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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 11:00

Diyarbakırlı komşumdan burma tatlısının en kolay halini öğrendim! Tadı damağımızda kaldı

Siz de benim gibi yöresel lezzetler denemeye bayılıyorsanız, Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim burma kadayıf tatlısını kesinlikle denemelisiniz. Tadı damağımda kalan ve tekrar tekrar denemek istediğim Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısının tarifini sizlerle paylaşıyorum. Benim de son zamanlarda büyük bir ilgiyle araştırdığım Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısının tarifini komşumdan öğrendiğim püf noktaları ve en kolay haliyle sizlere adım adım anlatıyorum. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Diyarbakırlı komşumdan burma tatlısının en kolay halini öğrendim! Tadı damağımızda kaldı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 11:00

Özellikle şerbetli tatlı severlerin bayılarak tüketeceği usulü burma kadayıf tatlısının en kolay halini sizlerle paylaşıyorum. Siz de benim gibi yöresel lezzetler denemeyi seviyor ve farklı bir şerbetli tatlı arıyorsanız, sizin için Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim burma kadayıf tatlısı tarifini kesinlikle denemelisiniz. Güneydoğu Anadolu mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan burma tatlısını püf noktalarıyla adım adım sizlere anlatıyorum. Benim de son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım tatlı tarifleri arasında yer alan Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısının en kolay halini Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim yöntemle açıklıyorum. Peki, Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısının tarifi ne? Burma kadayıf tatlısı nasıl yapılır? İşte tadı damağınızda kalacak Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim burma kadayıf tatlısı tarifi...

BURMA KADAYIF TATLISININ EN KOLAY HALİNİ DİYARBAKIRLI KOMŞUMDAN ÖĞRENDİM!

Şerbetli tatlıların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısının en kolay halini sizlerle paylaşıyorum. Benim de Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim burma kadayıf tatlısını püf noktalarıyla sizlere açıklıyorum. Son zamanlarda yöresel tatlara olan ilgimin bir hayli artış gösterdiği bu dönemde komşumdan Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısını öğrendim. Özellikle Güneydoğu Anadolu mutfağının sevilen tatlılarından biri olan bu burma kadayıf tatlısını denemeden geçemedim.

Diyarbakırlı komşumdan burma tatlısının en kolay halini öğrendim! Tadı damağımızda kaldı

İncecik açılan tel kadayıfların arasında bolca ceviz konularak hazırlanan bu tatlının sanıldığı kadar zahmetli olmadığını öğrendim. Benim gibi evde pratik bir şekilde Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısı yapmak isteyenler için tarifi Diyarbakırlı komşumdan aldım. Siz de benim gibi yöresel lezzet tutkunuysanız ve sofralarınızda farklı tatlar görmek istiyorsanız, Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısına bir şans verebilirsiniz.

Diyarbakırlı komşumdan burma tatlısının en kolay halini öğrendim! Tadı damağımızda kaldı

Dilerseniz çayın yanına dilerseniz kahvenin yanına ikram edebileceğiniz burma kadayıf tatlısını, özel gün sofralarında ve bayram günlerinde de gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Çıtır dokusu ve şerbetiyle damaklarda adeta iz bırakan bu tatlıya bayılacaksınız. Diyarbakırlı komşumdan  öğrendiğim bu tarifle yöresel tatlı lezzetini üst seviyelere çıkarabilirsiniz.

Diyarbakırlı komşumdan burma tatlısının en kolay halini öğrendim! Tadı damağımızda kaldı

Siz de benim gibi yöresel lezzetler denemeyi seviyor ve farklı bir şerbetli tatlı arıyorsanız, sizin için Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim burma kadayıf tatlısı tarifini kesinlikle denemelisiniz. Güneydoğu Anadolu mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan burma tatlısını püf noktalarıyla adım adım sizlere anlatıyorum. Peki, Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısının tarifi ne? Burma kadayıf tatlısı nasıl yapılır? İşte tadı damağınızda kalacak Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim burma kadayıf tatlısı tarifi...

Diyarbakırlı komşumdan burma tatlısının en kolay halini öğrendim! Tadı damağımızda kaldı

TADI DAMAĞINIZDA KALACAK BURMA KADAYIF TATLISI TARİFİ!

Benim de son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım tatlı tarifleri arasında yer alan Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısının en kolay halini Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim yöntemle açıklıyorum. Tadı damağımda kalan ve tekrar tekrar denemek istediğim Diyarbakır usulü burma kadayıf tatlısının tarifini sizlerle paylaşıyorum. İşte tadı damağınızda kalacak Diyarbakırlı komşumdan öğrendiğim burma kadayıf tatlısı tarifi...

Diyarbakırlı komşumdan burma tatlısının en kolay halini öğrendim! Tadı damağımızda kaldı

Malzemeler

Şerbet için;

  • 3 su bardağı şeker
  • 2 bardak su
  • 10 damla limon

Kadayıf harcı için;

  • 3 su bardağı ince kadayıf
  • 3 su bardağı iri parçacıklı antep fıstığı

Kadayıf dışı için;

  • Uzun kadayıf

Süslemek için;

  • Toz antep fıstığı

Tepsinin dibine;

  • 3 dolu yemek kaşığı sade yağ
  • 1 çay kaşığı pekmez
Diyarbakırlı komşumdan burma tatlısının en kolay halini öğrendim! Tadı damağımızda kaldı

Hazırlanışı

  • Öncelikle şerbetin yapılışı ile tarife başlayın.
  • Tencerenin içerisine 2 bardak su ekleyin ve 3 su bardağı şekeri ekleyin.
  • Şerbeti kaynayana kadar karıştırın. Daha sonra içerisine 8-10 damla limon damlatın.
  • Şerbetinizi yaklaşık 12 dakika kadar kaynatın ve soğumaya bırakın.
  • Kadayıfın iç harcını hazırlamak için 3 su bardağı parçalanmış kadayıfı bir karıştırma kabına alın.
  • Üzerine 3 su bardağı iri parçacıklı fıstık ekleyin ve bunu karıştırın.
  • Daha sonra kadayıfı pişireceğiniz tepsinin zeminine 3 dolu yemek kaşığı sade yağ ve bir çay kaşığı da pekmez ekleyip tepsinin dibine sürün.
  • Bunu da hazırladıktan sonra uzun tel kadayıfı alıp istediğiniz uzunlukta kesin.
  • Sonrasında içerisine yapmış olduğunuz iç harç olan fıstık ve kadayıf karışımından 1 avuç ekleyin.
  • Burma tatlınızın yandan yandan bükerek şeklini oluşturun.
  • Kadayıfların tamamını bu şekilde yapıp şeklini oluşturduktan sonra tepsiye dizin.
  • Hepsini dizdikten sonra büyük gözlü ocak veya fırında tatlınızı pişirmeye başlayın.
  • Bu aşamada içerisine 2 su bardağı sıvı yağ ekleyin.
  • Tepsiyi çevire çevire pişirin.
  • Kadayıfın alt yüzü 15 dakika piştikten sonra koymuş olduğunuz sıvı yağı süzüp kadayıfı ters çevirin ve diğer yüzünü de 7-8 dakika pişirin.
  • Kadayıflarınız piştikten sonra üzerine oda sıcaklığına gelen şerbetinizi dökün.
  • Tatlınız şerbetini çektikten sonra üzerini toz fıstık ile süsleyin.
  • Afiyet, şifa olsun.

 

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ETİKETLER
#diyarbakır
#şerbet
#antep fıstığı
#Yemek Tarifleri
#Güneydoğu Anadolu Mutfağı
#Burma Kadayıf Tatlısı
#Mavi Kadin
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