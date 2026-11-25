Patates kızartması, kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı arasında kendine yer buluyor. Ancak kızartma esnasına patateslerin dağılması ya da fazla yağ çekmesi gibi sorunlar herkesin başına gelebiliyor. Çünkü kızartma sırasında yapılan ufak tefek hatalar kızartmanın seyrini değiştirebiliyor. O yüzden de patates kızartmadan önce mutlaka bunu yapmanız gerekiyor. Çıtırlığıyla adeta sizleri şaşkınlığa uğratacak olan patates kızartmasının püf noktası çok kolay olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Patatesleri kızartmadan önce mutlaka bunu yapın! Çıtırlığı şaşırtacak Patates kızartmasının dağılmasını veya fazla yağ çekmesini önleyerek çıtır olmasını sağlamanın püf noktaları paylaşılıyor. Patatesleri kesmeden önce eşit orantıda doğramak önemlidir. Doğranan patatesleri bir kapta üzerini geçecek kadar su ile yarım saat bekletmek, fazla nişastayı alarak daha iyi kızarmasına yardımcı olur. Patatesleri sudan çıkardıktan sonra peçete ile iyice kurulamak, yağ sıçramasını önler ve çıtırlığı artırır. Kızartma yağının sıcaklığı önemlidir; ne çok az ne de aşırı kızgın olmalıdır. Çıtır patatesler için iki aşamalı pişirme yöntemi önerilir: önce içini pişirmek, sonra bir süre dinlendirip tekrar kızartarak dışını çıtırlaştırmak. Tuzun kızartma yağına atılmaması gerekir çünkü bu, patatesin fazla yağ çekmesine neden olur.

PATATESLERİ KIZARTMADAN ÖNCE MUTLAKA BUNU YAPIN!

Patates kızartırken illaki hepinizin başına gelmiştir. Fazla yağ çekmesi ya da pişerken dağılması gibi sorunlar ile kızartma yaparken çıtırlığını kaybetmesi gibi durumlar meydana gelebiliyor. Özellikle de kahvaltıların olmazsa olmazları arasında kendine bir yer bulan patates kızartmaları, güzel olmadığı zaman moral bozucu olabiliyor.

Burada patatesleri kızartmadan önce uygulayacağınız birkaç püf noktası işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Öncelikle patatesleri kesme şeklinizin düzeltilmesi gerekiyor. Hepsini mümkün olduğunca doğru orantılı kesilmesi lazım. Eğer eşit bir şekilde doğranmayan patatesler istenilen etkiyi çoğu zaman vermez.

Daha sonrasında kesilen patatesleri geniş bir kaba almalısınız. Geniş bir kapta üzerine su gelecek şekilde yıkanması gerekiyor. Patatesler burada bir yarım saat beklemelidir. Çünkü patateste bulunan fazla nişasta bu şekilde suya geçerek patatesin daha iyi kızarmasına yardımcı olur. Suyu süzdükten sonra bir peçete yardımıyla da güzelce kalan suyu süzmek önemli oluyor.

Çünkü aşırı fazla suda kalan patateslerin dış düzeyleri güzelce kurulanmazsa hızlı bir şekilde çıtırlaşma mümkün olmayabilir. Patateslerin üzerinde kalan su eğer sıcak yağ ile temas ederse yağın sıçraması gibi durumlar meydana gelebilir. Buraya kadar her işlemi doğru yaptıysanız gelelim kızartma yağının püf noktalarına.

Patatesleri kızartmak için kesinlikle yağın da derecesi çok önemli. Eğer yağı tam ısıtmadan patatesleri içerisine atarsanız patatesler pişmez, pişse de fazla yağı çeken patatesler yumuşak ve yağlı bir his oluşturur. Yağın aşırı kızgın olması da dış kısmının hızlıca renk almasına neden olacağından kötü bir duruma neden olabilir.

ÇITIRLIĞI ŞAŞIRTACAK

Patateslerinizin çıtır olmasını istiyorsanız kesinlikle iki aşamalı pişirme yöntemini kullanmalısınız. Burada ilk aşamada Patateslerin tamamen kızarmasını, içlerinin pişmesini sağlayacak olan kızartma yöntemidir. Kızartmak için atılan patatesleri biraz kızarttıktan sonra yağın içinden alıp bir süre dinlendirmeniz gerekiyor.

İkinci aşamada da patatesler tekrardan yağa atılıyor ve bu aşamada dış yüzeyler daha da kızararak çıtır olmasına yardımcı oluyor. Burada yine dikkat edilmesi gerekenler var. Bunlardan biri de tuz. Patates kızartmasında tuz konumu genellikle kızartma yağının içinde atılıyor. Bunun yapılmaması lazım. Çünkü bu durum yağın fazla çekmesine neden oluyor.