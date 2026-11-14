Şişkinliğe savaş açan 4 malzemeli tarif! Bir sürahi hazırlamak yetiyor

Çoğu zaman ne yenilirse yenilse kimi zaman şişkinlik gibi sorunlara neden olabilir. Hatta bu durum hangi kıyafet giyilirse giyilsin insanların kendilerini şiş ya da kilolu hissedebilirler. Bu sebeple de böyle zamanlarda su tüketmek ya da beslenmeye olan durumun düzelmesine yardımcı olmak önemli oluyor. Bizde sizin için şişkinliğe savaş açan 4 malzemeli tarifi paylaşıyoruz. Üstelik de kişinin kendisini olduğundan daha kilolu hissetmesine neden oluyorsa bir sürahi de gizli tarifle kolayca şişkinliğiniz gidebilir. İşte detaylar…

ŞİŞKİNLİĞE SAVAŞ AÇAN 4 MALZEMELİ TARİF!

Hareketsiz yaşamla birlikte gelen ve düzgün olmayan beslenme şekilleri nedeniyle bazen karında ya da vücutta rahatsız edici şişkinlikler meydana gelir. Hal böyle olunca da günlük koşuşturma içerisinde dengesiz beslenme, aşırı tuz tüketimi ya da yetersiz su içmek gibi durumlarda da vücut üzerinde şişkinlik meydana gelebilir. Bugün belirli saatlerinde daha çok meydana gelen şişkinlik çoğu zaman da gününüzü adeta zindana çevirebiliyor.

Hal böyle olunca da insanlar doğal yöntemlerle bu şişkinliklerden nasıl kurtulacaklarını araştırmaya başladı. Son zamanlarda da popülerlik kazanan şişkinlikler için adeta tam bir ilaç olan tarifle sizlerde gün içerisinde kolayca şişkinliğinizden kurtulabilirsiniz. Kolay bir tarif olan ve sosyal medyanın da sıklıkla tükettiği karışım olan ananas kabuğu, çubuk tarçın, maydanoz ile zencefilin birleşiminden oluşan tarifle şişkinliklerinize adeta elveda diyorsunuz.

Bu karışımın yağ yağma özelliği yoktur. Bu tarifin sadece vücutta meyana gelen şişkinliği kolayca almasına yardımcı olması için tercih ediliyor. Diğer bir yandan da toksinlerinde de zamanla gitmesine yardımcı olan bu karışım sayesinde gün içinde ne kadar hareketsiz olursanız olun karışım sayesinde şişkinlikleriniz zamanla gidecek.

Tabi ki vücut şişkinliğini bir içeceğe bağlı olarak da düşünmemek lazım. Siz gün içerisinde eğer hareketsiz kalırsanız ya da beslenmeniz de sıkıntı olursa diğer bir yandan da az su içerseniz vücut içerisinde toksinlerin gitmesine izin verecek bir an bulunmaz. Tartıya çıktığınız an sadece ani bir oynamalar görürsünüz. Bu sebeple kilo vermek için bu karışımı tüketmeyin. Sadece şişkinliklerinize iyi gelmesi için tüketim yapın.

Malzemeler:

1 adet ananas çubuğu

1 adet tam çubuk tarçın

5 dal taze maydanoz

Yarım parça taze zencefil

İçme suyu

Hazırlanışı:

İlk olarak ananas çubuklarını güzelce yıkayın. Daha sonrasında da diğer malzemeleri de ekleyerek güzel bir karışım yapabilirsiniz. On dakika kadar kaynadıktan sonra süzerek bir sürahiye alın.

BİR SÜRAHİ HAZIRLAMAK YETİYOR

Bir sürahi olarak ortaya çıkan tarif gün boyu sizleri rahatsız eden şişkinlikleri yok etmek için kullanılır. Gün içinde kendinizi çok rahatsız hissederseniz bu tarifi içebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken konulardan biri de sürekli masa başında oturuyorsanız, kısa yürüyüşler yaparak ya da düzenli bir şekilde hareket ederseniz sağlığınızda önemli noktalara parmak basarsınız.

Ancak mide konusunda hassasiyeti olanlar ya da kronik bir rahatsızlığı olan kişiler bu karışımı tüketmeden önce araştırması lazım. Ayrıca da şişkinlik sürekli hale geliyorsa ya da karı ağrısı gibi bir durum varsa doktor kontrolüyle bu durumu baktırmaları gerekiyor.