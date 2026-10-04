Diyarbakırlı komşumdan burma tatlısının en kolay halini öğrendim! Tadı damağımızda kaldı

Özellikle şerbetli tatlı severlerin bayılarak tüketeceği Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısının en kolay halini sizlerle paylaşıyorum. Siz de benim gibi yöresel lezzetler denemeyi seviyor ve farklı bir şerbetli tatlı arıyorsanız, sizin için Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim burma kadayıf tatlısı tarifini kesinlikle denemelisiniz. Güneydoğu Anadolu mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan burma tatlısını püf noktalarıyla adım adım sizlere anlatıyorum. Benim de son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım tatlı tarifleri arasında yer alan Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısının en kolay halini Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim yöntemle açıklıyorum. Peki, Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısının tarifi ne? Burma kadayıf tatlısı nasıl yapılır? İşte tadı damağınızda kalacak Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim burma kadayıf tatlısı tarifi...

BURMA KADAYIF TATLISININ EN KOLAY HALİNİ DİYARBAKIRLI KOMŞUMDAN ÖĞRENDİM!

Şerbetli tatlıların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısının en kolay halini sizlerle paylaşıyorum. Benim de Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim burma kadayıf tatlısını püf noktalarıyla sizlere açıklıyorum. Son zamanlarda yöresel tatlara olan ilgimin bir hayli artış gösterdiği bu dönemde komşumdan Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısını öğrendim. Özellikle Güneydoğu Anadolu mutfağının sevilen tatlılarından biri olan bu burma kadayıf tatlısını denemeden geçemedim.

İncecik açılan tel kadayıfların arasında bolca ceviz konularak hazırlanan bu tatlının sanıldığı kadar zahmetli olmadığını öğrendim. Benim gibi evde pratik bir şekilde Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısı yapmak isteyenler için tarifi Diyarbakırlı komşumdan aldım. Siz de benim gibi yöresel lezzet tutkunuysanız ve sofralarınızda farklı tatlar görmek istiyorsanız, Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısına bir şans verebilirsiniz.

Dilerseniz çayın yanına dilerseniz kahvenin yanına ikram edebileceğiniz burma kadayıf tatlısını, özel gün sofralarında ve bayram günlerinde de gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Çıtır dokusu ve şerbetiyle damaklarda adeta iz bırakan bu tatlıya bayılacaksınız. Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim bu tarifle yöresel tatlı lezzetini üst seviyelere çıkarabilirsiniz.

Siz de benim gibi yöresel lezzetler denemeyi seviyor ve farklı bir şerbetli tatlı arıyorsanız, sizin için Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim burma kadayıf tatlısı tarifini kesinlikle denemelisiniz. Güneydoğu Anadolu mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan burma tatlısını püf noktalarıyla adım adım sizlere anlatıyorum. Peki, Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısının tarifi ne? Burma kadayıf tatlısı nasıl yapılır? İşte tadı damağınızda kalacak Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim burma kadayıf tatlısı tarifi...

TADI DAMAĞINIZDA KALACAK BURMA KADAYIF TATLISI TARİFİ!

Benim de son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım tatlı tarifleri arasında yer alan Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısının en kolay halini Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim yöntemle açıklıyorum. Tadı damağımda kalan ve tekrar tekrar denemek istediğim Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısının tarifini sizlerle paylaşıyorum. İşte tadı damağınızda kalacak Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim burma kadayıf tatlısı tarifi...

Malzemeler

Şerbet için;

3 su bardağı şeker

2 bardak su

10 damla limon

Kadayıf harcı için;

3 su bardağı ince kadayıf

3 su bardağı iri parçacıklı antep fıstığı

Kadayıf dışı için;

Uzun kadayıf

Süslemek için;

Toz antep fıstığı

Tepsinin dibine;

3 dolu yemek kaşığı sade yağ

1 çay kaşığı pekmez

Hazırlanışı