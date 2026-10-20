Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 19:08

Masterchef Zarzuela tarifi nasıl yapılır? İspanyol kavurması olarak bilinen Zarzuela içinde neler var?

Bu akşam Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık için takımlar mücadele ediyor. Kırmızı ve mavi takımda çeşitli yemekler yapılırken Masterchef Zarzuela tarifi nasıl yapılır merak edildi. İspanyol kavurması olarak da bilinen Zarzuela'nın içinde neler var?

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Masterchef Zarzuela tarifi nasıl yapılır? İspanyol kavurması olarak bilinen Zarzuela içinde neler var?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 19:08

20 Ekim Salı akşamı 'de takımların dokunulmazlık mücadelesi nefes kesti. Şeflerin istediği yemekler arasında yer alan Zarzuela nedir, nerenin yemeği de merak konusu haline geldi.

MASTERCHEF ZARZUELA NEDİR, NERENİN YEMEĞİ?

Zarzuela, 'nın bölgesine, özellikle de ve çevresine özgü geleneksel bir deniz ürünü yemeği olarak biliniyor. 

Masterchef Zarzuela tarifi nasıl yapılır? İspanyol kavurması olarak bilinen Zarzuela içinde neler var?

İspanyol mutfağında oldukça sık tüketilen yemek, farklı deniz ürünlerinin domatesli, sarımsaklı ve aromatik bir sos içerisinde pişirilmesiyle hazırlanmakta. İçerisinde Balık, karides, midye, kalamar ve farklı kabuklu deniz ürünleri bulunuyor.

Masterchef Zarzuela tarifi nasıl yapılır? İspanyol kavurması olarak bilinen Zarzuela içinde neler var?

MASTERCHEF ZARZUELA TARİFİ NASIL YAPILIR

Sarımsak ve soğanı ince ince doğradıktan sonra domatesler rendeleyin. Balık filetolarını iri parçalar hâlinde kesin ve diğer deniz ürünlerini hazırlamaya başlayın.

Masterchef Zarzuela tarifi nasıl yapılır? İspanyol kavurması olarak bilinen Zarzuela içinde neler var?

Geniş bir tavaya zeytinyağı ekleyin ve soğanlar yumuşayana kadar pişirin. Ardından domates salçası ve sarımsak ekleyin. Rendelenen domatesleri ekledikten sonra 5 dakika daha pişirin. Ardından balık suyunu, kırmızı biberi, safranı, tuzu ve karabiberi ilave 

Masterchef Zarzuela tarifi nasıl yapılır? İspanyol kavurması olarak bilinen Zarzuela içinde neler var?

Kalamarları ilk olarak ekledikten sonra 5 dakika pişirin. Ardından balık parçalarını ilave edin. Tüm ürünleri karıştırdıktan sonra pişirme süresi ürünlere bağlı olarak değişmektedir.

Masterchef Zarzuela tarifi nasıl yapılır? İspanyol kavurması olarak bilinen Zarzuela içinde neler var?

ZARZUELA İÇİNDE NELER VAR?

İspanyol mutfağında oldukça sık tüketilen yemeğin içerisinde bulunanlar şöyle:

300 gram beyaz etli balık filetosu

200 gram karides

150 gram kalamar

2 adet domates

1 adet kuru soğan

Masterchef Zarzuela tarifi nasıl yapılır? İspanyol kavurması olarak bilinen Zarzuela içinde neler var?

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı balık suyu veya sıcak su

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

Bir tutam safran (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Birkaç dal maydanoz

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Masterchef tiramisu tarifini deneyen bayılıyor! Orijinal kedidilli tiramisu nasıl yapılır? Yılların şefinden gerçek tarif
ETİKETLER
#masterchef türkiye
#İspanya
#barselona
#katalonya
#Yemek Tarifleri
#Zarzuela
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.