Tam kıvamında fellah köftesi tarifi! Enfes sosu ile yöresel fellah köftesi nasıl yapılır?

Herkesin bayılarak tükettiği fellah köftesi nasıl yapılır sizler için derledik. Yöresel lezzet denince akla ilk gelen yemeklerden biri olan fellah köftesi evde oldukça kolay yapılıyor.

TAM KIVAMINDA FELLAH KÖFTESİ TARİFİ

İnce bulgur kullanarak yapabileceğiniz en güzel tariflerden biri fellah köftedir. Enfes sosu ve ince bulgurla hazırlanan tarifin yanına yoğurt ve sos ekleyerek akşam yemeğine kurtarıcı ve lezzetli yemek yapabilirsiniz. Malzemeler hazır ise tarife başlayalım!

FELLAH KÖFTESİ MALZEMELERİ: İÇİNDE NE VAR?

Fellah köftesinin köftesi ve sosu için hazırlamanız gereken malzemeler şöyle:

Köfte:

2 su bardağı ince köftelik bulgur

1 su bardağı sıcak su

1 su bardağı irmik

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kimyon

Tuz ve karabiber

Sos:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

2 adet rendelenmiş domates

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Yarım demet maydanoz

FELLAH KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

İşte fellah köftenin yapılışı:

Öncelikle ince bulguru geniş bir kaba alınız ve üzerine sıcak su ekleyin. Yaklaşık 10 dakika şişmesi için bekleyin.

Bulgura irmik, un, domates salçası, yumurta, biber saçları, tuz, kimyon, karabiber ekleyiniz.

Malzemeleri yoğurmaya başlayınız ve dağılmayan bir harç olana kadar yoğurunuz.

Ardından ufak parçalar halinde yuvarlayınız ve küçük parmağınız ile ortasına bastırarak şekil verin.