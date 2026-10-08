Ekim ayında gökyüzünde adeta şölen havası oluşturacak Orionid meteor yağmuru için nefesler tutuldu. Özellikle gökyüzü meraklılarının büyük bir heyecanla beklediği Orionid meteor yağmurunun burçlara etkisi de merak edildi. Sonbahar mevsiminin en etkileyici astronomik olaylarından biri olan Orionid meteor yağmurunun ne zaman gerçekleşeceği ve Türkiye'den görülüp görülmeyeceği de araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda gök olaylarını takip eden kişilerin gündeminde yer alan Orionid meteor yağmuru hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. Peki, Orionid meteor yağmuru burçlara etkisi nedir? Orionid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Orionid meteor yağmuru ne zaman görülecek? İşte Orionid meteor yağmuru hakkında bilinmeyenler...

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Orionid meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan bir meteor yağmurudur. Özellikle her yıl ekim ayında görülmeye değer manzaralar oluşturan Orionid meteor yağmuru, yılın en güzel meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilir.

Her yıl ekim ayının ortasında zirve yapan Orionid meteorları hem parlaklıkları hem de hızlarıyla bilinir. Oldukça hızlı oldukları bilinen bu meteorlar, Dünya atmosferine saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla girerler.

Halley Kuyruklu Yıldızı'nın bıraktığı toz ve parçacıklardan oluşan Orionid meteor yağmurunda küçük parçalar atmosfere yüksek hızla girdiğinden dolayı sürtünme sonucunda gökyüzünde ışıklı izler meydana geliyor. Orionid meteor yağmuru, diğer bir adıyla Avcı meteor yağmuru olarak da adlandırılıyor.

Gece gökyüzündeki en parlak yıldızlardan bazılarıyla çevrelenen ve bu gösterişli meteorlar için muhteşem bir arka plan oluşturan Orionid meteor yağmuru, adını meteorların gökyüzünde Orion yani Avcı Takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi görünmesinden alıyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Büyük bir merakla beklenen Orionid meteor yağmuru 2026 yılında genel olarak 2 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında aktif olarak gerçekleşecek. NASA tarafından yayımlanan gök olayları takvimine göre Orionid meteor yağmuru, 21-22 Ekim tarihlerinde en yüksek zirvesine ulaşacak.

21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece en yüksek seviyeye ulaşacak olan Orionid meteor yağmuru için en iyi gözlem gece yarısından sonraki saatler ve özellikle sabaha karşı olarak ön plana çıkacak.

NASA, Orionid meteor yağmuru özellikle 21 Ekim gecesi ile 22 Ekim sabahı arasında zirveye ulaşacağını belirtiyor. Aynı zamanda uygun ve karanlık gökyüzü koşullarında saatte yaklaşık 10 ila 20 meteor görmenin mümkün olabileceği söyleniyor. Orionid meteor yağmurunun görülebilmesi için Ay'ın parlaklığının da dikkate alınması gerekiyor.

Ay'ın gökyüzünü aydınlatması sönük meteorların görülmesini zorlaştırabileceğinden dolayı Ay'ın batmasından sonraki saatlerin gözlem yapmak için tercih edilmesi öneriliyor. Atmosferde yaklaşık 66 kilometre/saniye hızla ilerleyen oldukça hızlı meteorlar arasında yer alan Orionid meteorlarını izlemek için en uygun zaman aralığının 03.00 ile 06.00 saatleri arasında olması bekleniyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Hem Kuzey hem de Güney Yarım Küre'den izlenebilen Orionid meteor yağmuru Türkiye'den de gözlemlenebilecek. NASA tarafından yapılan izlenme tavsiyesine göre; Orionid meteor yağmuru, en güzel şehirden ve sokak lambalarından uzakta bir alanda görülebilecek. Türkiye'de şehir ışıklarından uzak, mümkün olduğunca karanlık bölgelerde gözlem yapmak Orionid meteor yağmurlarını en güzel şekilde izlemek adına büyük önem taşıyor.

Bu noktada Ay'ın parlaklığı gözlemleri bir miktar zorlaştırabiliyor. 2026 meteor yağmuru takvimine göre; 21 ve 22 Ekim gecesinde Ay'ın parlaklığı yaklaşık yüzde 78,9 olacak. Ay'ın 03.01 itibarıyla batması bekleniyor. Bu nedenle Ay battıktan sonra, sabaha karşı vakitte daha fazla meteor görmek mümkün olabiliyor.

Orionid meteor yağmuru çıplak gözle izlenebiliyor. Teleskopa ihtiyaç duyulamayan bu meteor yağmurunda şehir ışıklarından uzak ve gökyüzünü geniş açıyla görebileceğiniz bir noktayı tercih etmeniz gerekiyor. Özellikle sessiz, karanlık ve açık alanlar tercih edilmesi seyir zevkini üst seviyelere çıkarıyor.

Şehir dışındaki kırsal alanlar, yüksek rakımlı bölgeler, sahiller ve deniz kenarları, milli parklar ve doğa koruma alanları Orionid meteor yağmurunu Türkiye'den izleyebileceğiniz noktalar arasında yer alıyor. Aynı zamanda Orionid meteor yağmurunun Türkiye'de en iyi izlenebilecek yerleri arasında; Kapadokya, Kaz Dağları, Antalya sahilleri, Karadeniz yaylaları ve Muğla çevresi bulunuyor. İstanbul’da ise ışık kirliliğinin daha az olduğu Ağva, Şile, Polonezköy ve Silivri gibi bölgeler, Orionid meteor yağmurunu izlemek için ideal konumlar arasında yer alıyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURUNUN BURÇLARA ETKİSİ NELER?

Orionid meteor yağmuru, Dünya'nın Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı parçacıkların oluşturduğu akıntıdan geçmesi sonucu meydana gelen astronomik olaylardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte astrolojik yorumlarda gökyüzündeki dikkat çekici olaylar sembolik anlamlarla ilişkilendirilebiliyor. Orionid meteor yağmuru da bazı astrolojik yorumlarda yenilenme, eskiyi geride bırakma, ani farkındalıklar ve yeni kararlar temalarıyla ilişkilendirilebiliyor.

Ay'ın Balık burcuna geçmesi, Venüs ve Merkür'ün Akrep'teki konumuyla birlikte astrolojik açıdan su grubunu öne çıkarıyor. Böylece Balık, Akrep ve Yengeç burçları için dilekler, sezgiler ve duygusal kararların daha fazla önem kazanacağı bir gece bekleniyor. Ay'ın Kova'dan çıkarak Balık burcuna geçmesi, Güneş'in ise Terazi'den Akrep burcuna geçmesi burçlar üzerinde çeşitli değişiklikleri de beraberinde getiriyor.

Venüs ve Merkür'ün Akrep'te bulunacağı bu dönemde Venüs retro hareketini sürdürürken, Merkür retrosu ise 24 Ekim'de kendini gösterecek. Böylece Orionid meteor yağmurunun zirveye çıkacağı 21-22 Ekim gecesinde burçlar çeşitli astrolojik yorumlarda ön plana çıkacak. Peki Orionid meteor yağmurunun burçlara etkisi neler? İşte Orionid meteor yağmurunun burçlara etkisi...