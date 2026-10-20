Masterchef Zarzuela tarifi nasıl yapılır? İspanyol kavurması olarak bilinen Zarzuela içinde neler var?

20 Ekim Salı akşamı Masterchef Türkiye'de takımların dokunulmazlık mücadelesi nefes kesti. Şeflerin istediği yemekler arasında yer alan Zarzuela nedir, nerenin yemeği de merak konusu haline geldi.

MASTERCHEF ZARZUELA NEDİR, NERENİN YEMEĞİ?

Zarzuela, İspanya'nın Katalonya bölgesine, özellikle de Barselona ve çevresine özgü geleneksel bir deniz ürünü yemeği olarak biliniyor.

İspanyol mutfağında oldukça sık tüketilen yemek, farklı deniz ürünlerinin domatesli, sarımsaklı ve aromatik bir sos içerisinde pişirilmesiyle hazırlanmakta. İçerisinde Balık, karides, midye, kalamar ve farklı kabuklu deniz ürünleri bulunuyor.

MASTERCHEF ZARZUELA TARİFİ NASIL YAPILIR

Sarımsak ve soğanı ince ince doğradıktan sonra domatesler rendeleyin. Balık filetolarını iri parçalar hâlinde kesin ve diğer deniz ürünlerini hazırlamaya başlayın.

Geniş bir tavaya zeytinyağı ekleyin ve soğanlar yumuşayana kadar pişirin. Ardından domates salçası ve sarımsak ekleyin. Rendelenen domatesleri ekledikten sonra 5 dakika daha pişirin. Ardından balık suyunu, kırmızı biberi, safranı, tuzu ve karabiberi ilave

Kalamarları ilk olarak ekledikten sonra 5 dakika pişirin. Ardından balık parçalarını ilave edin. Tüm ürünleri karıştırdıktan sonra pişirme süresi ürünlere bağlı olarak değişmektedir.

ZARZUELA İÇİNDE NELER VAR?

İspanyol mutfağında oldukça sık tüketilen yemeğin içerisinde bulunanlar şöyle:

300 gram beyaz etli balık filetosu

200 gram karides

150 gram kalamar

2 adet domates

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı balık suyu veya sıcak su

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

Bir tutam safran (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Birkaç dal maydanoz