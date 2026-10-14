Petek temizliği ne zaman yapılmalı? Faturayı düşürecek sıcaklığı artıracak formül!

Soğuklar bastırmadan petek temizliğinizi ne zaman yapmanız gerektiğini sizlere adım adım anlatıyorum. Siz de faturayı düşürecek ve sıcaklığı artıracak formüllerin hangileri olduğunu merak ediyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu bilgiler peteklerinizi açmadan kesinlikle uygulamalısınız.

Petek temizliği için belirli uygun dönemler bulunmaktadır.

Sonbahar ayları petek temizliği için uygun zamanlar arasındadır.

Eylül ve ekim aylarında kombi ve petek bakımı yaptırmak gerekir.

Petek temizliği kış aylarında yaşanabilecek ısınma sorunları karşı hazırlıklı olmayı sağlar.

Petek temizliği, peteklerin performansına göre değişiklik gösterebilir.

Düzenli bakım ve temizlik yaptırmak olası sorunların erken fark edilmesine yardımcı olur.

PETEK TEMİZLİĞİ NE ZAMAN YAPILMALI?

Havaların soğuması ve kış aylarının git gide etkili olmasıyla birlikte petekler de ısınmaya başladı. Fakat birçok kişi kombinin derecesini yükseltmesine rağmen peteklerin yeterince ısınmadığından şikayetçi olduklarını dile getirdi. Peteklerin yeterince ısınmadığı durumlarda ısıtma sisteminin kontrol edilmesi gerekebilir.

Petek temizliği bu noktada kalorifer sisteminin daha verimli çalışmasına yardımcı olan bakım tekniklerinden biridir. Peki, petek temizliği ne zaman yapılmalı? Petek temizliği için en uygun dönem, sıcaklıkların düştüğü ve kaloriferlerin düzenli olarak çalışmaya başlanmadığı sonbahar aylarıdır. Özellikle eylül ve ekim ayları petek temizliği için oldukça uygun bir zamandır.

Kış aylarında yaşanabilecek ısınma sorunlarına karşı hazırlıklı olmak adına petek temizliğinin ihmal edilmemesi gerekir. Petek temizliğinin her yıl yapılmasına dair net ve genel bir kural bulunmasa da düzenli olarak yapılan temizlik; olası soruların erken fark edilmesine yardımcı olacaktır. Peteklerinizin temizlik ihtiyacı ise suyun kalitesine, tesisatın durumuna, sistemin kullanım süresine ve peteklerin performansına göre değişiklik gösterir.

PETEKLERİNİZİN TEMİZLENMESİ GEREKTİĞİNİ GÖSTEREN BELİRTİLER NELERDİR?

Sizin de kombiniz çalıştığı halde petekleriniz yeterince ısınmıyorsa, bu durum her zaman peteklerin kirli olduğu anlamına gelmeyebilir. Fakat bazı belirtiler doğalgaz tesisatınızın kontrol edilmesi gerektiğini gösterebilir. Petek temizliği ve tesisatın kontrol edilmesini gerektirecek başlıca belirtiler şunlardır:

Peteğin alt kısmının soğuk kalması

Peteklerin normalden geç ısınması

Bazı odaların diğerlerinden daha soğuk olması

Isınma performansının önceki dönemlere göre düşüş göstermesi

Bu ve bunun gibi belirtilerle karşı karşıya kaldığınız da öncelikli olarak sorunun hangi durumdan kaynaklandığını belirlemelisiniz. Bu belirtilerin herhangi birini yaşıyorsanız, doğrudan kimyasal petek temizliğine hemen başvurmamalısınız.

PETEK TEMİZLİĞİ DOĞALGAZ FATURASINI DÜŞÜR MÜ?

Petek temizliği, doğrudan her evde doğalgaz tüketimini mutlaka azalttığı anlamına gelmez. Tesisatta tortu birikmesi nedeniyle su dolaşımının bozulduğu durumlarda ısıtma verimliliğinin iyileşmesine yardımcı olan petek temizliği, doğalgaz faturasını düşürmede etkili bir yöntem olabilir.

Kombinin evi ısıtmak için daha uzun süre çalışmasının önüne geçen petek temizliği, aynı zamanda tasarruf miktarını da etkiler. Fakat bu noktada tasarruf miktarı; kombinin verimliliğine, evin yalıtımına, tesisatın mevcut durumuna ve kullanım alışkanlıklarına göre farklılık gösterir. Bu noktada tesisatta belirgin bir sorun yoksa sadece petek temizliği yaptırmak faturada başlıca düşüş sağlamayabilir.

DOĞALGAZ FATURASINI DÜŞÜRECEK SICAKLIĞI ARTIRACAK FORMÜLLER NELER?

Siz de benim gibi soğuk havalarda ve kış aylarında hem evinizin sıcaklığını korumak hem de enerji tüketimini kontrol altına almak istiyorsanız, doğalgaz faturasını düşürecek, sıcaklığı artıracak bu formülleri uygulamalısınız. Peki, faturayı düşürecek sıcaklığı artıracak formüller neler? İşte faturayı düşürecek sıcaklığı artıracak başlıca formüller:

Peteklerin önünü kapatmayın

Peteklerde hava olup olmadığını kontrol ettirin

Kombi bakımını düzenli olarak yaptırın

Oda sıcaklığınızı ihtiyacınıza göre ayarlayın

Kapı ve pencerelerdeki ısı kayıplarını azaltın

UZMANLAR PETEK TEMİZLİĞİ HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR?

Elazığ'da tesisat ustası olarak görev yapan Metehan Yılmaz, petek temizliğinin kış öncesi dönemde hem yakıt tasarrufu hem de daha verimli ısınma için şart olduğunu dile getiriyor. Yılmaz, temizlik sırasında peteklerden petrol gibi koyu bir kir çıktığı görülüyorsa, bu işlemin iki yılda bir yapılmasıyla yüzde 30'a kadar tasarruf sağlanabileceğini ifade ediyor.

Petek temizliği için en uygun dönem, kaloriferlerin yoğun kullanılmaya başlanmasından önceki sonbahar aylarıdır. Ancak doğalgaz faturasını düşürmenin tek yolu elbette petek temizliği değildir. Kombi bakımı, doğru sıcaklık ayarları, evin ısı yalıtımının iyileştirilmesi ve peteklerinin önünün açık tutulması daha verimli ısınmaya yardımcı olur.