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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 11:01

İbn-i Sina'dan çocuklardaki kuru öksürüğü bitiren karışım! Yüzyıllık şifa ilacı

Havaların git gide soğuduğu ve hastalıkların artış gösterdiği son günlerde siz de çocuklarınızdaki kuru öksürükten şikayetçiyseniz, İbn-i Sina'nın bu karışımına mutlaka bir şans vermelisiniz. İbn-i Sina'nın çocuklardaki kuru öksürüğü bitiren karışımını sizlerle paylaşıyorum. Peki, İbn-i Sina'nın çocuklardaki kuru öksürüğü bitiren karışımı ne? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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İbn-i Sina'dan çocuklardaki kuru öksürüğü bitiren karışım! Yüzyıllık şifa ilacı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 11:01

Son günlerde çocuklarda özellikle geceleri artan kuru öksürük, ebeveynlerin sıklıkla şikayet ettiği konular arasında yer alıyor. Çocuklardaki kuru öksürükten şikayet eden birçok anne alternatif tıbba yöneliyor. Bu noktada ünlü tıp bilgini 'nın şifa dolu tarifleri ön plana çıkıyor. Benim de alternatif tıpta sıklıkla başvurduğum isimler arasında yer alan İbn-i Sina'nın için önerdiği kuru öksürük karışımını sizlerle paylaşıyorum. Siz de çocuklarınızdaki kuru öksürükten şikayetçiyseniz, İbn-i Sina'nın bu karışımına mutlaka bir şans vermelisiniz. Peki, İbn-i Sina'nın çocuklardaki kuru öksürüğü bitiren karışımı ne? İşte İbn-i Sina'dan çocuklardaki kuru öksürüğü bitiren yüzyıllık şifa ilacı...

ÇOCUKLARDA KURU ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Havaların soğuması, çocukların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmesi ve bunun beraberinde hastalıklarında artış göstermesiyle birlikte çocuklarda kuru öksürük kaçınılmaz bir hal aldı. Çocuğundaki kuru öksürükle mücadele eden birçok anne öncelikle "Çocuklarda kuru öksürük neden olur?" sorusunu araştırmaya başladı. Benim de son zamanlarda merak ettiğim konular arasında yer alan çocuklarda kuru öksürüğün nedenleri hakkında bilinmeyenleri sizlerle paylaşıyorum.

İbn-i Sina'dan çocuklardaki kuru öksürüğü bitiren karışım! Yüzyıllık şifa ilacı

Balgam çıkarılmadan ortaya çıkan ve daha çok boğazda tahriş ve gıcık hissi oluşturan kuru öksürük, öksürük türlerinin bir çeşididir. Kuru öksürüğe neden olanlar arasında; solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlığı, alerjiler, astım ve kuru hava yer alır. Bu ve buna bağlı nedenler ise çocuklarda kuru öksürüğe neden olabilir.

İbn-i Sina'dan çocuklardaki kuru öksürüğü bitiren karışım! Yüzyıllık şifa ilacı

Çocuklarda gece saatlerinde artan kuru öksürük, uykuya dalmalarını da güçlendiriyor. Günlük yaşantıyı oldukça olumsuz yönde etkileyen kuru öksürmesi beraberinde çeşitli hastalıkları da getiriyor. Eğer çocuklara şiddetli kuru öksürükle birlikte ateş ve nefes darlığı gibi şikayetlerde ekleniyorsa bu durumda kesinlikle bir uzmana ve çocuk doktoruna başvurulması gerekiyor.

İbn-i Sina'dan çocuklardaki kuru öksürüğü bitiren karışım! Yüzyıllık şifa ilacı

İBN-İ SİNA'NIN KURU ÖKSÜRÜK İÇİN ÖNERDİĞİ KARIŞIM!

Çocuklarda kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte artan kuru öksürük, hem ebeveynlerin hem de küçüklerin günlük yaşantısını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle boğazda gıcık hissiyle birlikte ortaya çıkan ve zaman zaman şiddetlenen kuru öksürükte tıp tarihinin önemli isimlerinden İbn-i Sina'nın doğal ve bir o kadar etkili karışımı ön plana çıkıyor.

İbn-i Sina'dan çocuklardaki kuru öksürüğü bitiren karışım! Yüzyıllık şifa ilacı

Birçok anne çocuğunun doğal yollarla şifalanmasını istediği kuru öksürük sürecinde İbn-i Sina'nın doğal karışımına başvuruyor. Tıp alanındaki çalışmaları tarih boyunca ilgi gören ünlü bilgin İbn-i Sina'nın kuru öksürük için önerdiği bu karışım, yüzyıllık doğal şifa ilacı oluyor. İbn-i Sina, El-Kanan fi't-Tıbb (Tıbbın Kanunu) adlı kitabında yer verdiği birbirinden faydalı formüller ve tariflerle günümüze de ışık tutuyor.

İbn-i Sina'dan çocuklardaki kuru öksürüğü bitiren karışım! Yüzyıllık şifa ilacı

Yüzyıllar önce yaşamış büyük hekimin, kuru öksürük için önerdiği besinlerin başında; bal, zencefil, karabiber, limon suyu ve ılık su yer alıyor. Bu besinlerin bir araya gelerek hazırlandığı şifalı karışım öksürük ve boğaz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılıyor. Fakat bal ve baharat tüketimi konusunda bu tarz karışımların çocuklara uygulanmadan önce kesinlikle bir çocuk doktoruna danışılması gerekiyor.

İbn-i Sina'dan çocuklardaki kuru öksürüğü bitiren karışım! Yüzyıllık şifa ilacı

Ünlü tıp bilgini İbn-i Sina'nın kuru öksürük için önerdiği bir diğer karışım; ve bal oluyor. Serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyen bu iki güçlü antioksidan, kuru öksürüğü geçirmede yardımcı oluyor. 1 yemek kaşığı keten tohumunun öğütülerek 1 yemek kaşığı balla karıştırılması ile elde edilen bu karışım, sabah kahvaltısından önce gönül rahatlığıyla tüketilebilir.

İbn-i Sina'dan çocuklardaki kuru öksürüğü bitiren karışım! Yüzyıllık şifa ilacı

İbn-i Sina'nın eserleri tarih boyunca geleneksel tıp açısından önemli bir kaynak olarak kabul edilse de; keten tohumu ve bal karışımının çocuklarda tüketilmeden önce uzman görüşü alınması gerekiyor. Aynı zamanda çocuklarda kuru öksürük 3 haftadan uzun sürüyorsa doktor değerlendirmesi gerekebilir. 

 

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ETİKETLER
#keten tohumu
#İbn-i Sina
#kuru öksürük
#çocuklar
#Anne Çocuk
#El-kanan Fi't-tıbb
#Mavi Kadin
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