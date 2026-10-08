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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 13:29

Ciğer yemek için Edirne'ye gitmeye gerek yok! Evde o meşhur ciğeri yapma yöntemi

Edirne denilince akla gelen ilk lezzetlerden biri elbette ciğerdir. Peki, ciğer yemek için Edirne'ye gitmenize gerek olmadığını biliyor musunuz? Evde meşhur Edirne ciğeri yapmanın yöntemini sizlerle paylaşıyorum. Siz de benim gibi yöresel lezzetler denemeye bayılıyorsanız, bu tarif tam size göre! Araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim yöntemlerle Edirne ciğeri tarifini sizlere adım adım anlatıyorum. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Ciğer yemek için Edirne'ye gitmeye gerek yok! Evde o meşhur ciğeri yapma yöntemi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 13:29

Ciğer yemek için 'ye gitmenize gerek yok! Evde pratik bir şekilde püf noktalarıyla Edirne ciğeri hazırlamanın detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Siz de ciğer yemek için Edirne'ye gitmeyi düşünüyorsanız, araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim meşhur Edirne ciğerini evde yapmayı denemelisiniz. İncecik doğranan ciğerin una bulanıp kızgın yağda kısa sürede pişirilmesiyle hazırlanan bu özel lezzet, sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Doğru tarif ve püf noktalarıyla hazırlayacağınız bu ciğeri evde denemeden geçmeyin. Evde meşhur Edirne ciğeri yapmanın yöntemini sizlerle paylaşıyorum. Benim gibi yöresel lezzetler denemeye bayılıyorsanız, bu tarif tam size göre! Araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim yöntemlerle Edirne ciğeri tarifini sizlere adım adım anlatıyorum. İşte evde meşhur Edirne ciğeri yapma yöntemi...

CİĞER YEMEK İÇİN EDİRNEYE GİTMENİZE GEREK YOK!

İncecik doğranan ciğerlerin una bulanıp kızgın yağda kısa sürede pişirilmesiyle hazırlanan Edirne ciğerinin püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Artık ciğer yemek için Edirne'ye gitmenize gerek yok. Canınız Edirne usulü ciğer çektiyse püf noktaları ve doğru tariflerle tam kıvamında bir lezzet oluşturabilirsiniz. Özellikle yanında kuru biber ve soğanla servis edildiğinde sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Edirne ciğerinin yapılışı hakkında merak edilenleri sizlere adım adım anlatıyorum.

Ciğer yemek için Edirne'ye gitmeye gerek yok! Evde o meşhur ciğeri yapma yöntemi

Doğru malzeme ve birkaç püf noktasıyla evde de çıtır dış yüzeye sahip, yumuşak bir Edirne ciğeri hazırlayabilirsiniz. Hiç şüphesiz Edirne mutfağının en bilinen ve en sevilen lezzetlerinden biri tava ciğeridir. Ciğerin incecik, kağıt gibi doğranmasından dolayı 'yaprak ciğeri' olarak da adlandırılan bu lezzet, büyük bir ilgiyle tüketilen yöresel yemeklerden biri haline gelmiştir. Benim de son zamanlarda merak ettiğim Edirne ciğerini evde yapmayı denedim. Ciğer yemek isteyenler için araştırdığım ve bizzat edindiğim deneyimlerimi paylaşmak istedim.

Ciğer yemek için Edirne'ye gitmeye gerek yok! Evde o meşhur ciğeri yapma yöntemi

Edirne usulü ciğer hazırlamak için ciğerin süt danasından alınmasının tavsiye edildiğini öğrendim. Bu noktada sinirleri alınan, ciğeri çevreleyen zarın etin zedelenmeden çıkarılması gerekir. Yumuşak dokulu ciğerin yaprak gibi doğranabilmesi için kullanılan bıçağında oldukça önemli olduğunu deneyimledim. 

Evde tava ciğeri hazırlarken en önemli noktalardan birinin ciğerin doğru şekilde temizlenmesi ve ince doğranması olduğunu fark ettim. Ciğeri sinir ve zarından ayırdıktan sonra soğuk su içerisinde kanını salması için 1-2 saat boyunca bekletilmesi gerektiğini öğrendim.

Ciğer yemek için Edirne'ye gitmeye gerek yok! Evde o meşhur ciğeri yapma yöntemi

Soğuk suda bekletilen ciğerlerin süzdürülüp kurutulduktan sonra buzdolabının buzluk kısmında dondurup sertleşmesini sağlamak gerektiği de Edirne ciğerinin püf noktaları arasında bulunuyor. Ciğer tava, buzluktan çıkarılan ciğerin ince yaprak dilimler kesilmesi sonucu elde ediliyor. Ciğeri kızartırken tavaya bol yağ koymak ve iyice kızmış olmasını sağlamak büyük önem taşıyor.

Ciğer yemek için Edirne'ye gitmeye gerek yok! Evde o meşhur ciğeri yapma yöntemi

Ciğerlerin un ile fazla bulanmamış olması, aynı zamanda ciğerlerin tavaya tepeleme koyulmaması öneriliyor. Birkaç dakika kızgın yağda çevrilen ciğerlerin fazla yağları süzülüp servis tabağına alınıyor. Edirne usulü tava ciğeri; güneşte kurutulup kızarması sağlanmış acı sivri biberler, temiz bir yağda birkaç dakika kavrulup servis tabağına ilave ediliyor.

EVDE MEŞHUR EDİRNE USULÜ TAVA CİĞERİ YAPILIŞI!

Malzemeler;

  • 500 gr dana ciğeri ( süt danası )

Kızartmak için;

  • Bolca sıvı yağ

Bulamak için;

  • Un  ve tuz
Ciğer yemek için Edirne'ye gitmeye gerek yok! Evde o meşhur ciğeri yapma yöntemi

Hazırlanışı;

  • Ciğerlerinizi dikkatli ve güzel bir şekilde temizleyin.
  • Yukarıda bahsettiğimiz püf noktalarına dikkat ederek, parmak gibi şeritler halinde ve yaprak yaprak dilimleyin.
  • Üzerine bir fiske tuz gezdirin.
  • Ciğerlerinizi bolca un içerisinde unlayın.
  • Fazla unları silkeleyip, tavada kızmış olan bolca yağa atın.
  • Ara ara delikli kepçe ile yağda ters yüz edin veya ciğerlerin üzerine tavadaki kızgın yağdan attırın.
  • Çok kurumasına müsade etmeden ciğerlerinizi kızgın yağ tavasında 3-4 dakika pişirin.
  • Fazla yağlarını delikli kepçe ile süzdürüp, kağıt peçete serilmiş servis tabağına alın.
  • Burada da fazla yağlarını emdirdiğiniz ciğerleri, güneşte kurutulup kızgın yağdan 1-2 dakika kavurduğunuz acı biber ve soğanla servis edin.
  • Afiyet, şifa olsun. 

 

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ETİKETLER
#edirne
#Yemek Tarifleri
#Edirne Ciğeri
#Tava Ciğeri
#Yaprak Ciğeri
#Süt Danası
#Mavi Kadin
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