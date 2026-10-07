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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 13:58

Bayburt’un mis kokulu yöresel tatlı lezzeti! Tarifini komşumdan aldım

Bayburt mutfağının sevilen yöresel tatlılarından ağdalı helva tarifini sizlerle paylaşıyorum. Siz de yöresel tatlar denemeyi seviyorsanız, tarifini komşumdan aldığım ve bizzat deneyimlediğim ağdalı helva tarifini kesinlikle denemelisiniz. Az malzemeyle pratik bir şekilde hazırlanan bu yöresel tatlıya bayılacaksınız. Peki, Bayburt'un meşhur ağdalı helvası nasıl yapılır? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bayburt’un mis kokulu yöresel tatlı lezzeti! Tarifini komşumdan aldım
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 13:58

Daha önce ağdalı helva tarifini duymuş muydunuz? Bayburtlu komşumdan öğrendiğim mis kokulu yöresel tatlı tarifini sizlerle paylaşıyorum. Siz de yöresel lezzetler denemeyi seviyorsanız, tarifini ve püf noktalarını Bayburtlu komşumdan aldığım yöresel ağdalı helva tarifine mutlaka bir şans vermelisiniz. Az malzemeyle hazırlanan ve pratik bir lezzet olarak ön plana çıkan bu yöresel tatlıya bayılacaksınız. Kavrulmuş unun mis kokusu, tereyağının aroması ve şekerin verdiği tatla birlikte ortaya çıkan bu nefis lezzet, kendine hayran bırakacak. Siz de çay saatlerinde farklı bir tat arıyorsanız, ' yöresel tatlısı ağdalı helvayı deneyebilirsiniz. Peki, Bayburt'un meşhur ağdalı helvası nasıl yapılır? İşte tarifini Bayburtlu komşumdan aldığım mis kokulu ağdalı helva tarifi...

BAYBURT'UN MİS KOKULU YÖRESEL TATLI LEZZETİ!

Bayburt'un mis kokulu yöresel tatlı lezzeti ağdalı helva, özellikle son zamanlarda sosyal medyada sıkça karşılaştığım tarifler arasında yer aldı. Bayburt yöresine ait geleneksel tatlılardan biri olan bu lezzeti deneyimlemeden geçemedim. Ana malzemelerinde un, ve şeker bulunan bu yöresel lezzetin tarifini Bayburtlu komşumdan aldım. Her ne kadar az malzemeyle hazırlanan bir tarif olsa da malzemelerin doğru kıvamda bir araya gelmesiyle tamamlanan bu tarifin püf noktalarının olduğunu öğrendim.

Bayburt’un mis kokulu yöresel tatlı lezzeti! Tarifini komşumdan aldım

Ağdalı helva yapımında özellikle unun tereyağında sabırla kavrulması, helvanın hem kokusunu hem de lezzetini belirleyen en önemli aşama olduğunu Bayburtlu komşumdan öğrendim. Bayburt mutfağında geçmişten günümüze aktarılan bu yöresel tatlı tarifini sizlerle de paylaşmak istedim. Gösterişli malzemeler gerektirmeden hazırlanan bu tatlının çay saatlerinde farklı bir alternatif arayanlar için uygun olduğunu keşfettim.

Bayburt’un mis kokulu yöresel tatlı lezzeti! Tarifini komşumdan aldım

AĞDALI HELVA TARİFİ!

Bayburt mutfağının yöresel lezzetlerinden ağdalı helva tarifini Bayburtlu komşumdan öğrendiğim yöntemle sizlere açıklıyorum. Kavrulmuş unun mis gibi kokusu, tereyağı ve şekerin yoğun lezzetiyle ortaya çıkan bu yöresel lezzete bayılacaksınız. Yapımı düşündüğünüzden daha kolay olan ağdalı helva tarifini adım adım anlatıyorum. İşte Bayburt usulü ağdalı helva tarifi...

Bayburt’un mis kokulu yöresel tatlı lezzeti! Tarifini komşumdan aldım

Malzemeler;

  • Helvası için;
  • 125 g tereyağı
  • Yarım su bardağından 1 parmak fazla sıvı yağ
  • 4 su bardağı un
  • 1 küçük tutam tuz

Ağdası için;

  • 2 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Hazırlanışı;

  • Bayburt usulü yöresel ağdalı helva için öncelikle ağdayı hazırlamakla işe başlayın.
  • Şeker ve suyu tencereye alıp orta ateşte kaynatın.
  • Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyip bir tur karıştırın.
  • Ardından ocağı kısın ve karıştırmadan kaynatmaya devam edin. (Ağda kıvamına gelmesine dikkat edin)
  • Ağda yapımında; bir damla şerbeti soğuk su dolu bir bardağa bırakın. Damla suyun içinde dağılmadan toparlanmalı ve elinizle alabileceğiniz yumuşak, esnek bir kıvama gelmeli. Çok sertleşip şeker şekeri gibi katılaşmamalı.
  • Ağda bu kıvama geldiğinde ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Bu noktada hafif ılık olabilir.
  • Diğer yandan helvası için tereyağı ve sıvı yağı geniş bir tencereye alın.
  • Yağ eridikten sonra unu ve bir tutam tuzu ekleyin.
  • Kısık ateşte sürekli karıştırarak yağı hafif çıkana kadar kavurun.
  • Kavurduğunuz unu kaşığa alıp un kaşıkta yayılıyorsa kıvamı olmuş demektir.
  • Ocaktan alın ve tamamen soğumaya bırakın.
  • Soğuyan ağdayı kavrulmuş una ekleyin.
  • Önce kaşıkla karıştırın, ardından elinizle yoğurarak ağdanın ve unun tamamen birbirine geçmesini sağlayın.
  • Helvayı servis tabağına alıp bastırarak şekillendirin.
  • Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.
  • Afiyet, şifa olsun.
Bayburt’un mis kokulu yöresel tatlı lezzeti! Tarifini komşumdan aldım

AĞDALI HELVA TATLISI YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bayburt usulü ağdalı helva tatlınızın lezzetli olabilmesi için belli başlı püf noktalarına dikkat etmeniz gerekmektedir. Bayburtlu komşumdan öğrendiğim ağdalı helva tarifini hazırlarken dikkat ettiğim bazı püf noktaları şu şekilde:

Bayburt’un mis kokulu yöresel tatlı lezzeti! Tarifini komşumdan aldım
  • Helvanın lezzetli olabilmesi için unu yakmadan yeterince kavurmak önemlidir.
  • Şekerli karışım una eklenirken dikkatli olunmalıdır.
  • Ağdalı helva hazırlandıktan sonra birkaç dakika dinlendirilmesi kıvamın oturmasına yardımcı olacaktır.
  • Bu tarifte en önemli aşama ağdanın kıvamıdır.
  • Ağdayı gereğinden fazla sakın kaynatmamak gerekir.
  • Soğuk su testinde damla toparlanmalı ancak sertleşmemelidir. Çünkü ağda soğudukça daha da koyulaşır ve fazla kaynatılırsa helvanın da sertleşmesine neden olabilir.
  • Eğer helva yoğururken kuru ve sert olursa, helvayı tekrar tavaya alıp çok kısık ateşte ısıtın.
  • Üzerine 1-2 yemek kaşığı kaynar su ekleyerek karıştırın.
  • Yumuşayıp toparlandığında tekrar borcama alıp bastırarak şekillendirebilirsiniz.
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#Bayburt
#Yöresel Tatlı
#Tereyağı
#un
#Yemek Tarifleri
#Ağdalı Helva
#Mavi Kadin
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