Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Keşfet
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:00

Havalar soğudu! Petekleri açmadan bir kez daha düşünün, gizli gizli yatağa giren yaratıklar

Havaların serinlemesiyle birlikte evlerde pencereler daha az açılmaya, kalın battaniyeler ve kışlık yatak takımları yeniden kullanılmaya başlıyor. Ancak sonbahar ve kış aylarında kapalı kalan odalar, yeterince havalandırılmadığında yatak odasında nemin yükselmesine neden olabiliyor. Bu durum ise çıplak gözle görülmeyen toz akarları için uygun bir ortam oluşturabiliyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Havalar soğudu! Petekleri açmadan bir kez daha düşünün, gizli gizli yatağa giren yaratıklar
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:00

Express.co.uk/ sitesinde yer alan habere göre; Gece yatağa girdiğinizde cildinizde kaşıntı, kızarıklık veya tahriş fark ediyorsanız bunun nedenlerinden biri toz akarlarına karşı gelişen alerjik reaksiyonlar olabilir. Yatak, yorgan, yastık ve halı gibi tekstil ürünlerinde bulunabilen bu mikroskobik canlılar, özellikle nemli ve sıcak ortamlarda daha kolay çoğalabiliyor.

SONBAHAR GELİNCE YATAK ODASINDA NELER DEĞİŞİYOR?

Sonbaharla birlikte dışarıdaki sıcaklık düşerken evlerde geçirilen süre artıyor. Pencerelerin daha kısa sürelerle açılması, kaloriferlerin devreye girmesi, duş ve yemek sırasında oluşan buharın içeride kalması evin nem dengesini değiştirebiliyor.

Havalar soğudu! Petekleri açmadan bir kez daha düşünün, gizli gizli yatağa giren yaratıklar

Özellikle yatak odasında hava dolaşımının yetersiz olması, nemin yükselmesine yol açabiliyor. Toz akarları ise sıcak ve nemli ortamları tercih ediyor. Bu nedenle sonbahar aylarında yatak odasının düzenli olarak havalandırılması önem taşıyor.

Toz akarları insanları ısıran böcekler değil. Asıl sorun, hassas kişilerde alerjik şikâyetlere yol açabilen dışkı parçacıkları ve vücut kalıntıları. Bu parçacıklar havaya karıştığında burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, öksürük veya ciltte kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor.

Havalar soğudu! Petekleri açmadan bir kez daha düşünün, gizli gizli yatağa giren yaratıklar

YATAĞINIZI HAVALANDIRMAK KÜÇÜK AMA ETKİLİ BİR ADIM

Yatak odasında nemi azaltmanın en kolay yollarından biri düzenli havalandırma. Özellikle hava koşulları uygunsa sabahları pencereyi bir süre açmak, odada biriken nemli havanın dışarı çıkmasına yardımcı olabilir. Yatağı toplarken de hemen üzerine ağır bir örtü kapatmak yerine bir süre havalandırmak tercih edilebilir. Gece boyunca terleme nedeniyle yatağın ve çarşafların içinde nem birikebilir. Bu nedenle yatak odasının havasını değiştirmek, nemin kontrol altında tutulmasına katkı sağlar.

Banyo yaptıktan sonra oluşan buharın yatak odasına yayılmasını önlemek de önemlidir. Banyoyu havalandırmak, yemek pişirirken mutfak aspiratörünü kullanmak ve evin genel hava dolaşımını sağlamak nem kontrolünü kolaylaştırabilir.

Havalar soğudu! Petekleri açmadan bir kez daha düşünün, gizli gizli yatağa giren yaratıklar

ÇARŞAFLARI HAFTALARCA BEKLETMEYİN

Toz akarlarını azaltmak için yalnızca pencere açmak yeterli değil. Yatak takımlarının düzenli temizlenmesi de gerekiyor. Çarşaf, yastık kılıfı ve nevresim gibi ürünlerin düzenli aralıklarla yıkanması, biriken deri parçacıkları ve diğer kalıntıların uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Özellikle alerjisi olan kişilerde yatak takımlarının daha sık değiştirilmesi gerekebilir. Yıkama sırasında kumaşın bakım etiketindeki talimatlara uyulmalı. Uygun olan ürünlerde yüksek sıcaklıkta yıkama tercih edilebilir. 60 derece civarındaki sıcaklık, yıkama sırasında akarların azaltılmasına yardımcı olabilir.

Yatak, yorgan ve yastıkların bakım talimatları da ayrıca kontrol edilmeli. Her ürün yüksek sıcaklıkta yıkanamayacağı için etikette belirtilen sıcaklık ve kurutma koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Havalar soğudu! Petekleri açmadan bir kez daha düşünün, gizli gizli yatağa giren yaratıklar

YORGAN VE YASTIKLARI DA UNUTMAYIN

Çarşafların sık değiştirilmesi önemli olsa da yalnızca çarşaflara odaklanmak yeterli değil. Yastık, yorgan ve yatak da zaman içerisinde ter, deri döküntüleri ve toz biriktirebilir. Bu nedenle yastık ve yorganların üretici talimatlarına göre temizlenmesi, yatak yüzeyinin ise uygun bir elektrikli süpürgeyle düzenli olarak temizlenmesi faydalı olabilir. Alerjisi bulunan kişiler için akar geçirmeyen yatak ve yastık kılıfları da seçenekler arasında bulunuyor. Yatak odasında halı, kalın perde ve çok sayıda kumaş eşya bulunması da toz birikimini artırabilir. Bu ürünlerin düzenli temizlenmesi, yatak odasının genel hijyeninin korunmasına yardımcı olur.

Havalar soğudu! Petekleri açmadan bir kez daha düşünün, gizli gizli yatağa giren yaratıklar

EVİNİZDEKİ NEM ORANINA DİKKAT EDİN

Toz akarlarıyla mücadelede en önemli konulardan biri nem kontrolü. Özellikle çamaşırların evin içinde kurutulması, duş, yemek pişirme ve yetersiz havalandırma nedeniyle ortam havasındaki nem artabiliyor.
Evin sürekli nemli kaldığı fark ediliyorsa bir nem ölçer kullanılarak ortam takip edilebilir. Gerekli durumlarda nem alma cihazlarından da yararlanılabilir. Ancak amaç havayı aşırı kurutmak değil, sağlıklı bir iç ortam dengesi sağlamaktır.

Pencereleri açmak mümkün değilse mekanik havalandırma veya uygun bir nem alma cihazı alternatif olabilir. Özellikle yoğun nem ve yoğuşma görülen evlerde sorunun kaynağının belirlenmesi de önem taşıyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toz alırken ıslak bez kullananlara kötü haber: Temizlik yapıyorum derken aslında bakın neye davetiye çıkarıyorsunuz!
Geceleri sıcaktan uyuyamayanlara müjde! Yüzyıllardır uygulanan 'Mısır Yöntemi' ile yatak odanız buz gibi olacak
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#yatak odası
#Nem
#Toz Akarları
#Keşfet
#Alerjik Reaksiyonlar
#Çarşaflar
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.