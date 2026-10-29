TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:00

Sevdiğim Sensin bu akşam neden yok? Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman?

Star TV’nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin’in 29 Ekim Perşembe akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümü, son dakika kararıyla yayın akışından çıkarıldı. Yeni bölüm fragmanının yayımlanmasına rağmen yapılan değişiklik, dizinin takipçilerini şaşırttı. Peki, Sevdiğim Sensin bu akşam neden yok? Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Sevdiğim Sensin bu akşam neden yok? Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:00

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümünün ertelenmesinin ardından bir erteleme haberi de Sevdiğim Sensin’den geldi. Perşembe akşamlarının dikkat çeken yapımlarından olan dizinin yeni bölümü, nedeniyle bu akşam ekrana gelmeyecek. İzleyiciler, yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle karşılaşacak.

SEVDİĞİM SENSİN BU AKŞAM NEDEN YOK?

Başrollerini ve ’ın paylaştığı , 23. bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Yayın saatine kısa süre kala yapılan değişiklikle birlikte dizinin yeni bölümü ertelendi. Fragmanı daha önce yayımlanan yapımın takipçileri ise yayın akışındaki değişikliğin nedenini merak etmeye başladı.

Sevdiğim Sensin bu akşam neden yok? Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla alınan yayın kararı kapsamında dizinin yeni bölümü bir hafta sonraya bırakıldı. Böylece Sevdiğim Sensin’in bu akşamki yayınında yeni bölüm yerine tekrar bölümü ekrana gelecek.

Sevdiğim Sensin bu akşam neden yok? Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman?

SEVDİĞİM SENSİN 23. BÖLÜM NE ZAMAN?

Hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin’in 23. bölüm tarihi de belli oldu. Dizinin yeni bölümünün 5 Kasım Perşembe akşamı Star TV ekranlarında yayınlanması planlanıyor.

Sevdiğim Sensin bu akşam neden yok? Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman?

Yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri bekleyen izleyiciler, dizinin bir haftalık aranın ardından yeniden ekrana geleceği tarihi takip ediyor.

Sevdiğim Sensin bu akşam neden yok? Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman?

SEVDİĞİM SENSİN 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiğim Sensin’in son bölümünde Dicle, yaşadığı kırgınlıkların ardından kendi ayakları üzerinde durmaya karar verirken Erkan onun gönlünü yeniden kazanmaya çalıştı. 

Sevdiğim Sensin bu akşam neden yok? Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman?

Ali Cabbar’ın Derya ve Civan’la ilgili açıklamaları olayların seyrini değiştirirken, Esat’ın Fikret’e silah doğrultması da gerilimi artırdı. Bölümün finalinde ise Ferman’ın planı devreye girdi ve Yusuf’un adamları Dicle’yi kaçırdı. Dicle’nin çığlığını duyan Erkan, onu kurtarmak için harekete geçti. Yeni bölümde Erkan’ın Dicle’ye ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sevdiğim Sensin’in Ferman’ı Emrah Aytemur'un ehliyetine el konuldu! Cezası belli oldu
Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor? Sevdiğim Sensin dizisinin çekimleri hangi şehirde?
ETİKETLER
#Aytaç Şaşmaz
#helin kandemir
#sevdiğim sensin
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#Köklerin Çağrısı
#Diziler
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.