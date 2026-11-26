MasterChef Paulet au Vinaigre tarifi, programın izleyicileri tarafından araştırılan yemekler arasında yerini aldı. Fransız mutfağından sofralara uzanan bu tarif, sirkeli tavuk butları hazırlamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Peki, Paulet au Vinaigre nedir, nasıl yapılır ve tavuk butları hangi malzemelerle pişirilir? Tavuk yemeklerinde alışılmış lezzetlerin dışına çıkmak isteyenler için dikkat çeken tarifte sirkenin aroması önemli bir rol oynuyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ MasterChef Paulet au Vinaigre tarifi nasıl yapılır? Fransız usulü sirkeli tavuk butları tarifi MasterChef'te Fransız mutfağından Paulet au Vinaigre tarifi, sirkeli tavuk butları hazırlamak isteyenler için paylaşıldı. Tarif için 4 adet tavuk budu, zeytinyağı, soğan, sarımsak, sirke, domates salçası, tavuk suyu, mantar, domates, krema ve tarhun yaprağı kullanılıyor. Tavuklar önce kızartılıp tencereden alınıyor, ardından soğan ve sarımsak kavrulup sirke, salça, tavuk suyu, mantar, domates ve tavuk eklenerek pişiriliyor. Yaklaşık 50 dakika pişen tavuklar sosla tekrar kaplanıp tarhun serpilerek servis ediliyor.

PAULET AU VİNAİGRE TARİFİ

Gerekli malzeme

4 adet tavuk budu (derili veya derisiz), baget ve but kısımları ayrı ayrı.

30 ml (2 yemek kaşığı) zeytinyağı

1 adet doğranmış soğan

2 diş sarımsak, doğranmış

125 ml (1/2 su bardağı) sirke

30 ml (2 yemek kaşığı) domates salçası

250 ml (1 su bardağı) tavuk suyu

225 gram (1/2 lb) beyaz mantar, ikiye bölünmüş

1 adet domates, soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış ve küp küp doğranmış.

60 ml (1/4 su bardağı) %35 krema

5 ml (1 çay kaşığı) doğranmış tarhun yaprağı

PAULET AU VİNAİGRE NASIL YAPILIR?