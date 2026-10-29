MasterChef’te Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi! Atatürk’ün memleketinden gelen lezzet

Selanik usulü ıspanaklı börek, ıspanak ve peynirin buluştuğu lezzetli bir hamur işi alternatifi olarak öne çıkıyor. Çıtır katları ve yumuşak iç harcıyla dikkat çeken bu tarif, özellikle çay saatlerinde güzel bir seçenek olabilir. Peki, Selanik usulü ıspanaklı börek yaparken hamurun çıtır kalması için nelere dikkat edilmeli? İşte evde deneyebileceğiniz tarifin temel hazırlık aşamaları.

Gerekli malzemeler

Hamuru için:

İç harç için:

Pişirmek için:

Üzeri için:

Selanik usulü ıspanaklı börek, incecik açılan hamuru ve bol iç harcıyla sofralara farklı bir lezzet katıyor. Evde çıtır çıtır, kat kat bir börek hazırlamak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Üstelik ıspanak, lor peyniri ve baharatların uyumu sayesinde oldukça lezzetli bir iç harç elde ediliyor.

Öncelikle unu geniş bir tezgâha alıp ortasını açın. Su, zeytinyağı ve tuzu ekleyerek pürüzsüz, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Bu sırada ıspanakları yıkayıp kurulayın ve iri parçalar halinde doğrayın. Tavada zeytinyağıyla ince doğranmış soğanları yumuşayana kadar kavurun. Ispanakları ekleyip suyunu çekene kadar 5-6 dakika daha pişirin. Hazırladığınız harcı soğumaya bırakın. Ilıyan ıspanaklara lor peyniri, yumurta, karabiber ve muskat ekleyerek güzelce karıştırın.

Dinlenen hamuru altı eşit bezeye ayırın. Her bezeyi un ve oklava yardımıyla incecik açın. Eritilmiş tereyağını sıvı yağla karıştırın ve 30x20 santimetrelik fırın tepsisini yağlayın. İlk üç yufkayı tepsiye sırayla yerleştirip aralarına yağ sürün. Kenarlardan sarkan hamurları iç harcın üzerine kapatın.

Kalan yufkaları da yağlayarak tepsiye dizin. Son katı tepsiyi tamamen örtecek şekilde yerleştirin. Üzerine kalan yağ karışımını sürüp susam ve çörek otu serpin.