Şems Arslan’dan 50 yaş üstü kadınlar için kahveli kış gençlik maskesi! 10 yaş gençleştiren cilt bakım maskesi

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UYGULAMALAR
İstanbul
Kahveli kış gençlik maskesi, adından da anlaşılacağı gibi kahveyi cilt bakımının merkezine alan bir bakım önerisidir. Kışın soğuk hava, rüzgâr ve kapalı ortamlardaki kuru hava cildin daha gergin ve mat hissedilmesine yol açabiliyor. Evde yüz maskesi arayanlar, Şems Arslan’ın kahveli kış gençlik maskesini de araştırıyor. Peki, Şems Arslan’ın 50 yaş üstü kahveli kış gençlik maskesi nasıl yapılır?
50 yaş üstü kadınlar cilt bakımında daha fazla ürüne değil, cildin ihtiyaçlarına uygun ve düzenli bir rutine odaklanmalı. Yaş ilerledikçe ciltte kuruluk, elastikiyet kaybı, ince çizgiler ve lekelenme daha belirgin hâle gelebiliyor. İşte uygulanacak adımlar:
Gerekli malzeme:
Hazırlanışı ve Uygulama:
Bütün malzemeleri bir kaseye alıp krema kıvamına gelene kadar güzelce karıştırın. Şems Arslan, maskenin göz altı dahil yüze uygulanmasını ve 5 dakika bekletildikten sonra soğuk suyla durulanmasını öneriyor. Ardından nemlendiricinizi uygulayabilirsiniz.
Dipnot: Hassas bir cildiniz varsa önce bileğinizin küçük bir bölümünde deneyebilirsiniz. Göz altı hassas bir bölge olduğundan uygulamak tahrişe neden olabilir.