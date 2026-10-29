Sevdiğim Sensin bu akşam neden yok? Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümünün ertelenmesinin ardından bir erteleme haberi de Sevdiğim Sensin’den geldi. Perşembe akşamlarının dikkat çeken yapımlarından olan dizinin yeni bölümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu akşam ekrana gelmeyecek. İzleyiciler, yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle karşılaşacak.

SEVDİĞİM SENSİN BU AKŞAM NEDEN YOK?

Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı Sevdiğim Sensin, 23. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Yayın saatine kısa süre kala yapılan değişiklikle birlikte dizinin yeni bölümü ertelendi. Fragmanı daha önce yayımlanan yapımın takipçileri ise yayın akışındaki değişikliğin nedenini merak etmeye başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla alınan yayın kararı kapsamında dizinin yeni bölümü bir hafta sonraya bırakıldı. Böylece Sevdiğim Sensin’in bu akşamki yayınında yeni bölüm yerine tekrar bölümü ekrana gelecek.

SEVDİĞİM SENSİN 23. BÖLÜM NE ZAMAN?

Hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin’in 23. bölüm tarihi de belli oldu. Dizinin yeni bölümünün 5 Kasım Perşembe akşamı Star TV ekranlarında yayınlanması planlanıyor.

Yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri bekleyen izleyiciler, dizinin bir haftalık aranın ardından yeniden ekrana geleceği tarihi takip ediyor.

SEVDİĞİM SENSİN 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiğim Sensin’in son bölümünde Dicle, yaşadığı kırgınlıkların ardından kendi ayakları üzerinde durmaya karar verirken Erkan onun gönlünü yeniden kazanmaya çalıştı.

Ali Cabbar’ın Derya ve Civan’la ilgili açıklamaları olayların seyrini değiştirirken, Esat’ın Fikret’e silah doğrultması da gerilimi artırdı. Bölümün finalinde ise Ferman’ın planı devreye girdi ve Yusuf’un adamları Dicle’yi kaçırdı. Dicle’nin çığlığını duyan Erkan, onu kurtarmak için harekete geçti. Yeni bölümde Erkan’ın Dicle’ye ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu oldu.