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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:02

Nohut yemeğinde et ne zaman eklenir? En lezzetli etli nohut tarifi

Etli nohut yemeğinin lezzetli olması için etin tencereye hangi aşamada eklendiği büyük önem taşıyor. Lokum gibi et ve kıvamında nohut için pişirme sırasına dikkat etmek gerekiyor. Peki etli nohut yaparken et ne zaman eklenir? İşte tam kıvamında etli nohut yemeğinin püf noktaları ve pratik tarifi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Nohut yemeğinde et ne zaman eklenir? En lezzetli etli nohut tarifi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:02

Etli yemeğinde et, nohut eklenmeden önce tencerede mühürlenerek kavrulmalı. Ardından soğan ve salça eklenerek etle birlikte kavrulmalı ve sonrasında nohut ile sıcak su ilave edilmeli. Bu pişirme sırası, etin lezzetini yemeğe vermesine ve nohudun daha kıvamlı olmasına yardımcı oluyor.

HABERİN ÖZETİ

Nohut yemeğinde et ne zaman eklenir? En lezzetli etli nohut tarifi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Etli nohut yemeğinin lezzetli ve kıvamlı olması için etin nohuttan önce mühürlenmesi ve malzemelerin belirli bir sırayla eklenerek pişirilmesi gerekmektedir.
Kuşbaşı et, nohut eklenmeden önce yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar mühürlenerek kavrulmalıdır.
Doğranmış soğan ve salçalar et kavrulduktan sonra eklenip birkaç dakika çevrilmelidir.
Yemekte bir gece önceden ıslatılmış nohut kullanılmalı ve salçadan sonra tencereye eklenmelidir.
Nohut eklendikten sonra sıcak su, tuz ve baharatlar ilave edilmelidir.
Yemek, et ve nohut tamamen yumuşayana kadar kısık ateşte kapağı kapalı şekilde pişirilmelidir.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
  • Et önce tencerede güzelce mühürlenmeli.
  • Soğan ve salça, et kavrulduktan sonra eklenmeli.
  • Bir gece önceden ıslatılan nohut kullanılmalı.
  • Nohut eklendikten sonra yemeğin kıvamına göre sıcak su ilave edilmeli.
  • Et ve nohut tamamen yumuşayana kadar yemek kısık ateşte pişirilmeli.

ETLİ NOHUT YEMEĞİNDE ET NE ZAMAN EKLENİR?

Etli nohut yaparken et, nohut eklenmeden önce tencereye alınmalı. Öncelikle kuşbaşı et yüksek ateşte kısa süre kavrularak mühürlenmeli. Et suyunu bıraktıktan sonra suyunu yeniden çekene kadar pişirilmesi, yemeğin daha lezzetli olmasını sağlıyor. 

Et kavrulduktan sonra doğranmış soğan ve salça eklenerek birkaç dakika birlikte çevrilmeli. Ardından önceden ıslatılmış nohut tencereye alınmalı ve sıcak su eklenerek pişirme işlemine geçilmeli. Bu sıra, etin aromasının yemeğe daha iyi geçmesine yardımcı oluyor.

Nohut yemeğinde et ne zaman eklenir? En lezzetli etli nohut tarifi

ETLİ NOHUT TARİFİ

 Malzemeler:

  • 2 su bardağı nohut
  • 300-400 gram kuşbaşı dana eti
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salças
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 4-5 su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • İsteğe göre pul biber

 Yapılışı:

Nohutları bir gece önceden bol suyla ıslatın. Yemeği hazırlarken tencereyi iyice ısıtıp sıvı yağı ekleyin ve kuşbaşı etleri yüksek ateşte kavurun. Et suyunu salıp yeniden çekmeye başladığında doğranmış soğanı ilave ederek kavurmaya devam edin. Soğanlar yumuşadığında domates ve biber salçasını ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Nohut yemeğinde et ne zaman eklenir? En lezzetli etli nohut tarifi

Suyunu süzdüğünüz nohutları tencereye alın ve malzemelerle birlikte kısa süre çevirin. Ardından sıcak suyu ekleyip tuz ve baharatları ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak et ve nohut tamamen yumuşayana kadar kısık-orta ateşte pişirin. Yemek kıvamını aldığında ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

Nohut yemeğinde et ne zaman eklenir? En lezzetli etli nohut tarifi

ETLİ NOHUT YEMEĞİNİN PÜF NOKTALARI

Etli nohudun daha lezzetli ve kıvamlı olması için pişirme aşamasında birkaç detaya dikkat etmek gerekiyor. 

Etli nohutun lezzetli olması için malzemeleri tencereye ekleme sırasına dikkat etmek gerekiyor. Önce yağ ve kuşbaşı et tencereye alınarak yüksek ateşte kavrulmalı. Et suyunu salıp yeniden çekene kadar pişirilmeli. Ardından doğranmış soğan eklenerek etle birlikte kavrulmalı. Soğan yumuşadığında domates ve biber salçası ilave edilerek birkaç dakika daha kavrulmalı.

Nohut yemeğinde et ne zaman eklenir? En lezzetli etli nohut tarifi

Bir gece önceden ıslatılmış ve suyu süzülmüş nohut, salçadan sonra tencereye eklenmeli. Nohut malzemelerle birkaç dakika çevrildikten sonra sıcak su ilave edilmeli. Tuz ve baharatlar da bu aşamada eklenerek tencerenin kapağı kapatılmalı. Et ve nohut tamamen yumuşayana kadar yemek kısık ateşte pişirilmeli.

Nohut yemeğinde et ne zaman eklenir? En lezzetli etli nohut tarifi

Etli nohutun lezzetli olması için aslında birkaç temel noktaya dikkat etmek yeterli. Eti önce güzelce kavurup ardından soğan, salça ve nohudu eklemek, yemeğin aromasını güçlendiriyor. Siz de bu pişirme sırasını uygulayarak lokum gibi etli, kıvamında ve bol lezzetli bir nohut yemeği hazırlayabilirsiniz. Yanına pilav ve turşuyu da eklediniz mi, sofranın yıldızı hazır!

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ETİKETLER
#nohut
#Domates Salçası
#Yemek Tarifleri
#Kuru Soğan
#Etli Nohut
#Kuşbaşı Dana Eti
#Mavi Kadin
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