Saçları hızla uzatan İbn-i Sina yöntemi! Osmanlı Saray kadınları sık sık kullanırdı

Yüzyıllar öncesine dayanan geleneksel saç bakım yöntemleri, doğal güzellik uygulamalarına artan ilgiyle birlikte yeniden gündeme geliyor. Tıp tarihinin önemli isimlerinden İbn-i Sina'nın saç dökülmesi ve saç sağlığı üzerine eserlerinde yer verdiği bilgiler, geçmişin bakım sırlarını merak edenlere ışık tutuyor. Osmanlı döneminde de kadınlar, uzun, güçlü ve parlak saçlara sahip olmak amacıyla defne yağı, çörek otu, zeytinyağı ve çeşitli bitkisel özlerden faydalanıyordu. Doğal yağlar ve çiçek özleriyle hazırlanan özel karışımlar, dönemin güzellik anlayışında önemli bir yer edinmişti. Peki, geçmişte saç bakımında hangi yöntemler uygulanıyordu? Osmanlı kadınlarının tercih ettiği bitkisel karışımlar günümüzde de kullanılabilir mi? İşte yüzyıllardır ilgi gören geleneksel saç bakım reçeteleri...

İBN-İ SİNA'NIN SAÇ SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

980-1037 yılları arasında yaşayan İbn-i Sina, tıp tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle El-Kanun fi't-Tıbb adlı eseriyle yüzyıllar boyunca hem Doğu'da hem de Batı'da tıp eğitimini etkileyen İbn-i Sina, saç ve deri sağlığıyla ilgili konulara da eserlerinde yer verdi.

İbn-i Sina'nın yaklaşımında saç dökülmesi tek bir nedene bağlanmıyordu. Saçın beslenmesi, saç derisinin durumu ve vücudun genel sağlığı gibi farklı unsurlar birlikte değerlendiriliyordu. Saçların neden döküldüğü, hangi durumlarda yeniden uzamasının zorlaştığı ve saç derisindeki sorunların etkileri üzerinde duruluyordu.

Günümüzde İbn-i Sina'nın saç dökülmesine yönelik bitkisel önerileri üzerine akademik incelemeler de bulunuyor. 2021 yılında yayımlanan bilimsel bir derleme, İbn-i Sina'nın El-Kanun adlı eserinde saç dökülmesi tedavisinde adı geçen tıbbi bitkileri değerlendirdi. Bu çalışma, tarihî reçetelerin modern bilim açısından yeniden incelenmesine katkı sağladı.

OSMANLI SARAY KADINLARININ SAÇ BAKIMINDA TERCİH ETTİĞİ BİTKİLER

Osmanlı döneminde uzun ve bakımlı saçlar, kadın güzelliğinin önemli unsurlarından biri olarak görülüyordu. Özellikle saray çevresinde saçların temizliği, yumuşaklığı, parlaklığı ve kolay taranması için farklı bitkilerden yararlanılıyordu.

Tıp tarihi uzmanı Prof. Dr. Ayten Altıntaş'ın aktardığı tarihî bilgilerde, Osmanlı kadınlarının saç bakımında nilüfer, menekşe, gül, papatya, hatmi ve ebegümeci gibi bitkileri kullandığı belirtiliyor. Bu bitkilerin bir araya getirildiği uygulamalar arasında 'baş yumağa' adı verilen geleneksel saç bakım yöntemi de bulunuyor. Saçlar yıkandıktan sonra uygulanan bu karışımın temel amacı saçların yumuşamasını, daha kolay taranmasını ve bakımlı görünmesini sağlamaktı.

DEFNE YAĞI VE ÇÖREK OTU NEDEN TERCİH EDİLİYORDU?

Osmanlı tıp metinlerinde saç dökülmesine ve saçların güçlendirilmesine yönelik çeşitli bitkisel karışımlara rastlanıyor. Bunların arasında defne yağı, çörek otu ve zeytinyağı öne çıkan içerikler arasında yer alıyor. Defne yağı, geleneksel saç bakımında sıkça adı geçen bitkisel yağlardan biri. Saç derisine uygulanan yağların temel kullanım amaçlarından biri kuruluk hissini azaltmak ve saç tellerinin daha kolay taranmasına yardımcı olmaktı.

Çörek otu da geçmişten günümüze farklı bakım uygulamalarında kullanılan bitkiler arasında bulunuyor. Geleneksel reçetelerde çeşitli yağlarla birlikte değerlendirilen çörek otu, saç sağlığına yönelik tarihî uygulamalarda kendisine yer bulmuş durumda. Zeytinyağı ise saç tellerinin yumuşatılması ve bakımının desteklenmesi amacıyla tercih ediliyordu. Özellikle kuru ve kolay kırılan saçların daha rahat taranması için yağlardan yararlanılıyordu.

GÜL, MENEKŞE VE NİLÜFERLE HAZIRLANAN GELENEKSEL BAKIM

Osmanlı kadınlarının saç bakımında kullandığı dikkat çekici yöntemlerden biri de çiçeklerden yararlanılarak hazırlanan karışımlardı. Gül, menekşe ve nilüfer gibi bitkiler, saçların yumuşaklığı ve güzel kokması amacıyla kullanılan içerikler arasındaydı. Papatya, hatmi ve ebegümeci de dönemin bakım reçetelerinde yer alıyordu.

Özellikle baş yumağa uygulamasında bu bitkilerin farklı özelliklerinden yararlanıldığı aktarılıyor. Saçların yıkanmasının ardından uygulanan karışımlar, saç tellerinin daha kolay açılmasına ve taranmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılıyordu.

EVDE UYGULANABİLECEK GELENEKSEL SAÇ BAKIMI NASIL OLMALI?

Geçmişten gelen saç bakım alışkanlıklarını günümüzde değerlendirmek isteyenler için en önemli nokta, saç ve saç derisinin ihtiyaçlarını doğru belirlemek. Örneğin zeytinyağı, saç tellerinin kuruluğunu azaltmaya ve daha kolay taranmasına yardımcı olabilir. Ancak saç derisine fazla miktarda yağ uygulamak herkeste aynı sonucu vermeyebilir. Günümüzde geleneksel bakım alışkanlıklarından yararlanmak isteyenlerin şu noktalara dikkat etmesi öneriliyor:

No Saç Bakım Önerisi / Kural Açıklama / Alınması Gereken Önlem 1 Temizlik Ürünü Seçimi Saç tipine uygun temizlik ürünleri tercih edilmeli. 2 Fiziksel ve Isıl Koruma Saç tellerinin kırılmasını önlemek için sert tarama ve aşırı ısı kullanımından kaçınılmalı. 3 Yağ Bazlı Ürün Kullanımı Yağ bazlı ürünler kullanılacaksa öncelikle küçük bir bölgede hassasiyet kontrolü yapılmalı. 4 Tahriş ve Reaksiyon Durumu Saç derisinde kaşıntı, kızarıklık veya tahriş meydana gelirse ürünün kullanımı bırakılmalı. 5 Yoğun Dökülme Durumu Ani ve yoğun saç dökülmesi yaşanıyorsa yalnızca bitkisel yöntemlere güvenmek yerine dermatoloji uzmanına başvurulmalı.

Saçların uzama hızı genetik özellikler, yaş, hormonlar, beslenme ve genel sağlık durumu gibi birçok faktörden etkileniyor. Bu nedenle hiçbir bitkisel karışımın kısa sürede uzun saç garantisi verdiğini söylemek doğru değil.