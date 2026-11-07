Şems Arslan’dan 50 yaş üstü kadınlar için kahveli kış gençlik maskesi! 10 yaş gençleştiren cilt bakım maskesi

Kahveli kış gençlik maskesi, adından da anlaşılacağı gibi kahveyi cilt bakımının merkezine alan bir bakım önerisidir. Kışın soğuk hava, rüzgâr ve kapalı ortamlardaki kuru hava cildin daha gergin ve mat hissedilmesine yol açabiliyor. Evde yüz maskesi arayanlar, Şems Arslan’ın kahveli kış gençlik maskesini de araştırıyor. Peki, Şems Arslan’ın 50 yaş üstü kahveli kış gençlik maskesi nasıl yapılır?

50 YAŞ ÜSTÜ KADINLAR CİLDİNE NASIL BAKMALI?

50 yaş üstü kadınlar cilt bakımında daha fazla ürüne değil, cildin ihtiyaçlarına uygun ve düzenli bir rutine odaklanmalı. Yaş ilerledikçe ciltte kuruluk, elastikiyet kaybı, ince çizgiler ve lekelenme daha belirgin hâle gelebiliyor. İşte uygulanacak adımlar:

İlk adım, cildi yormayan nazik bir temizleyici kullanmak.

Ardından cildin nem dengesini destekleyen hyalüronik asit, seramid ve gliserin içeren nemlendiriciler tercih edilebilir.

Güneş koruması ise yalnızca yaz aylarında değil, yıl boyunca ihmal edilmemelidir.

Geniş spektrumlu SPF 30 veya üzeri güneş kremi, yeni leke oluşumunu ve güneş kaynaklı yaşlanma belirtilerini azaltır.

Gece bakımında cilt hassasiyetine uygun ürünler kullanılabilir. Retinol gibi aktif içeriklere başlanacaksa düşük yoğunluk tercih edilmeli ve gerekirse dermatoloğa danışılmalıdır.

Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme ve kaliteli uyku da cildin genel görünümünü destekleyen alışkanlıklar arasında yer alıyor.

ŞEMS ARSLAN’DAN KAHVELİ KIŞ GENÇLİK MASKESİ

Gerekli malzeme:

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı yağlı yoğurt

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı vanilin

1 tatlı kaşığı pirinç unu (kıvamına göre artırılabilir)

Hazırlanışı ve Uygulama:

Bütün malzemeleri bir kaseye alıp krema kıvamına gelene kadar güzelce karıştırın. Şems Arslan, maskenin göz altı dahil yüze uygulanmasını ve 5 dakika bekletildikten sonra soğuk suyla durulanmasını öneriyor. Ardından nemlendiricinizi uygulayabilirsiniz.

Dipnot: Hassas bir cildiniz varsa önce bileğinizin küçük bir bölümünde deneyebilirsiniz. Göz altı hassas bir bölge olduğundan uygulamak tahrişe neden olabilir.