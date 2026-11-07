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Mavi Kadin Güzellik
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 19:02

Şems Arslan’dan 50 yaş üstü kadınlar için kahveli kış gençlik maskesi! 10 yaş gençleştiren cilt bakım maskesi

Şems Arslan’ın 50 yaş üstü kahveli kış gençlik maskesi, soğuk havalarda cildine evde bakım yapmak isteyenlerin merak ettiği doğal bakım önerileri arasında yer alıyor. Kahvenin cilt bakımında sıkça tercih edilen dokusu, kış aylarında kuruluk ve matlık hissine karşı hazırlanan bakım rutinlerine farklı bir dokunuş katıyor. Peki, kahveli kış gençlik maskesi nedir, ne amaçla kullanılır?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Şems Arslan’dan 50 yaş üstü kadınlar için kahveli kış gençlik maskesi! 10 yaş gençleştiren cilt bakım maskesi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 19:02

Kahveli kış gençlik maskesi, adından da anlaşılacağı gibi kahveyi cilt bakımının merkezine alan bir bakım önerisidir. Kışın soğuk hava, rüzgâr ve kapalı ortamlardaki kuru hava cildin daha gergin ve mat hissedilmesine yol açabiliyor. Evde yüz maskesi arayanlar, Şems Arslan’ın kahveli kış gençlik maskesini de araştırıyor. Peki, Şems Arslan’ın 50 yaş üstü kahveli kış gençlik maskesi nasıl yapılır?

50 YAŞ ÜSTÜ KADINLAR CİLDİNE NASIL BAKMALI?

50 yaş üstü kadınlar cilt bakımında daha fazla ürüne değil, cildin ihtiyaçlarına uygun ve düzenli bir rutine odaklanmalı. Yaş ilerledikçe ciltte kuruluk, elastikiyet kaybı, ince çizgiler ve lekelenme daha belirgin hâle gelebiliyor. İşte uygulanacak adımlar:

Şems Arslan’dan 50 yaş üstü kadınlar için kahveli kış gençlik maskesi! 10 yaş gençleştiren cilt bakım maskesi
  • İlk adım, cildi yormayan nazik bir temizleyici kullanmak.
  • Ardından cildin nem dengesini destekleyen hyalüronik asit, seramid ve gliserin içeren nemlendiriciler tercih edilebilir.
  • Güneş koruması ise yalnızca yaz aylarında değil, yıl boyunca ihmal edilmemelidir.
  • Geniş spektrumlu SPF 30 veya üzeri güneş kremi, yeni leke oluşumunu ve güneş kaynaklı yaşlanma belirtilerini azaltır.
Şems Arslan’dan 50 yaş üstü kadınlar için kahveli kış gençlik maskesi! 10 yaş gençleştiren cilt bakım maskesi
  • Gece bakımında cilt hassasiyetine uygun ürünler kullanılabilir. Retinol gibi aktif içeriklere başlanacaksa düşük yoğunluk tercih edilmeli ve gerekirse dermatoloğa danışılmalıdır.
  • Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme ve kaliteli uyku da cildin genel görünümünü destekleyen alışkanlıklar arasında yer alıyor.

ŞEMS ARSLAN’DAN KAHVELİ KIŞ GENÇLİK MASKESİ

Gerekli malzeme:

  • 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
  • 1 tatlı kaşığı yağlı yoğurt
  • 1 çay kaşığı bal
  • 1 çay kaşığı vanilin
  • 1 tatlı kaşığı pirinç unu (kıvamına göre artırılabilir)
Şems Arslan’dan 50 yaş üstü kadınlar için kahveli kış gençlik maskesi! 10 yaş gençleştiren cilt bakım maskesi

Hazırlanışı ve Uygulama:

Bütün malzemeleri bir kaseye alıp krema kıvamına gelene kadar güzelce karıştırın. Şems Arslan, maskenin göz altı dahil yüze uygulanmasını ve 5 dakika bekletildikten sonra soğuk suyla durulanmasını öneriyor. Ardından nemlendiricinizi uygulayabilirsiniz.

Dipnot: Hassas bir cildiniz varsa önce bileğinizin küçük bir bölümünde deneyebilirsiniz. Göz altı hassas bir bölge olduğundan uygulamak tahrişe neden olabilir.

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ETİKETLER
#Türk kahvesi
#cilt bakımı
#yüz maskesi
#Güzellik
#Şems Arslan
#Gençlik Maskesi
#Mavi Kadin
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