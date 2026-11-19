Çiğ köfteyi çok seviyorum ama evde saatlerce yoğuracak vaktim yok diyenleri sevindiren tarif. Robota tüm malzemeleri atıyorsunuz ve 10 dakikada ev yapımı etsiz çiğ köfteniz hazır oluyor.

YOĞURMADAN 10 DAKİKADA ÇİĞ KÖFTE

Çiğ köfte yaparken en önemli adım yoğurma kısmı oluyor. Ne kadar uzun süre yoğurulursa o kadar kıvamı yerinde olur. Yoğurmak için halim ve vaktim yok diyorsanız üzülmeyin. Robotta sadece 10 dakikada çiğ köfte yapabilirsiniz.

ROBOTTA ÇİĞ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı ince köftelik bulgur (çiğ köftelik)

1 su bardağı sıcak su

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı isot

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz

2 dal taze soğan

ROBOTTA ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Öncelikle ince bulguru büyük bir kaba alın ve üzerine sıcak suyu ekleyin. Karıştırın ve 15 dakika bekletin. Bulgurlar şiştikten sonra soğan ve sarımsağı robotta parçalayın. Soğanın fazla olan suyunu aldıktan sonra bulguları da robota ekleyin. Soğan, sarımsak, salça ve baharatları da robota ekledikten sonra bir süre çalıştırın.

Zeytinyağı, nar ekşisi ve limon suyunu ilave ettikten sonra kıvamı oturana kadar robotta çekmeyi sürdürün. Taze soğan ve maydanozu ince ince doğradıktan sonra ekleyin ve çok kısa süre karıştırın. Harcı elinizde birkaç dakika yoğurduktan sonra şekil vermeye başlayabilirsiniz.