Havalar soğudu! Petekleri açmadan bir kez daha düşünün, gizli gizli yatağa giren yaratıklar

Express.co.uk/ sitesinde yer alan habere göre; Gece yatağa girdiğinizde cildinizde kaşıntı, kızarıklık veya tahriş fark ediyorsanız bunun nedenlerinden biri toz akarlarına karşı gelişen alerjik reaksiyonlar olabilir. Yatak, yorgan, yastık ve halı gibi tekstil ürünlerinde bulunabilen bu mikroskobik canlılar, özellikle nemli ve sıcak ortamlarda daha kolay çoğalabiliyor.

SONBAHAR GELİNCE YATAK ODASINDA NELER DEĞİŞİYOR?

Sonbaharla birlikte dışarıdaki sıcaklık düşerken evlerde geçirilen süre artıyor. Pencerelerin daha kısa sürelerle açılması, kaloriferlerin devreye girmesi, duş ve yemek sırasında oluşan buharın içeride kalması evin nem dengesini değiştirebiliyor.

Özellikle yatak odasında hava dolaşımının yetersiz olması, nemin yükselmesine yol açabiliyor. Toz akarları ise sıcak ve nemli ortamları tercih ediyor. Bu nedenle sonbahar aylarında yatak odasının düzenli olarak havalandırılması önem taşıyor.

Toz akarları insanları ısıran böcekler değil. Asıl sorun, hassas kişilerde alerjik şikâyetlere yol açabilen dışkı parçacıkları ve vücut kalıntıları. Bu parçacıklar havaya karıştığında burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, öksürük veya ciltte kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor.

YATAĞINIZI HAVALANDIRMAK KÜÇÜK AMA ETKİLİ BİR ADIM

Yatak odasında nemi azaltmanın en kolay yollarından biri düzenli havalandırma. Özellikle hava koşulları uygunsa sabahları pencereyi bir süre açmak, odada biriken nemli havanın dışarı çıkmasına yardımcı olabilir. Yatağı toplarken de hemen üzerine ağır bir örtü kapatmak yerine bir süre havalandırmak tercih edilebilir. Gece boyunca terleme nedeniyle yatağın ve çarşafların içinde nem birikebilir. Bu nedenle yatak odasının havasını değiştirmek, nemin kontrol altında tutulmasına katkı sağlar.

Banyo yaptıktan sonra oluşan buharın yatak odasına yayılmasını önlemek de önemlidir. Banyoyu havalandırmak, yemek pişirirken mutfak aspiratörünü kullanmak ve evin genel hava dolaşımını sağlamak nem kontrolünü kolaylaştırabilir.

ÇARŞAFLARI HAFTALARCA BEKLETMEYİN

Toz akarlarını azaltmak için yalnızca pencere açmak yeterli değil. Yatak takımlarının düzenli temizlenmesi de gerekiyor. Çarşaf, yastık kılıfı ve nevresim gibi ürünlerin düzenli aralıklarla yıkanması, biriken deri parçacıkları ve diğer kalıntıların uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Özellikle alerjisi olan kişilerde yatak takımlarının daha sık değiştirilmesi gerekebilir. Yıkama sırasında kumaşın bakım etiketindeki talimatlara uyulmalı. Uygun olan ürünlerde yüksek sıcaklıkta yıkama tercih edilebilir. 60 derece civarındaki sıcaklık, yıkama sırasında akarların azaltılmasına yardımcı olabilir.

Yatak, yorgan ve yastıkların bakım talimatları da ayrıca kontrol edilmeli. Her ürün yüksek sıcaklıkta yıkanamayacağı için etikette belirtilen sıcaklık ve kurutma koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor.

YORGAN VE YASTIKLARI DA UNUTMAYIN

Çarşafların sık değiştirilmesi önemli olsa da yalnızca çarşaflara odaklanmak yeterli değil. Yastık, yorgan ve yatak da zaman içerisinde ter, deri döküntüleri ve toz biriktirebilir. Bu nedenle yastık ve yorganların üretici talimatlarına göre temizlenmesi, yatak yüzeyinin ise uygun bir elektrikli süpürgeyle düzenli olarak temizlenmesi faydalı olabilir. Alerjisi bulunan kişiler için akar geçirmeyen yatak ve yastık kılıfları da seçenekler arasında bulunuyor. Yatak odasında halı, kalın perde ve çok sayıda kumaş eşya bulunması da toz birikimini artırabilir. Bu ürünlerin düzenli temizlenmesi, yatak odasının genel hijyeninin korunmasına yardımcı olur.

EVİNİZDEKİ NEM ORANINA DİKKAT EDİN

Toz akarlarıyla mücadelede en önemli konulardan biri nem kontrolü. Özellikle çamaşırların evin içinde kurutulması, duş, yemek pişirme ve yetersiz havalandırma nedeniyle ortam havasındaki nem artabiliyor.

Evin sürekli nemli kaldığı fark ediliyorsa bir nem ölçer kullanılarak ortam takip edilebilir. Gerekli durumlarda nem alma cihazlarından da yararlanılabilir. Ancak amaç havayı aşırı kurutmak değil, sağlıklı bir iç ortam dengesi sağlamaktır.

Pencereleri açmak mümkün değilse mekanik havalandırma veya uygun bir nem alma cihazı alternatif olabilir. Özellikle yoğun nem ve yoğuşma görülen evlerde sorunun kaynağının belirlenmesi de önem taşıyor.