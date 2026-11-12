MasterChef’te kuzugöbeği mantar dolması nasıl yapılır? Petek görünümlü mantarın lezzeti şaşırttı

Kuzugöbeği mantar dolması, klasik mantar yemeklerinden farklı sunumuyla sofralara yeni bir alternatif getiriyor. Uzun ve petekli yapısıyla kolayca tanınan kuzugöbeği mantarı, iç harçla doldurulduğunda hem görüntüsü hem de aromasıyla dikkat çekiyor. Bu tarifte en önemli noktalardan biri, mantarın doğal dokusunu korumak ve iç harcın lezzetini ön plana çıkarmak. Peki, kuzugöbeği mantar dolması nasıl yapılır?

KUZUGÖBEĞİ MANTAR DOLMASI NEDİR?

Kuzugöbeği mantarının iç kısmının uygun bir harçla doldurulmasıyla hazırlanan, özel sunumuyla dikkat çeken bir mantar yemeğidir. Kuzugöbeği mantarı, petekli görünümü ve kendine özgü aromasıyla bilinir.

MASTERCHEF’TE KUZUGÖBEĞİ MANTAR DOLMASI TARİFİ

Gerekli malzeme

Dolmalık Kuzugöbeği Mantarı

100 g Pirinç

1 Tutam Maydanoz

Çam Fıstığı

Kuş Üzümü

Tarçın

Yenibahar

Tuz

Zeytinyağı

MASTERCHEF’TE KUZUGÖBEĞİ MANTAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kuzugöbeği mantar dolması hazırlamak için öncelikle mantarları ılık suyla nazikçe yıkayın ve bir kaba alın. Üzerine sıcak su ekleyerek yaklaşık 15 dakika bekletin. Yumuşayan mantarları süzerek fazla suyunu bırakmasını sağlayın. Bu sırada dolmanın iç harcını hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Soğanı ve maydanozu ince ince doğrayın. Tavaya zeytinyağını alın ve doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından çam fıstıklarını ekleyerek kavurma işlemine devam edin. Karışıma kuş üzümü, tarçın ve yenibaharı ilave edin. Son olarak pirinçleri ekleyip bütün malzemeleri güzelce karıştırın. Pirinçlerin pişmesi için yeterli miktarda su ilave edin ve iç harcı suyunu çekene kadar pişmeye bırakın.

Hazırladığınız iç harcı ocaktan aldıktan sonra bir kaba aktarın. Önceden ince ince doğradığınız taze maydanozları ekleyerek karıştırın. Böylece dolmanın aroması daha da zenginleşecektir. Bir kaşık yardımıyla hazırladığınız harcı kuzugöbeği mantarlarının içine dikkatlice doldurun. Mantarların iç harcını taşırmamaya özen gösterin.

Son aşamada doldurduğunuz kuzugöbeği mantarlarını buharda pişirme yöntemini kullanarak tamamen pişirin. Mantarlar yumuşayıp iç harçla bütünleştiğinde dolmalarınız servise hazır hâle gelecektir. Kendine özgü aroması, kuş üzümünün hafif tatlılığı ve baharatların hoş kokusuyla kuzugöbeği mantar dolması, sofralara farklı bir lezzet taşır.