarak tükettiği fellah köftesi nasıl yapılır sizler için derledik. Yöresel lezzet denince akla ilk gelen yemeklerden biri olan fellah köftesi evde oldukça kolay yapılıyor.

TAM KIVAMINDA FELLAH KÖFTESİ TARİFİ

İnce bulgur kullanarak yapabileceğiniz en güzel tariflerden biri fellah köftedir. Enfes sosu ve ince bulgurla hazırlanan tarifin yanına ve sos ekleyerek akşam yemeğine kurtarıcı ve lezzetli yemek yapabilirsiniz. Malzemeler hazır ise tarife başlayalım!

Tam kıvamında fellah köftesi tarifi! Enfes sosu ile yöresel fellah köftesi nasıl yapılır?

FELLAH KÖFTESİ MALZEMELERİ: İÇİNDE NE VAR?

Fellah köftesinin köftesi ve sosu için hazırlamanız gereken malzemeler şöyle:

Köfte:

  • 2 su bardağı ince köftelik bulgur
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Tuz ve karabiber
Tam kıvamında fellah köftesi tarifi! Enfes sosu ile yöresel fellah köftesi nasıl yapılır?

Sos:

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet rendelenmiş domates
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Tuz
  • Yarım demet maydanoz
Tam kıvamında fellah köftesi tarifi! Enfes sosu ile yöresel fellah köftesi nasıl yapılır?

FELLAH KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

İşte fellah köftenin yapılışı:

  • Öncelikle ince bulguru geniş bir kaba alınız ve üzerine sıcak su ekleyin. Yaklaşık 10 dakika şişmesi için bekleyin.
  • Bulgura irmik, un, domates salçası, yumurta, biber saçları, tuz, kimyon, karabiber ekleyiniz.
  • Malzemeleri yoğurmaya başlayınız ve dağılmayan bir harç olana kadar yoğurunuz.
  • Ardından ufak parçalar halinde yuvarlayınız ve küçük parmağınız ile ortasına bastırarak şekil verin.
Tam kıvamında fellah köftesi tarifi! Enfes sosu ile yöresel fellah köftesi nasıl yapılır?
  • Tencerede su kaynatın ve tuz ekleyin. Kaynayan suyun içerisinde yaklaşık 10 dakika haşlayınız.
  • Sos için zeytinyağını tavaya ekleyin. Ezdiğiniz sarımsakları biraz kavurduktan sonra domates salçasını ve rendelenen domatesleri ekleyiniz. Bir süre karıştırın. Tuz ve pul biberi ekleyin.
  • Haşlanmış olan köfteleri sosun içerisinde ekleyin. Yavaşça sos ile bulanmasına yardımcı olun.
  • İnce ince kıyılan maydanozu üzerine serpin ve servis ediniz. Afiyet olsun!
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ETİKETLER
#yoğurt
#biber salçası
#Domates Salçası
#Yemek Tarifleri
#Ince Bulgur
#Fellah Köftesi
#Mavi Kadin
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