Patates kızartması, hem sokak lezzetlerinin hem de ev mutfaklarının vazgeçilmezlerinden biri. Ancak çıtır çıtır, altın sarısı ve içi yumuşacık patatesler yapmak sanıldığı kadar basit değil. Ustalar, kızartmanın püf noktalarından biri olarak soda kullanımını öne çıkarıyor. İşte patates kızartmasında soda kullanmanın sırları ve uzman görüşleri.

HABERİN ÖZETİ Patates kızartmasında soda detayı! Ustalardan sırlar Patates kızartmasının daha çıtır ve yumuşak olması için soda kullanımı, ustaların tavsiyeleriyle evlerde de uygulanabilir hale geliyor. Patates kızartmasında soda kullanımı, kabarcık yapısı sayesinde dışını çıtır, içini yumuşak tutuyor. Soda, patatesin yüzeyindeki nişastayı hafifçe çözerek daha dengeli bir çıtırlık sağlıyor. Profesyonel aşçılar, patatesleri doğradıktan sonra nişastadan arındırmak için soğuk suda bekletmeyi ve ardından bir miktar sodaya batırıp 10-15 dakika bekletmeyi öneriyor. Soda işleminden sonra patateslerin kağıt havlu ile iyice kurulanması gerektiği belirtiliyor. Ustalar, patatesleri önce düşük, sonra yüksek sıcaklıkta olmak üzere iki aşamalı kızartmayı tavsiye ediyor. Soda kullanımında az miktarda soda kullanılması, patateslerin iyice kurulanması, doğru yağ sıcaklığı ve kızartma sonrası taze tuz/baharat eklenmesi gibi noktalara dikkat edilmesi gerekiyor.

PATATES KIZARTMASINDA SODA DETAYI

Patates kızartmasında soda kullanmak, özellikle son yıllarda sosyal medyada da sıkça gündeme geliyor. Soda, kabarcık yapısı sayesinde patateslerin dışının daha çıtır, içinin ise yumuşak kalmasını sağlıyor. Ustalar, bu yöntemi “küçük ama etkili bir dokunuş” olarak tanımlıyor.



Soda, patateslerin yüzeyindeki nişastayı hafifçe çözerek kızartma sırasında daha dengeli bir çıtırlık elde edilmesine yardımcı oluyor. Uzmanlar, bu yöntemin özellikle evde yapılan kızartmalarda fark yaptığını belirtiyor.



USTALARIN ÖNERDİĞİ HAZIRLIK AŞAMALARI

Profesyonel aşçılar, patatesleri kızartmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı detaylar paylaşıyor:

1. Doğrama ve Yıkama: Patatesler önce eşit boyutlarda kesilmeli, ardından nişastadan arındırmak için soğuk suda bekletilmeli.

2. Soda ile Bekletme: Patatesler, bir miktar sodaya batırılarak 10-15 dakika bekletilir. Bu süreç, patateslerin dış yüzeyini hafifçe gevşetip kabarcıklı bir yapı kazandırır.



3. Kurulama: Soda işleminden sonra patatesler kağıt havlu ile iyice kurulanmalı; aksi takdirde kızartma sırasında yağ sıçramasına ve cıvık bir dokuya yol açabilir.

4. İki Aşamalı Kızartma: Ustalar, patatesleri önce düşük sıcaklıkta, ardından yüksek sıcaklıkta kızartmayı öneriyor. Bu yöntem hem içi yumuşak hem de dışı çıtır patatesler elde edilmesini sağlıyor.



SODA KULLANAN RESTORANLAR VE POPÜLERLİĞİ

Özellikle büyük şehirlerdeki bazı restoranlar ve fast food zincirleri, patates kızartmalarında soda kullanımını menülerine dahil etmeye başladı. İstanbul ve Ankara’da bazı patates ustaları, soda yöntemi sayesinde çıtırlık ve lezzet açısından fark oluşturduklarını belirtiyor.

Sosyal medyada paylaşılan kısa videolar, evde bu yöntemi denemek isteyenler için yol gösterici oluyor. “Evde patates kızartması artık sokak lezzetleriyle yarışıyor” yorumları sıkça görülüyor.

SODA KULLANMANIN PÜF NOKTALARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, soda kullanımında bazı noktalara dikkat edilmesini öneriyor:

• Asla fazla miktarda soda kullanılmamalı az miktar yeterli.

• Soda ile bekletilen patatesler mutlaka iyice kurulanmalı.

• Kızartma yağının sıcaklığı doğru ayarlanmalı çok sıcak yağ, patateslerin içinin pişmesini engelleyebilir.

• Lezzeti artırmak için kızartma sonrası tuz ve baharatlar taze eklenmeli.



EVDE PROFESYONEL LEZZET

Patates kızartmasında soda kullanımı, küçük bir dokunuş gibi görünse de lezzet ve çıtırlık açısından büyük fark oluşturuyor. Ustalar, bu yöntemi özellikle evde yapılan patateslerde öneriyor. “Doğru kesim, soda bekletme ve uygun kızartma sıcaklığı ile çıtır ve yumuşak patatesler mümkün” diyen aşçılar, herkesin evde restoran kalitesinde patates yapabileceğini belirtiyor.



Evde denemek isteyenler için önerilen reçete basit: Patatesleri doğru şekilde doğrayın, kısa süre soda ile bekletin, iyice kurulayın ve iki aşamalı kızartmayı uygulayın. Sonuç, hem gözle hem damakla fark edilecek kadar lezzetli bir patates kızartması olacak.