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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 18:46

MasterChef’te Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi! Atatürk’ün memleketinden gelen lezzet

MasterChef’te merak uyandıran Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi, geleneksel hamur işlerini sevenlerin ilgisini çekiyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu şehir Selanik’in mutfak kültürünü hatırlatan lezzet, ıspanaklı iç harcı ve çıtır hamuruyla sofralara farklı bir tat katıyor. Peki, Selanik usulü ıspanaklı börek nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?

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Editor
 Funda Aydın
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MasterChef’te Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi! Atatürk’ün memleketinden gelen lezzet
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 18:46

Selanik usulü ıspanaklı börek, ve peynirin buluştuğu lezzetli bir hamur işi alternatifi olarak öne çıkıyor. Çıtır katları ve yumuşak iç harcıyla dikkat çeken bu tarif, özellikle çay saatlerinde güzel bir seçenek olabilir. Peki, Selanik usulü ıspanaklı börek yaparken hamurun çıtır kalması için nelere dikkat edilmeli? İşte evde deneyebileceğiniz tarifin temel hazırlık aşamaları.

SELANİK USULÜ ISPANAKLI BÖREK TARİFİ!

Gerekli malzemeler

Hamuru için:

  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı su
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
MasterChef’te Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi! Atatürk’ün memleketinden gelen lezzet

İç harç için:

  • 500 gram ıspanak
  • 1 adet kuru soğan
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 150 gram kaşar loru
  • 1 adet yumurta
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam muskat cevizi rendesi
  • 1 tutam karabiber

Pişirmek için:

  • 100 gram tereyağı
  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ
MasterChef’te Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi! Atatürk’ün memleketinden gelen lezzet

Üzeri için:

  • 1 çay kaşığı susam
  • 1 çay kaşığı çörek otu
MasterChef’te Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi! Atatürk’ün memleketinden gelen lezzet

SELANİK USULÜ ISPANAKLI BÖREK NASIL YAPILIR?

  1. Selanik usulü ıspanaklı börek, incecik açılan hamuru ve bol iç harcıyla sofralara farklı bir lezzet katıyor. Evde çıtır çıtır, kat kat bir börek hazırlamak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Üstelik ıspanak, lor peyniri ve baharatların uyumu sayesinde oldukça lezzetli bir iç harç elde ediliyor.
  2. Öncelikle unu geniş bir tezgâha alıp ortasını açın. Su, zeytinyağı ve tuzu ekleyerek pürüzsüz, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
  3. Bu sırada ıspanakları yıkayıp kurulayın ve iri parçalar halinde doğrayın. Tavada zeytinyağıyla ince doğranmış soğanları yumuşayana kadar kavurun. Ispanakları ekleyip suyunu çekene kadar 5-6 dakika daha pişirin. Hazırladığınız harcı soğumaya bırakın. Ilıyan ıspanaklara lor peyniri, yumurta, karabiber ve muskat ekleyerek güzelce karıştırın.
  4. Dinlenen hamuru altı eşit bezeye ayırın. Her bezeyi un ve oklava yardımıyla incecik açın. Eritilmiş tereyağını sıvı yağla karıştırın ve 30x20 santimetrelik fırın tepsisini yağlayın. İlk üç yufkayı tepsiye sırayla yerleştirip aralarına yağ sürün. Kenarlardan sarkan hamurları iç harcın üzerine kapatın.
  5. Kalan yufkaları da yağlayarak tepsiye dizin. Son katı tepsiyi tamamen örtecek şekilde yerleştirin. Üzerine kalan yağ karışımını sürüp susam ve çörek otu serpin.
  6. Böreği önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika, üzeri eşit şekilde kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 20 dakika dinlendirin. Ardından dilimleyerek ılık servis edin. Afiyet olsun!
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ETİKETLER
#ıspanak
#çörek otu
#Tereyağı
#Yemek Tarifleri
#Selanik Usulü ıspanaklı Börek
#Kaşar Lor
#Mavi Kadin
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