Şems Arslan’ın Japon kraliçelerin altın maskesi nasıl yapılır? Sonbaharda cilde ışıltı kazandıran güzellik önerisi!

Sonbaharın gelmesiyle birlikte güzellik ve cilt bakım rutinlerinde de değişiklik zamanı başladı. Özellikle mevsim geçişlerinde cildine daha fazla özen göstermek isteyenler, farklı bakım önerilerine yöneliyor. Şems Arslan'ın gündeme getirdiği Japon kraliçelerinin altın maskesi ise güzellik meraklılarının ilgisini çekecek. Peki, Japon kraliçelerinin altın maskesi nedir, nasıl uygulanır? Sonbaharda cilt bakımına farklı bir yaklaşım getiren bu güzellik maskesinin detayları merak ediliyor.

SONBAHARDA CİLT BAKIMA İHTİYAÇ DUYAR MI?

Yaz mevsiminin ardından hava sıcaklıklarının düşmesi, rüzgâr ve kapalı ortamlardaki kuru hava cildin nem dengesini etkileyebilir. Özellikle yanaklarda gerginlik, dudak çevresinde kuruluk ve cilt yüzeyinde mat bir görünüm ortaya çıkabilir. Sonbahar cilt bakımının temel amacı, cildin doğal bariyerini desteklemek ve nem kaybını azaltmaktır. Bunun için şu adımlar öne çıkar:

Cildin doğal yağ dengesini bozmayan temizleyiciler tercih edilmeli.

Gliserin, hyalüronik asit ve seramid içeren nemlendiriciler kullanılabilir.

Güneş kremi yalnızca yaz aylarında değil, yıl boyunca bakım rutininin bir parçası olmalı.

Cilt tipine uygun ürünlerle sürdürülebilir bir rutin oluşturulmalı.

Cildi tahriş edebilecek sert peelinglerden ve aşırı sıcak sudan kaçınılmalı.

ALTIN MASKENİN CİLTTEKİ ETKİSİ NEDİR?

Altın içerikli maskeler, kozmetik dünyasında daha aydınlık ve ışıltılı bir cilt görünümü hedefleyen bakım ürünleri arasında bulunuyor. Altın içeren bir ürünün kırışıklıkları giderdiği, kolajen üretimini artırdığı veya cildi gençleştirdiği kesin olarak kanıtlanmış kabul edilmemeli.

Özellikle hassas ciltlerde parfüm, bitkisel özler ve bazı kozmetik bileşenler tahrişe neden olabilir. Dermatoloğunuza sormadan cildinize herhangi bir şey uygulamamanız cilt yüzeyine zarar vermenin önüne geçebilir.

JAPON KRALİÇELERİN ALTIN MASKESİ NE İŞE YARAR?

Japon kraliçelerin altın maskesi, cildine daha aydınlık, canlı ve ışıltılı bir görünüm kazandırmak isteyenlerin merak ettiği güzellik maskelerindendir. Sonbahar aylarında nem kaybı nedeniyle matlaşan ve yorgun görünen ciltler için gündeme gelen bu bakım, cildin daha pürüzsüz ve bakımlı görünmesini hedefliyor.

Altın içerikli kozmetik ürünler, cilt yüzeyinde parlaklık sağlayan ve bakım hissi oluşturan formülleriyle dikkat çekiyor. Maskenin içeriğinde bulunan nemlendirici bileşenler, cildin yumuşaklığını destekleyerek kuruluk hissinin azaltır. Düzenli cilt bakımının bir parçası olarak uygulandığında cildin daha canlı görünmesine katkı sağlayabilir. Ancak altın maskenin kırışıklıkları tamamen giderdiği, kolajen üretimini artırdığı veya cildi gençleştirdiği yönündeki iddialar bilimsel açıdan kesinleşmiş değil. Bu nedenle uygulama öncesinde cilt tipine uygun ürün seçmek ve küçük bir bölgede hassasiyet testi yapmak önem taşıyor.

ŞEMS ARSLAN’DAN JAPON KRALİÇELERİN ALTIN MASKESİ TARİFİ

Gerekli malzeme

Birkaç dilim balkabağı

Birkaç dilim portakal

½ çay kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı süt tozu

1 su bardağı kefir

Yeterince pirinç unu

Yapılışı:

Tüm malzemeleri iyice çırpın, son olarak pirinç ununu ekleyin. Kapalı bir kapta buzdolabında saklayın. Hafta da 2 kez, göz çevresinden kaçınarak yüz, boyun ve dekolteye uygulayın. 10 dakika bekletip durulayın ve nemlendiricinizi sürün.

Dipnot: Kuru, hassas, kılcal damar görünümü olan ve gözenekli ciltler için bakım kürü.