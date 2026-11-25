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Yoğurtlu Şalgam kızartma tarifini daha önce denemediyseniz bu lezzete mutlaka şans vermelisiniz. Şalgamın hafif tatlımsı aroması, sarımsaklı yoğurtla buluşunca ortaya oldukça farklı bir lezzet çıkıyor. Üstelik hazırlaması da düşündüğünüz kadar zor değil. Peki, MasterChef Yoğurtlu Şalgam yapmak için hangi malzemeler gerekiyor? Şalgam kızartmasının dağılmaması için nelere dikkat edilmeli? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Yoğurtlu Şalgam tarifi ve yapımının püf noktaları!
Gerekli malzeme
Yoğurtlu şalgam kızartması, klasik kızartma tariflerinden farklı bir lezzet arayanlar için oldukça güzel bir alternatif. Şalgamın kendine özgü tadı, çıtır çıtır kızarmış dış yüzeyi ve sarımsaklı yoğurt sosuyla birleşince ortaya iştah açıcı bir meze çıkıyor. Üstelik yapımı da oldukça pratik!
Tarife öncelikle yoğurt sosunu hazırlayarak başlayın. Derin bir kabın içerisine yoğurdu, ezilmiş sarımsakları ve tuzu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Hazırladığınız sosun üzerini kapatıp buzdolabında dinlendirin. Böylece sarımsağın aroması yoğurda iyice geçecektir.
Şimdi sıra şalgamları kızartmaya geldi. Ayrı bir kapta un, yumurta, su ve tuzu karıştırarak akışkan, pürüzsüz bir kızartma harcı hazırlayın. Şalgamları güzelce yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra ince halkalar halinde doğrayın. Dilimleri hazırladığınız harcın içerisine alın ve yaklaşık 10 dakika bekletin.
Tavaya sıvı yağ ekleyip kızdırın. Şalgam dilimlerini fazla üst üste gelmeyecek şekilde tavaya bırakın. Her iki tarafını da altın sarısı renk alana kadar kızartın. Kızaran şalgamları kâğıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
Son olarak servis tabağına aldığınız şalgamların üzerine buzdolabında dinlendirdiğiniz sarımsaklı yoğurt sosunu gezdirin. Pul biber serperek lezzetini tamamlayın. Dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz. Çıtır şalgam kızartmanız servise hazır. Afiyet olsun!