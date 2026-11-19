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İstanbul
Çiğ köfteyi çok seviyorum ama evde saatlerce yoğuracak vaktim yok diyenleri sevindiren tarif. Robota tüm malzemeleri atıyorsunuz ve 10 dakikada ev yapımı etsiz çiğ köfteniz hazır oluyor.
Çiğ köfte yaparken en önemli adım yoğurma kısmı oluyor. Ne kadar uzun süre yoğurulursa o kadar kıvamı yerinde olur. Yoğurmak için halim ve vaktim yok diyorsanız üzülmeyin. Robotta sadece 10 dakikada çiğ köfte yapabilirsiniz.
Öncelikle ince bulguru büyük bir kaba alın ve üzerine sıcak suyu ekleyin. Karıştırın ve 15 dakika bekletin. Bulgurlar şiştikten sonra soğan ve sarımsağı robotta parçalayın. Soğanın fazla olan suyunu aldıktan sonra bulguları da robota ekleyin. Soğan, sarımsak, salça ve baharatları da robota ekledikten sonra bir süre çalıştırın.
Zeytinyağı, nar ekşisi ve limon suyunu ilave ettikten sonra kıvamı oturana kadar robotta çekmeyi sürdürün. Taze soğan ve maydanozu ince ince doğradıktan sonra ekleyin ve çok kısa süre karıştırın. Harcı elinizde birkaç dakika yoğurduktan sonra şekil vermeye başlayabilirsiniz.