Sevdiğim Sensin’in Ferman’ı Emrah Aytemur'un ehliyetine el konuldu! Cezası belli oldu

Alkollü araç kullanmak suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Emrah Aytemur için seri muhakeme usulü uygulandı ve talep edilen hapis cezası yarı oranında indirilerek 6 aya düşürüldü. Oyuncunun pişmanlığı ile sosyal ve ekonomik durumu değerlendirilirken cezanın 18 bin TL adli para cezasına çevrildiği öğrenildi. Ancak Aytemur hakkındaki nihai karar henüz verilmedi.

SEVDİĞİM SENSİN’İN FERMAN’I EMRAH AYTEMUR'UN EHLİYETİNE EL KONULDU

Sevdiğim Sensin dizisinde Ferman karakteriyle ekranlara gelen Emrah Aytemur, geçtiğimiz ay Kadıköy'de yapılan trafik kontrolünde polis ekiplerinin denetimine takıldı. Yapılan ölçümde 2.69 promil alkollü olduğu belirlenen oyuncunun ehliyetine el konuldu.

Olayın ardından ekipler tarafından tutanak düzenlenirken Aytemur hakkında "Alkollü Araç Kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan talepnamede oyuncu için 1 yıl hapis cezası istendi.

HAPİS CEZASI 6 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Soruşturma sürecinde seri muhakeme usulünün uygulanmasıyla talep edilen 1 yıllık hapis cezasında yarı oranında indirime gidildi. Böylece oyuncu hakkında öngörülen hapis cezası 6 aya düşürüldü.

CEZA 18 BİN TL ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında Emrah Aytemur'un pişmanlığı, sosyal durumu ve ekonomik koşulları dikkate alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda 6 aylık hapis cezasının 18 bin TL adli para cezasına çevrildiği belirtildi.

Oyuncu, müdafisinin huzurunda kendisine teklif edilen adli para cezasını kabul etti. Hazırlanan talepname ise hüküm kurulması amacıyla İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

GÖZLER MAHKEMENİN VERECEĞİ KARARDA

Emrah Aytemur hakkındaki süreç, İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin vereceği kararla netlik kazanacak. Oyuncunun adli para cezasına ilişkin talebi kabul etmiş olması, mahkemenin henüz açıklanmayan nihai kararının yerine geçmiyor. Dosyaya ilişkin son kararın mahkeme tarafından verilmesi bekleniyor.

