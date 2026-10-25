MasterChef’te Danilo Zanna’nın Crespelle ! Danilo Şefin övdüğü İtalyan usulü Crespelle krep nasıl yapılır?

İtalyan mutfağının geleneksel lezzetlerinden crespelle tarifi, ince hamurlu yemekleri sevenlerin ilgisini çekiyor. Fransız krebine benzeyen crespelle, farklı iç harçlarla hazırlanabilmesi sayesinde sofralarda hem ana yemek hem de hafif bir seçenek olarak sunulabiliyor. Peynirli veya sebzeli iç harçlarla zenginleştirilebilen crespelle, İtalyan mutfağını evinde keşfetmek isteyenlere güzel bir alternatif sunuyor. Peki, MasterChef’te Danilo Zanna’nın Crespelle nasıl yapılır?

MASTERCHEF’TE DANİLO ZANNA’NIN CRESPELLE TARİFİ

Gerekli malzeme.

Krep Hamuru İçin;

Yumurta

Un

Süt

Tereyağı

Tuz

Ricotta ve Ispanak Dolgusu İçin;

Ricotta

Ispanak

Parmesan

Tereyağı

Tuz

Karabiber

Sarımsak

Muskat

Beşamel Sos İçin;

Süt

Tereyağı

Un

Tuz

Muskat

Parmesan

Tereyağlı Sarımsaklı Mantar İçin;

Mantar

Tereyağı

Sarımsak

Yanık Tereyağı Sos İçin;

Tereyağı

Tatlı Toz Biber

Yeşil Yağ İçin;

Dereotu

Fesleğen

Ayçiçekyağı

Üzeri İçin;

Parmesan

MASTERCHEF’TE DANİLO ZANNA’NIN CRESPELLE NASIL YAPILIR?

Krep Hamuru: Yumurtaları tuzla çırpın. Unu ve sütü dönüşümlü ekleyip pürüzsüz bir hamur hazırlayın. Eritilmiş ve ılıtılmış tereyağını ekleyin. Hamuru dinlendirin. Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayın. Hamuru ince bir tabaka halinde yayın ve iki yüzünü pişirin. Krepleri kurutmadan, esnek kalacak şekilde hazırlayın. Üst üste dizip üzerlerini kapatın.

Ricotta ve Ispanak Dolgusu: Ispanağı yıkayıp süzün ve tavada pişirin. Soğutup suyunu iyice sıkın, ince doğrayın. Tereyağını eritin, ince kıyılmış sarımsağı ekleyip renk aldırmadan çevirin. Ispanağı ekleyin ve kalan nemini uçurun. Soğutun. Suyu süzülmüş ricotta, ıspanak ve ince rendelenmiş Parmesan’ı karıştırın. Tuz, karabiber ve muskat ekleyin. Yoğun kıvamlı bir dolgu hazırlayın.

Beşamel Sos: Tereyağını eritin ve unu ekleyin. Unu renk aldırmadan karıştırarak pişirin. Ilık sütü azar azar ekleyip sürekli çırpın. Kısık ateşte pürüzsüz ve akışkan kıvam alana kadar pişirin. Tuz ve muskat ekleyin. Ocaktan alın, ince rendelenmiş Parmesan’ı ekleyip karıştırın. Sosun yüzeyini temas edecek şekilde kapatın.

Tereyağlı Sarımsaklı Mantar: Mantarları temizleyip küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağını tavada eritin ve mantarları ekleyin. Suyunu tamamen çekip kahverengi renk alana kadar pişirin. İnce kıyılmış sarımsağı ekleyip yakmadan pişirin.

Yanık Tereyağı Sos: Tereyağını sos tenceresinde eritin. Süt parçacıkları fındık rengini alıp fındıksı koku verene kadar kontrollü pişirin. Ocaktan alın. Isısı düşünce tatlı toz biberi ekleyip karıştırın ve temiz bir kaba aktarın.

Yeşil Yağ: Dereotu ve fesleğeni yıkayıp kalın saplarını ayıklayın. Kaynar suya daldırıp hemen buzlu suya alın. İyice sıkıp kurulayın. Ayçiçek yağıyla blenderda çekin. Tülbentten süzdürüp kapalı bir kaba aktarın ve soğukta muhafaza edin.

Katlama ve Pişirme: Krepleri 16 x 16 cm kareler halinde kesin. Her kareyi üç eşit şeride ayırın. Şeritlerin uçlarına dolgu koyun. Kenarları kapalı kalacak şekilde muska biçiminde katlayın ve son ucu içeri kıvırın. Crespelleleri kapanma yerleri alta gelecek şekilde fırın kabına dizin. Yalnızca üzerlerine Parmesan rendeleyin. 180 derece fırında üzerleri altın rengi alana kadar pişirin.

Tabağın Birleştirilmesi: Tabağın tabanına sıcak beşamel yayın. Crespelleleri hafifçe üst üste gelecek şekilde yerleştirin. Tereyağlı sarımsaklı mantarları üzerlerine ve aralarına dağıtın. Yanık tereyağı sosunu gezdirin. Yeşil yağı tabağın çevresine ekleyin.