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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 12:21

Sevdiğim Sensin’in Ferman’ı Emrah Aytemur'un ehliyetine el konuldu! Cezası belli oldu

Sevdiğim Sensin dizisinde Ferman karakteriyle dikkat çeken oyuncu Emrah Aytemur, Kadıköy'de gerçekleştirilen trafik denetiminde 2.69 promil alkollü araç kullanırken yakalandı. Ehliyetine el konulan 37 yaşındaki oyuncu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 1 yıl hapis cezası talep edildi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Sevdiğim Sensin’in Ferman’ı Emrah Aytemur'un ehliyetine el konuldu! Cezası belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 12:21

Alkollü araç kullanmak suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Emrah Aytemur için seri muhakeme usulü uygulandı ve talep edilen hapis cezası yarı oranında indirilerek 6 aya düşürüldü. Oyuncunun pişmanlığı ile sosyal ve ekonomik durumu değerlendirilirken cezanın 18 bin TL adli para cezasına çevrildiği öğrenildi. Ancak Aytemur hakkındaki nihai karar henüz verilmedi.

SEVDİĞİM SENSİN’İN FERMAN’I EMRAH AYTEMUR'UN EHLİYETİNE EL KONULDU 

dizisinde Ferman karakteriyle ekranlara gelen Emrah Aytemur, geçtiğimiz ay 'de yapılan trafik kontrolünde polis ekiplerinin denetimine takıldı. Yapılan ölçümde 2.69 promil alkollü olduğu belirlenen oyuncunun ehliyetine el konuldu.

Sevdiğim Sensin’in Ferman’ı Emrah Aytemur'un ehliyetine el konuldu! Cezası belli oldu

Olayın ardından ekipler tarafından tutanak düzenlenirken Aytemur hakkında "Alkollü Araç Kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan talepnamede oyuncu için 1 yıl hapis cezası istendi.

Sevdiğim Sensin’in Ferman’ı Emrah Aytemur'un ehliyetine el konuldu! Cezası belli oldu

HAPİS CEZASI 6 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Soruşturma sürecinde seri muhakeme usulünün uygulanmasıyla talep edilen 1 yıllık hapis cezasında yarı oranında indirime gidildi. Böylece oyuncu hakkında öngörülen hapis cezası 6 aya düşürüldü.

Sevdiğim Sensin’in Ferman’ı Emrah Aytemur'un ehliyetine el konuldu! Cezası belli oldu

CEZA 18 BİN TL ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında Emrah Aytemur'un pişmanlığı, sosyal durumu ve ekonomik koşulları dikkate alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda 6 aylık hapis cezasının 18 bin TL adli para cezasına çevrildiği belirtildi.

Sevdiğim Sensin’in Ferman’ı Emrah Aytemur'un ehliyetine el konuldu! Cezası belli oldu

Oyuncu, müdafisinin huzurunda kendisine teklif edilen adli para cezasını kabul etti. Hazırlanan talepname ise hüküm kurulması amacıyla İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Sevdiğim Sensin’in Ferman’ı Emrah Aytemur'un ehliyetine el konuldu! Cezası belli oldu

GÖZLER MAHKEMENİN VERECEĞİ KARARDA

Emrah Aytemur hakkındaki süreç, İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin vereceği kararla netlik kazanacak. Oyuncunun adli para cezasına ilişkin talebi kabul etmiş olması, mahkemenin henüz açıklanmayan nihai kararının yerine geçmiyor. Dosyaya ilişkin son kararın mahkeme tarafından verilmesi bekleniyor.
 

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ETİKETLER
#sevdiğim sensin
#Kadıköy
#Emrah Aytemur
#Alkollü Araç Kullanmak
#İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi
#Magazin
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