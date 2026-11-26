MasterChef Paulet au Vinaigre tarifi nasıl yapılır? Fransız usulü sirkeli tavuk butları tarifi
MasterChef ekranlarında dikkat çeken Paulet au Vinaigre, Fransız mutfağının sevilen tavuk yemeklerindendir. Türkçede sirkeli tavuk butları olarak bilinen özel tarif, tavuğun sirkeyle buluştuğu farklı lezzetiyle merak uyandırıyor. Peki, Paulet au Vinaigre nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır ve tavuk butları nasıl pişirilir soruları merak ediliyor.
MasterChef Paulet au Vinaigre tarifi, programın izleyicileri tarafından araştırılan yemekler arasında yerini aldı. Fransız mutfağından sofralara uzanan bu tarif, sirkeli tavuk butları hazırlamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Peki, Paulet au Vinaigre nedir, nasıl yapılır ve tavuk butları hangi malzemelerle pişirilir? Tavuk yemeklerinde alışılmış lezzetlerin dışına çıkmak isteyenler için dikkat çeken tarifte sirkenin aroması önemli bir rol oynuyor.
HABERİN ÖZETİ
MasterChef Paulet au Vinaigre tarifi nasıl yapılır? Fransız usulü sirkeli tavuk butları tarifi
Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
MasterChef'te Fransız mutfağından Paulet au Vinaigre tarifi, sirkeli tavuk butları hazırlamak isteyenler için paylaşıldı.
Tarif için 4 adet tavuk budu, zeytinyağı, soğan, sarımsak, sirke, domates salçası, tavuk suyu, mantar, domates, krema ve tarhun yaprağı kullanılıyor.
Tavuklar önce kızartılıp tencereden alınıyor, ardından soğan ve sarımsak kavrulup sirke, salça, tavuk suyu, mantar, domates ve tavuk eklenerek pişiriliyor.
Yaklaşık 50 dakika pişen tavuklar sosla tekrar kaplanıp tarhun serpilerek servis ediliyor.
4 adet tavuk budu (derili veya derisiz), baget ve but kısımları ayrı ayrı.
30 ml (2 yemek kaşığı) zeytinyağı
1 adet doğranmış soğan
2 diş sarımsak, doğranmış
125 ml (1/2 su bardağı) sirke
30 ml (2 yemek kaşığı) domates salçası
250 ml (1 su bardağı) tavuk suyu
225 gram (1/2 lb) beyaz mantar, ikiye bölünmüş
1 adet domates, soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış ve küp küp doğranmış.
60 ml (1/4 su bardağı) %35 krema
5 ml (1 çay kaşığı) doğranmış tarhun yaprağı
PAULET AU VİNAİGRE NASIL YAPILIR?
Orta-yüksek ateşte, büyük bir tencerede veya dökme demir tencerede, tavuğu her iki tarafı da kızarana kadar yağın yarısında (15 ml/1 yemek kaşığı) pişirin. Tuz ve karabiberle baharatlayın. Bir tabağa alın. Tencerenin dibindeki yağı alın.
Aynı tencerede orta ateşte, kalan yağda soğan ve sarımsağı hafifçe kavurun. Sirke ile tencerenin dibini sıyırın ve neredeyse tamamen buharlaşana kadar pişirin. Domates salçasını ekleyin ve sürekli karıştırarak 1 dakika pişirin. Et suyunu, mantarları, domatesi ve tavuğu ekleyin. Kaynamaya bırakın.
Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 50 dakika veya et kemiğinden kolayca ayrılana kadar pişirin; pişirme süresinin yarısında tavuğu sosla fırçalayın.
Tavuk parçalarını çıkarıp bir tabağa alın. Küçük bir kepçe kullanarak sosun yüzeyindeki yağı alın. Kremayı ekleyin. Kaynatın ve sos kaşığın arkasını kaplayacak kıvama gelene kadar kısık ateşte pişirin. Baharatları ayarlayın.
Tavuk parçalarını tekrar ısıtmak ve sosla kaplamak için sosun içine geri koyun. Üzerine tarhun serpin. İsteğe bağlı olarak patates püresi ve yeşil sebze ile servis edin.