Nane limon nasıl yapılır, faydaları neler? Grip hastalığına birebir iyi gelen nane limon çayının gerçek tarifi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Son günlerde artan grip hastalıklarına birebir iyi gelen nane limonu hem çocuklar hem yetişkinler tüketebiliyor. Peki, nane limonun faydaları nelerdir, gribe iyi gelir mi ve en doğru nane limon nasıl hazırlanır?
Hepimizin yaptığı hatalardan biri uzun süre yüksek ateşte kaynatmakmış. Uzman isimler uyardı. Gerçek nane limon tarifini uygularken kısık ateşte uzun süre demlemek gerekiyormuş. Bu yöntem ile aroma daha dengeli olur ve içerdiği yararlı enzimler de ortaya çıkar.
Çoğu zaman hepimiz yüksek ateşte uzun süre kaynatmayı tercih ederiz. Yüksek ateşte daha hızlı kaynayacağını düşünürüz. En doğru nane limon yapılışında ise kısık ateş ve uzun demleme yer alıyor.
Herkesin kendince yaptığı nane limon tarifi bulunuyor. Bazısı bol nane bazısı bol limon ve bazısı da farklı tatlandırıcılar kullanıyor. Uzmanların da önerdiği en gerçek nane limon tarifi için gerekli olan malzemeler şöyle:
Hazırladığınız malzemeler ile doğal ve gerçek nane limon tarifine başlayalım.
Nane limonu evde hazırlarken en ideal yapım aşaması için dikkat etmeniz gerekenler vardır. Nane limon pişirme ve demleme sürelerine dikkat!
• Hazırlama: İlk olarak suyu kaynatınız. Ardından nane ve limon parçalarını ekleyin.
• Pişirme: Cezvede nane, limon ve suyu kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynatılmalı.
• Demleme: Kaynadıktan sonra altını kapatın ve yaklaşık 5 dakika demlenmesini bekleyiniz.
Nane limon genelde 5 dakika yüksek ateşte kaynatılarak yapılırken doğru olan yöntem kısık ateşte uzun süre pişirmektir.
Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kaynattıktan sonra demleme süresi de gerekiyor. Hazır olan nane limonu 5-6 dakika demlemesi için kenara bırakınız. Ardından bal ekleyerek tüketebilirsiniz.