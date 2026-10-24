Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 12:36

Şişle örülen en iyi örgü hırka modelleri 2026!

Kış ayında sıklıkla kullanılan hırka modelleri, 2026 yılında da ön plana çıkıyor. Özellikle de soğuk havalarda sıcak tutan, günlük kombinlere zarif bir dokunuş verirken örgü severlerin yine en sevdiği modeller arasında şişle örülen hırka modelleri olacak. Kendi hırkasını örmek isteyenler arama motorlarında şişle örülen en iyi hırka modellerini araştırmaya başladı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Şişle örülen en iyi örgü hırka modelleri 2026!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 12:36

Soğuk havaların vazgeçilmezleri arasında yer alan 2026 yılında da ön plana çıkmasıyla dikkatleri yine üzerine çekiyor. Özellikle de salaş kesimler, kalın örgü desenleri, düğmeli modeller ve modern renkler bu yılın en çok konuşulan hırka modelleri arasında yerini alacak. İşte sizin için araştırdığımız şişle örülen en iyi hırka modellerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar…

ŞİŞLE ÖRÜLEN EN İYİ ÖRGÜ HIRKA MODELLERİ 2026!

Şişle örülen hırkalar farklı yaş gruplarına göre seçeneklere ayrılır. Özellikle de kimi modeller de farklı yaş gruplarına ve giyim tarzlarına uygun seçeneklerle gündemdeki yerini alıyor. Bizde sizin için yapımı kolay olan ve basit desenlerle her alanda kullanılabilen örgü modeli özel detaylarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Şişle örülen en iyi örgü hırka modelleri 2026!

Salaş Ve Oversize Hırka Modelleri

Rahat giyimi her anda seven kişiler için salaş ve oversize yapımı hırkalar daha ön plana çıkabilir. Özellikle de 2026’nın örgü dünyasında ön plana çıkan bu örgü modeli, geniş kollu, düşük omuzlu ve bol kesimli modeller, birbirinden basit ürünlerle de kombinlenebiliyor. Ayrıca bu modeller için kalın ipler ve uygun numarada şişler tercih edilmesi gerekiyor. İstenilen örgü modeli tercih edilebilir. Diğer bir yandan da dökümlü durmasını isterseniz ip seçimini ona göre yapmalısınız.

Şişle örülen en iyi örgü hırka modelleri 2026!

Klasik Saç Örgüsü Modelleri

Tüm zamanların en sık kullanılan klasik saç örgüsü modelleri, kabartmalı modelleriyle ön plana çıkıyor. Saç örgüsünü andıran görüntüsüyle örgü severlerin sıklıkla yaptığı modellerden biri haline geliyor. Genellikle de açık renklerde kullanılan bu saç örgüsü modeli kolay bir şekilde örülebiliyor.

Şişle örülen en iyi örgü hırka modelleri 2026!

Kısa Ve Modern Hırka Modelleri

Kısa hırkalar özellikle yüksek bel pantolonlar ve eteklerle kombinlenebiliyor. Özellikle de bel hizasında biten bu modeller klasik uzun hırkalardan farklı bir görünüm kazanmak isteyebilirler. İnce ve orta kalınlıktaki iplerle örülen bu model küçük ve düğmeler, bisiklet yaka ve hafif balon kollar kullanılabilir.

Şişle örülen en iyi örgü hırka modelleri 2026!

Kalın İple Örülen Kışlık Hırkalar

Soğuk kış günleri için kullanılan örülen hırkalar kullanışlı seçenekler arasında bulunuyor. Büyük ilmekle hazırlanan bu tasarımlar, örgü desenlerinin daha belirgin olmasına yardımcı olur. Haroşa, pirinç ve lastik örgü teknikler kalın iplerle uygulanabiliyor. Bu model de ipler kalınlaştığı zaman hırkanın ağrılığı da artmış olur. Hafif yaparsanız hafif olur. Özellikle de uzun ve hafif ip seçenekleriyle ön plana çıkabilir.

Şişle örülen en iyi örgü hırka modelleri 2026!

Ajurlu Ve Delikli Örgü Hırkalar

Daha hafif ve zarif tasarımlarla dikkat çekmek isteyeneler için özel hazırlanan örgü modelleri özellikle de mevsim geçişlerinde sıklıkla kullanılan ürünlerden biri haline geliyor. Bu örgü modelinde arttırma ve eksiltme işlemlerinin doğru yapılmasıyla yeni başlayan kişiler bile kolaylıkla bu modeli yapabilirler.

Şişle örülen en iyi örgü hırka modelleri 2026!

Renkli Ve Geçişli Örgü Modeller

Şişle örülen ve farklı renkleri hep bir araya getiren örgü modelleri birbirinden fazla ipleri bir araya getirerek kolay bir örgü yapımı sunuyor. Artan iplerin değerlendirilmesinde de oldukça yardımcı olan hırka renklerin doğru uyumlanmasıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken parçalar haline gelir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kürk yakalı örgü hırka modelleri 2026’da dikkat çekiyor!
Tığla yapılan Pinterest'ten fırlamış örgü runner modeller 2026
ETİKETLER
#hırka modelleri
#örgü modelleri
#Örgü & Hobi
#Saç Örgüsü
#Şişle Örülen Hırka
#Salaş Hırka
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.